【直擊ASH 2024】中位PFS超9個月！亞盛醫藥Bcl-2抑制劑APG-2575口頭報告展示治療R/R MM患者優秀數據

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年12月10日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣佈，公司已在美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會（American Society of Hematology，ASH）年會上，口頭報告了公司自主研發的新型選擇性Bcl-2抑制劑APG-2575用於復發/難治（R/R）多發性骨髓瘤（MM）或免疫球蛋白輕鏈（AL）澱粉樣變性患者的最新臨床研究數據。梅奧醫學中心的Sikander Ailawadhi教授和Asher A. Chanan-Khan教授為該研究主要研究者。

ASH年會是全球血液學領域規模最大的國際學術盛會之一，彙集了最前沿的研究進展及最新的藥物研發數據，展示全球血液學領域的最高學術水平。作為日益活躍在國際學術舞台上的「中國聲音」，今年亞盛醫藥四個品種（耐立克®、APG-2575、APG-2449、APG-5918）有多項臨床和臨床前進展入選ASH年會展示及報告，其中兩項獲口頭報告。

此次口頭報告中所展示的關於APG-2575治療R/R MM的研究結果，進一步體現出該品種聯合治療的強勁療效和安全性優勢。數據顯示，在既往接受過多線治療的36例可評估患者中，總反應率（ORR）達63.9%，非常好的部分緩解（VGPR）率達30.6%，值得一提的是，中位無進展生存期（PFS）高達9.7月；而在安全性方面，APG-2575在800-1200mg劑量下與其他藥物聯用時仍呈現出良好的耐受性，且均未發生藥物相互作用（DDI）。這是第一個Bcl-2抑制劑在高劑量下長時間使用的研究報告。

Sikander Ailawadhi教授表示：「在既往接受過多線治療的R/R MM患者中，APG-2575聯合Pd方案顯示了更高的緩解率和更長的緩解持續時間，其中也包括抗CD38抗體藥物難治的患者。研究中，基於APG-2575的療法顯示了很好的安全性，即使研究採用了較高的劑量。這意味著該藥物有望為R/R MM患者帶來一款有效的靶向療法。」

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「我們很高興APG-2575針對R/R MM的研究成果能獲入選口頭報告，在ASH年會上再次驗證了這一全球'Best-in-class'潛力品種卓越的安全性和療效。MM治療領域近年來雖然有很多進展，但是復發難治,特別是經過蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑CD38單抗均治療失敗的MM，仍然是強烈的未滿足臨床需求。值得一提的是，APG-2575在多種血液腫瘤和實體瘤治療領域具備廣闊的治療前景，其針對R/R慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤的中國新藥上市申請已於近日獲受理並納入優先審評。未來，我們將繼續堅守'解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求'這一使命，加速推進公司重點品種在全球層面的臨床開發，讓更多安全有效的藥物盡快上市，早日惠及患者。」

此項研究在2024 ASH年會上展示的核心要點如下：

Lisaftoclax (APG-2575) Combined with Novel Therapeutic Regimens in Patients (pts) with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (R/R MM) or Immunoglobulin Light-Chain (AL) Amyloidosis

Lisaftoclax（APG-2575）聯合新型治療方案用於復發/難治性多發性骨髓瘤（R/R MM）或免疫球蛋白輕鏈（AL）澱粉樣變性患者（pts）

展示形式：口頭報告

摘要編號：1022

分會場：654. 多發性骨髓瘤：藥物療法：未來展望：用於治療多發性骨髓瘤的新藥和聯合療法

核心要點：

研究背景 ：

MM的特徵是異常漿細胞克隆增殖，導致破壞性骨病變、腎損傷、貧血和高鈣血症。MM的治療方法包括使用免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑和抗CD38單克隆抗體，以達到疾病緩解的目的。

AL澱粉樣變性是一種細胞外錯誤折疊蛋白異常沉積於各器官並造成損害的疾病，主要治療策略是推遲器官功能障礙的時間或逆轉器官功能障礙。然而，許多患者在接受標準的三聯或四聯療法後會出現復發，這就需要採用具有新作用機制的其他療法。

APG-2575（Lisaftoclax）是一種新型Bcl-2抑制劑，在前期研究中顯示出很強的抗腫瘤活性。在此，我們報告了APG-2575（Lisaftoclax）聯合新型治療方案在R/R MM或R/R AL澱粉樣變性患者中的臨床試驗數據。

研究介紹 ：這是一項多中心、開放性I/II期臨床研究。

入組患者和研究方法 ：

符合條件的患者需 ECOG評分 ≤ 2，既往接受過≥ 1種治療，且器官功能正常。R/R AL澱粉樣變性患者已確診有症狀的器官受累。APG-2575（Lisaftoclax）每日口服，以28天為週期重複給藥。泊馬度胺、達雷妥尤單抗和來那度胺按說明書用法給藥。地塞米松 40 mg（20 mg，年齡>75歲）在28天週期的第1、8、15和22天給藥。

這項研究評估了APG-2575（Lisaftoclax）聯合泊馬度胺和地塞米松治療R/R MM患者（Pd；治療組A）；聯合達雷妥尤單抗、來那度胺和地塞米松治療R/R MM患者（DRd；治療組B）；聯合Pd方案治療R/R AL澱粉樣變性（治療組C）患者的安全性和有效性。

截至2024年11月5日，共有58例患者入組，其中包括48例R/R MM患者和10例AL澱粉樣變性患者。

在A組（n=41）中，APG-2575（Lisaftoclax）按指定劑量口服給藥：400mg（3例）、600mg（4例）、800mg（15例）、1,000mg（13例）和1,200mg（6例）。在B組（n=7）中，所有患者都接受了600mg APG-2575（Lisaftoclax）的治療。在 C 組（n=10）中，給藥劑量分別為400 mg（1例）、600 mg（4例）、800 mg（3例）和 1,000 mg（2例）。

療效數據 ：

A 組36例可評估患者中，有3例（8.3%）達到了完全緩解（CR），8例（22.2%）達到VGPR，12例（33.3%）達到部分緩解 (PR)。ORR為63.9%（23例），11例（30.6%）達到≥ VGPR。

B組5例可評估患者中，有2例（40%）達到CR。

C組9例接受評估的患者中，1例（11.1%）達到CR，6例（66.7%）達到 VGPR，ORR 為 88.9%（8例）；2例獲得心臟反應。

安全性數據 ：在整體58例被納入安全性評估的患者中，有39例（67.2%）報告了任何級別的APG-2575（Lisaftoclax）治療相關不良反應（TRAEs；發生率≥5%），包括中性粒細胞減少症（25.9%）、血小板減少（6.9%）、白細胞減少（13.8%）、噁心（15.5%）、腹脹(8.6%）、腹瀉（12.1%）和便秘（8.6%）。共有14例患者出現了≥3級的TRAEs，包括中性粒細胞減少（13.8%）和發熱性中性粒細胞減少（1.7%），4例患者出現了與APG-2575（Lisaftoclax）相關的嚴重AEs，分別為發熱性中性粒細胞減少、急性腎損傷、細菌性感染和腹瀉伴電解質失衡（各1例）。在B組中，1例患者出現了劑量限制性毒性（QT間期延長）。藥代動力學分析表明，在3個治療組中，所有患者在接受所指定劑量的APG-2575（Lisaftoclax）聯合其它治療藥物治療時均未發生DDI。

結論 ：研究結果表明，APG-2575（Lisaftoclax）聯合Pd或DRd方案可提高R/R MM或AL澱粉樣變性患者的緩解深度。這些聯合療法顯示出良好的安全性，尤其是血液學不良反應方面，且無藥物相互作用。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項註冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

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SOURCE 亞盛醫藥