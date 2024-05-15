新創崛起！科飛數位通過ASPICE駕馭車用軟體安全之路

Automotive SPICE (ASPICE) 是一個針對汽車軟體開發流程的國際標準，旨在提升汽車產業軟體開發的效率和品質，也是目前汽車產業界評估供應商專案開發能力的重要指標。ASPICE 分為 5 個等級，從 0 級 (未定義) 到 5 級 (最高) ，代表了企業組織在軟體開發過程中的成熟度。ASPICE CL2 (Capability Level 2) 是 ASPICE 模型中的第 2 個等級，也被稱為「已管理」。在 CL2 中，組織已經確立了基本的軟體開發流程，並且進行了初步的管理和控制，以確保軟體產品的一致性和品質。通過 CL2 評估意味著組織已經建立了一套符合 ASPICE 標準的基本軟體開發流程，並且積極追求持續改進和提升。

為了符合嚴格的車輛車用軟體規範，科飛數位團隊致力於遵循 ASPICE 的開發流程，並由德國萊因協助技術支援。ASPICE 的評測範圍極為嚴格，對於一家新創公司欲在兩年內成功通過評測是一項極大挑戰，也獲得不少寶貴經驗。通過評測除了肯定廠商的開發技術能力外，也對發展其海外市場奠定更堅實的基礎。

台灣德國萊因工業服務及資訊安全事業群總經理劉緯強指出，企業的挑戰在於「如何將 ASPICE 的要求落實」，必須深入理解和掌握這些要求之後，再根據實際狀況來制定具體的落實方法，釐清整個軟體發展流程中的邏輯，讓開發人員明確每步驟的來龍去脈，使開發過程更透明可控。科飛數位通過認證展現了公司在品質管理的承諾，也為其進軍國際車用市場架構起接軌的能力。

科飛數位副總經理李志升博士表示，科飛數位未來將朝著 ASPICE CL3 等級邁進，持續提升公司車用軟體產品的品質、可靠性及安全性，以拓展海外市場。

德國萊因車用專家團隊能提供汽車產業上下游整體所需的產品檢測認證需求，包含專業人員培訓、品質管理標準 IATF16949、ISO 27001、ISO 26262 汽車功能安全認證、 ASPICE 、資安 TISAX 認證、ISO/SAE 21434 車用網路安全認證、車聯網測試及充電系統測試等，可為業者降低風險並提升產品競爭力。

SOURCE TUV Rheinland Taiwan Ltd.