Asyad Group、OQ Alternative Energy 和 Sumitomo Corporation ME 展開壯志凌雲的路線，將阿曼打造為全球低碳燃料加油樞紐
25 9月, 2024, 23:09 CST
邀請業界領袖共創永續海運新時代
阿曼馬斯喀特2024年9月25日 /美通社/ -- Asyad Group 與 OQ Alternative Energy 及 Sumitomo Corporation Middle East FZE 攜手合作，宣佈簽訂一項聯合研究協議，共同探討將阿曼 (Oman) 打造為全球低碳燃料加油樞紐的潛力。這項高瞻遠矚的倡議，代表著阿曼在推廣永續航運實務方面邁出開創性的一步，以達成全球海運業的脫碳目標，以及在全球範圍內善用阿曼的可再生資源。
此集團已向全球領先的船舶公司發出資訊請求書 (RFI)，以推動全球綠色物流解決方案在阿曼得到採用。此外將進行可行性研究，以評估關鍵因素包括交付低碳燃料的平準化能源成本 (LCOE)、支援此類營運所需的基礎設施，以及與全球可持續燃料監管標準的一致性。
早期的發現表明，阿曼獨特的地理優勢和優越的可再生能源資源，這將使阿曼成為向全球航運業提供具有價格競爭力的低碳燃料的先行者。從資訊請求書獲得的見解將成為研究的基石，對於引導阿曼發展世界級的低碳燃料基礎設施非常關鍵，從而對全球航運實務產生持久影響。
根據 Oman's Vision 2040 及其可持續能源策略，持分者旨在利用蘇丹國豐富的可再生資源，以具競爭力的價格提供低碳燃料，例如電子甲醇和氨。目前位於薩拉拉 (Salalah) 港口和杜古姆 (Duqm) 港口的船隻加油設施，被指定為潛在改造的戰略地點，以支援低碳燃料的營運。透過更新這些現有基礎設施，並將這些港口轉化為重要的全球貿易路線上的關鍵節點，阿曼志在成為全球低碳航運燃料轉型的領導者，進一步支援國家蓬勃發展的物流業。
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Waleed Al Shukaili - [email protected]
SOURCE Asyad Group
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