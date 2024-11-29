ASSEMBLY 宣佈 VIVIAN MOK 晉升為北亞地區副總裁兼董事總經理

Mok 將於鞏固 Assembly 的主張和加速該機構在北亞地區發展上擔當關鍵角色

韓國首爾2024年11月29日 /美通社/ -- 全球領先全渠道媒體代理公司 Assembly 今天宣佈 Vivian Mok 晉升為北亞地區高級副總裁 (SVP) 兼董事總經理。在這擴大角色，Vivian 將領導 Assembly 在韓國和日本的策略擴展與增長。而且她將直屬於 Assembly 亞太區行政總裁 Richard Brosgill。

自 2018 年以來，Vivian Mok 一直於 Assembly 任職。她早前曾擔任韓國總經理，協助 Assembly 成長。在重新設計公司服務來迎合當地市場需要上，她也擔當關鍵角色。在她的領導下，Assembly 韓國據點已經從業績導向的代理商，轉變為數據和科技驅動的全渠道運營。該營運由近 100 名市場營銷專業人士所領導，並提供媒體、商業顧問和其他服務等。

Assembly 北亞地區高級副總裁 (SVP) 兼董事總經理 Vivian Mok。

Brosgill 表示：「北亞地區是 Assembly 最動態兼策略重要地區之一。Vivian 的視野與能力挑戰這極細緻市場中傳統代理模式，並已產生長遠影響。她將為更具策略性的客戶和業務夥伴關係，鋪平道路。我們很高興她擔任這新職位。」

隨着 Assembly 邁向 2025 年，北亞地區將於該公司的全球策略中，扮演更重要角色。Vivian 的晉升作為持續投資業務而實施一系列努力的一部分，並為本公司的全球客戶組合（包括 WeWork、Moncler、Gentle Monster 等）引入頂尖人才和推動創新。

Vivian 表示：「北亞地區市場一直極具彈性，並隨着消費者恢復信心，該市場在過去一年出現前景明朗的轉變。我們對廣泛全球網路和媒體專業知識，有助我們適當地協助品牌，實現品牌於當地和國際上的抱負。我很榮幸擔任這新角色。」

在未來幾個月，在 Vivian 的領導下，Assembly 的北亞地區團隊將於該市場尋求和取得更大進步。該團隊將增強 Assembly 的建議，為客戶和品牌尋找推動成長的改變。

該晉升安排立即生效。

關於 ASSEMBLY

Assembly 是全球領先全渠道媒體代理公司，結合數據、人才與科技，推動全球最受尊敬品牌成長。我們的全方位方法，融合強力品牌敘述與全面全球傳媒力量，推動業績和促進重要業務擴展。我們的計劃由我們的專利 STAGE 作業系統提供支援，並由全球 35 個據點 2,300 多名專業人士組成的全球團隊執行。Assembly 承諾執行明確目標的行動，並於公司內部帶領社會及環境影響。Assembly 很榮幸成為務求革新行銷的 Stagwell 挑戰者網路成員，並持續不斷訂立最新卓越標準。如欲更多資料，請瀏覽 Assemblyglobal.com。

傳媒聯絡：

亞太區市場總監 Kelvin Lee

[email protected]

SOURCE Assembly