令人鼓舞的療效和安全性，基石藥業在ASH年會上公佈CS5001針對晚期淋巴瘤的最新臨床數據

CS5001是目前已知首個在實體瘤和淋巴瘤中均觀察到臨床療效的ROR1 ADC。本次ASH公佈了CS5001作為單藥治療晚期淋巴瘤的臨床安全性和療效數據。

CS5001在多線經治的晚期B細胞淋巴瘤患者中表現出 良好的耐受性 ，截至目前在10個劑量組中未報告有劑量限制性毒性（DLT）。

，截至目前在10個劑量組中未報告有劑量限制性毒性（DLT）。 無論ROR1表達水平如何，從起效劑量開始，CS5001在晚期霍奇金淋巴瘤（HL）中的客觀緩解率（ORR）達到60.0%，在非霍奇金淋巴瘤（NHL）中ORR為56.3%。 在初步選定的 II期推薦劑量（RP2D）水平 —— DL8（125 μg/kg）的晚期B細胞淋巴瘤患者中，ORR更是達到了76.9%（其中3例可評估的HL均達到完全或部分緩解，NHL的ORR為70%） 。

。 CS5001全球多中心試驗目前仍在美國、澳大利亞和中國同步進行，目前劑量遞增已完成，近期我們將啟動涵蓋多瘤種、具有註冊潛力的1b期劑量擴展研究。

蘇州2024年12月9日 /美通社/ -- 基石藥業（股票代碼：2616.HK），一家專注於抗腫瘤藥物研發的創新驅動型生物醫藥企業，今日宣佈，公司在第66屆美國血液學會（ASH）年會上公佈管線2.0重磅產品CS5001（ROR1 ADC）針對淋巴瘤的最新臨床數據。

受體酪氨酸激酶樣孤兒受體1（ROR1）是一種胚胎期酪氨酸激酶樣分子，涉及多種促進腫瘤信號傳導的途徑。ROR1在血液系統惡性腫瘤和多種實體瘤中高頻過表達，而在正常組織中表達較低或缺失，使得ROR1成為一個有吸引力的腫瘤治療靶點。CS5001是目前已知首個在實體瘤和淋巴瘤中均觀察到臨床療效的ROR1 ADC。

基石藥業首席執行官、研發總裁、執行董事楊建新博士表示：「非常高興我們的ROR1 ADC在臨床上持續顯示良好的抗腫瘤活性及安全性，本次ASH公佈了CS5001在更多晚期淋巴瘤患者中的單藥臨床數據，這些患者絕大部分已經經歷3線治療失敗。我們在霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤中均能觀察到CS5001令人鼓舞的抗腫瘤活性，特別在第8劑量水平（125 μg/kg）13例可評估的晚期B細胞淋巴瘤患者中，ORR更是達到了76.9%，我們也會在即將開啟的1b期研究中進一步評估和優化該劑量。由於CS5001在侵襲性和惰性淋巴瘤中均已展現初步療效，我們更加堅信CS5001具有廣闊的臨床開發前景和極大的市場競爭力。我們將加快推進CS5001的開發進程，希望早日能為淋巴瘤患者帶來全新的治療選擇。」

患者基線

33例晚期B細胞淋巴瘤患者，其中包括17例瀰漫大B細胞淋巴瘤（DLBCL）、11例HL、2例濾泡性淋巴瘤（FL），1例套細胞淋巴瘤（MCL），1例邊緣區淋巴瘤（MZL）及1例高級別B細胞淋巴瘤（HGBCL）。其中84.8%為亞裔患者，其餘為非亞裔患者。81.8%的患者之前接受過至少3線的系統性抗腫瘤治療，其中第8劑量組中接受過CART和干細胞移植治療的患者占比各超過20%。

安全性數據

劑量遞增已完成，截至目前在10個劑量水平上均未報告DLT。

有效性數據

CS5001在B細胞淋巴瘤中展現出了令人鼓舞的抗腫瘤活性，在所有劑量水平觀察到的總體ORR為48.4%；在DL8（125 μg/kg）劑量組的13例可評估患者中，ORR更是達到了76.9%。

對於HL，從起效劑量DL5（50 μg/kg）起至DL9（156μg/kg）的10例可評估患者中，ORR達60.0%，其中包括3例完全緩解（CR）和3例部分緩解（PR）。DL8（125 μg/kg）的3例可評估患者均達到了客觀緩解，即2例CR和1例PR。

對於NHL，從起效劑量DL7（100 μg/kg）起至DL9（156μg/kg）的16例可評估患者中，ORR達56.3%，其中包括3例CR（2例DLBCL和1例MCL）以及6例PR（3例DLBCL，1例MZL，1例HGBCL和1例FL。在DL8（125 μg/kg）的10例可評估患者中觀察到明顯更高的ORR，為70.0%。

CS5001全球多中心試驗目前仍在美國、澳大利亞和中國同步進行，劑量遞增已完成，針對DL8（125 μg/kg）和DL9（156 μg/kg）的持續評估還在進行中，近期我們將啟動涵蓋多瘤種、具有註冊潛力的1b期劑量擴展研究。

電話會議和網絡直播

基石藥業將於2024年12月9日北京時間上午10點召開電話會議和網絡直播，討論這一公告。

電話會議可以通過該鏈接接入：https://s.comein.cn/sttbgkam

關於CS5001 （ROR1 ADC）

CS5001是一款以受體酪氨酸激酶樣孤兒受體1（receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1, ROR1）為靶點的抗體偶聯藥物（ADC）。CS5001具有獨特的設計，使用腫瘤特異激活的吡咯並苯二氮卓（pyrrolobenzodiazepine, PBD）前毒素載荷（Payload）和連接子(linker)。CS5001只在到達腫瘤後，被腫瘤細胞內吞後，在溶酶體中其連接子被在腫瘤細胞中高表達的特異性酶切割釋放PBD前毒素，繼而PBD前毒素在腫瘤細胞內被激活，從而殺死腫瘤細胞。這種連接子加前毒素的「雙控」機制有效地減少與傳統PBD載荷有關的毒性問題，而獲得更大的安全窗口。CS5001已在幾種臨床前癌症模型中證明具有完全的腫瘤抑製作用，並展示出良好的血清半衰期及藥代動力學特徵。這些都表明CS5001在多種實體瘤和血液瘤中擁有巨大的臨床開發潛力和廣泛的應用前景。此外，CS5001利用定向偶聯技術獲得精準的藥物抗體比率（DAR），便於實現均質生產及大規模生產。

2020年10月，基石藥業與LigaChem Biosciences, Inc.（LCB）就CS5001的開發和商業化達成授權協議。CS5001最初是由韓國領先的生物科技公司LCB和ABL bio共同合成。根據協議條款，基石藥業獲得CS5001在韓國以外的全球其他地區的獨家開發和商業化權利。

基石藥業已在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上公佈其首次人體研究的初步數據，CS5001在不同劑量水平、對於多線經治的晚期實體瘤和淋巴瘤均能表現出良好的耐受性和令人鼓舞的抗腫瘤活性。

關於基石藥業

基石藥業（香港聯交所代碼: 2616）成立於2015年底，是一家專注於抗腫瘤藥物研發的創新驅動型生物醫藥企業，致力於滿足中國和全球癌症患者的殷切醫療需求。截至目前，公司已成功上市4款創新藥、獲批16項新藥上市申請（NDA）以及9項適應症。當前研發管線均衡配置了潛在同類首創或同類最佳的抗體偶聯藥物（ADC）、多特異性抗體、以及免疫療法和精準治療藥物在內的18款候選藥物。同時，基石藥業擁有一支資深管理團隊，「全鏈條」覆蓋臨床前探索、臨床轉化、臨床開發、藥物生產、商務拓展、商業運營等關鍵環節。

如需瞭解有關基石藥業的更多信息，請訪問：www.cstonepharma.com。

前瞻性聲明

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聲明：僅供醫療衛生專業人士交流使用。

SOURCE 基石藥業