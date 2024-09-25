Asyad Group、OQ Alternative Energy 和 Sumitomo Corporation ME 展開壯志凌雲的路線，將阿曼打造為全球低碳燃料加油樞紐

邀請業界領袖共創永續海運新時代

阿曼馬斯喀特2024年9月25日 /美通社/ -- Asyad Group 與 OQ Alternative Energy 及 Sumitomo Corporation Middle East FZE 攜手合作，宣佈簽訂一項聯合研究協議，共同探討將阿曼 (Oman) 打造為全球低碳燃料加油樞紐的潛力。這項高瞻遠矚的倡議，代表著阿曼在推廣永續航運實務方面邁出開創性的一步，以達成全球海運業的脫碳目標，以及在全球範圍內善用阿曼的可再生資源。

此集團已向全球領先的船舶公司發出資訊請求書 (RFI)，以推動全球綠色物流解決方案在阿曼得到採用。此外將進行可行性研究，以評估關鍵因素包括交付低碳燃料的平準化能源成本 (LCOE)、支援此類營運所需的基礎設施，以及與全球可持續燃料監管標準的一致性。