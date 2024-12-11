Asset Abu Dhabi，聚焦不斷進化的全球資產管理產業

阿聯酋阿布達比2024年12月12日 /美通社/ -- 阿布達比金融週 (Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 是由 ADGM 主辦的旗艦節目，隨著 2024 年的 Asset Abu Dhabi 活動繼續踏入第二天。此論壇是與主題合作夥伴 ADCB、Mubadala 和 PGIM Global Asset Management 共同舉辦的，討論的主題包括「投資下一個科技十年」、「私募股權與信貸的機會」以及「投資未來城市」。

Asset Abu Dhabi 活動聚集資產分配商和資產管理人、投資銀行家、風險投資公司、私人股票、家族辦公室和其他機構投資者，集體管理超過 42.5 萬億美元資產，在論壇分享他們的觀點，並對全球最大的幾家對沖基金提出真知灼見。

Bridgewater Associates 創辦人兼首席資訊總監導師 Ray Dalio 發表了一場極具洞察力的演講，主題為「變化中的世界秩序原則」(Principles of a Changing World Order)，為當天的討論奠定了基調。他在發人深省的主題演講中，深入探討了一些最動盪的經濟和政治時期，揭示出未來可能與近代史不同的原因。

隨著資產管理行業的資產管理規模 (AUM)在 2023 年上升至近 120 萬億美元，數萬億美元的資產管理公司持有約 61% 的行業總資產，資產管理專家 Aleksandar Ivanovic（USB 資產管理公司主席）、David Hunt（PGIM 主席兼行政總裁）和 Bill Huffman（Nuveen 行政總裁）在「萬億美元資產管理公司的市場觀點」(The Market View of Trillion Dollar Asset Managers) 環節中，提供了高層人員對市場觀點的見解。

其他金融投資領域的知名人士，如 Vista Equity Partners 創辦人兼主席兼行政總裁 Robert Smith 和 Brevan Howard 兼行政總裁 Aron Landy，也發表了重要的討論和主題演講。涵蓋的主題包括有關獵鷹經濟 (Falcon Economy) 的最新消息，如何發現和發展世界級機會，房地產的大局以及阿布達比頂級主權基金的簡要指南。

對於 此次活動的重要性 ， H.E. ADGM 和阿布扎比經濟發展部 (ADDED) 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 先生 表示：「Asset Abu Dhabi是一個無與倫比的平台，匯聚了資產管理行業內一些最重要人物，分享對這一充滿活力的行 業的見解，並塑造其未來。 通過這個平台，我們正在高度照明科技和投資機會的下一個領域，而提供對區域和全球經濟前景的關鍵觀點，將改變未來十年的世界秩序中的投資。Asset Abu Dhabi 彰顯了 ADGM 推動 Falcon 經濟成長的堅定承諾。」

迄今已在 ADFW 簽署了 14 份諒解備忘錄 (MoU)。ADGM 今天簽訂的一些主要合約包括伊斯坦堡金融中心 (Istanbul Financial Centre)、北京金融街服務局和保利達 (Polygon) 等著名企業。Circle 與 Lulu Financial Holdings 簽訂的另一項協議，也是本次活動的一大亮點。阿布達比投資辦事處 (ADIO) 與 PGIM、EXIM 銀行和萬事達卡等領先實體簽署合約。

在舉辦 Asset Abu Dhabi 活動的同時，ADFW 慶祝阿聯酋與中國建立雙邊關係 40 周年，並與滙豐合作舉辦了首屆特別版的阿聯酋 ─ 中國投資論壇。本次活動邀請了一些非常特別的嘉賓，如 Hillhouse Investment 合伙人 Carl Ge、Nasser Saidi & Associates 總裁 Nasser Saidi 博士、Triata 資訊總監 Sean Ho、萬方家族辦公室 (Raffles Family Office, RFO) 創辦人兼行政總裁關志敏以及 WInd Information 集團副主席兼策略總監 Casey Ge，共同探討相互貿易和共同繁榮的機遇。

ADFW 在第二天舉辦了其他幾項特別活動，例如 RESOLVE、瑞銀投資者論壇 (UBS Investor Forum)、國際家族辦公室大會 (International Family Office Congress) 和轉機重組與破產 (Turnaround Restructuring & Insolvency, T.R.I.) 峰會、Spears 峰會 - 私人財富論壇 (Spears Summit – Private Wealth Forum) 和未來人才峰會 (Future of Talent Summit) 。

ADFW 的系列活動還將持續兩天，其中的旗艦活動包括 Fintech Abu Dhabi 和 Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF)，這些活動將把業界的精英聚集到國際舞台上。

SOURCE ADGM