ASP亞太區商務副總裁Kevin Neo聚焦職場文化，推動均衡發展

過去兩年間，ASP亞太區商務啟動大會已成為區域合作的基石，每年吸引來自11個國家和地區的團隊共襄盛舉。最近一次以「攜手共創未來」(Shaping Our Future Together)為主題的啟動大會，通過增強參與度、培育信任與團結的文化，凸顯了取得的重大進展。展望即將於3月舉行的啟動大會，這一構建深厚聯系的傳統將繼續發揚光大。

ASP亞太區（除中國和日本外）商業副總裁Kevin Neo表示：「溝通與透明度至關重要。我們致力於營造一種信任的文化氛圍，讓每位員工都能安心地進行開放式協作。傾聽員工意見，並就需要改進的地方保持開放對話，這對我們而言至關重要。2024年，我們在六個國家榮獲'卓越職場'大獎，這再次證明，Fortive商業體系(FBS)是我們行之有效的堅實框架。它塑造了我們文化和績效的方方面面，指引我們的行動，衡量執行效果，並推動持續改進。」

此外，ASP高度重視其一年一度的「Fortive關愛日」活動。這是一項深受員工珍視的傳統，在這一天，公司為員工提供帶薪假日，鼓勵他們將時間和精力投入到服務社區和支持自己最為熱衷的事業中。

他進一步補充道：「成為一個模范企業的重要一環，在於我們對自己蓬勃發展的社區給予支持。ASP文化中對美好事物的深切渴望，為全球團隊提供了一個強有力的契機，讓我們得以集結，並以有意義的方式回饋社會。我堅信，正是我們的指導原則，驅使著我們回饋社區和有需要的人們，今天如此，常年如此。」

ASP致力於通過提供靈活的工作安排，讓員工能夠在職業生活和個人生活之間建立明確的界限，從而促進工作與生活的平衡。

員工成長與發展對Kevin而言同樣至關重要。提供必要的工具和培訓以支持員工的個人與職業發展，不僅能提升員工的滿意度，還能發掘並發揮員工的全部潛能，從而加速為客戶創造的價值。

加入Fortive/ASP團隊，貢獻您的智慧和才華，讓我們共同為每個人的醫療安全保駕護航。ASP總部位於美國加利福尼亞州爾灣，並在華盛頓州埃弗裡特、瑞士沙夫豪森以及全球多地設有核心站點。

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ASP是全球領先的醫療感染預防解決方案提供商。憑借先進的醫療滅菌消毒產品、技術和工作流程，ASP致力於守護患者、家屬、醫護人員、醫療服務提供者和社區的生命安全。Advanced Sterilization Products的業務遍布全球，目前在亞太地區其他11個市場開展業務。

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SOURCE Advanced Sterilization Products (ASP)