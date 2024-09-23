基於雅特力AT32 MCU的洗衣機電機控制驅動方案，解鎖智能家居新體驗

高效驅動，精准控制

AT32F421著眼於取代及提升傳統Cortex®-M0/M3產品的解決方案，導入Cortex®-M4架構的高速主流平臺，集成豐富的外設介面，具有快速高效的演算法能力和高性價比的價格優勢，為智能家電、電機控制和工業自動化等應用領域量身打造，滿足洗衣機電機控制對精度、效率和安全性的要求。

AT32F421達120MHz CPU主頻，64KB Flash及16KB SRAM，可快速完成FOC演算法和電流調節。高PWM頻率與解析度，保證電機高效穩定運轉，進一步提升了洗衣機的洗滌效果和節能性能。AT32F421還擴展了1個高速軌到軌輸入/輸出類比電壓比較器，有效節省BOM物料成本，實現過流保護，確保洗衣機在異常狀況下能夠迅速反應，保護產品及用戶安全。

此外，AT32F421內置1個採樣率2Msps的12位高速ADC，轉換頻率可高達28MHz，最短採樣時間僅54ns，全部轉換時間僅0.5us，非常適用於單電阻電流採樣的驅動器，並可在極短的採樣時間內進行準確採樣。這使AT32F421在洗衣機的控制回路計算中能夠輕鬆勝任，無論是電流、速度還是位置等控制，它都能提供高頻取樣率，確保洗衣機的運行穩定且精確。

高效電機引領，洗衣體驗全面升級

直驅控制

基於AT32F421的洗衣機應用方案採用直驅變頻(Direct Drive, DD)技術，摒棄了傳統的皮帶或齒輪傳動方式，直接將電機與洗衣桶或滾筒相連，實現了動力傳輸的高效與精准。這種技術不僅減少了能量損耗，降低了運行噪音，還提高了洗衣機的反應速度和洗滌效率。直驅電機能夠精確控制洗滌節奏，確保衣物得到恰到好處的清潔，同時延長了洗衣機的使用壽命。

由於直驅電機設計更加精簡緊湊，這意味著洗衣機可以有更小的機身設計，同時確保其洗滌容量不變，這對於空間有限的家庭來說極為友好。省去了皮帶和滑輪系統，直驅洗衣機可以為滾筒和內部結構提供更多的空間，實現同等尺寸下更大的洗滌容量。

深度弱磁演算法

鑒於洗衣機在運作過程中以低速洗滌模式為主，電機設計通常專注於優化低速性能，以平衡扭矩與效率。然而，洗衣機在脫水階段的轉速通常介於每分鐘800到1600轉，這對電機的高速性能提出了更高的要求，使得常規控制策略難以迅速適應這一轉變。AT32F421洗衣機應用方案為此引入了深度弱磁演算法，它如同一位智能調節師，能依據即時的速度需求與負載狀況，精確調整D、Q軸電壓電流分配，確保電機轉速的提升平滑無級，徹底消除了傳統調速中的階梯感。這一創新不僅滿足了脫水模式對電機高速、高效、穩定運行的要求，還提升了用戶體驗，使洗衣機在高速脫水時更加安靜、平穩。

自動稱重檢測

用戶在洗衣時均希望洗衣機能根據衣物的重量自動給出合適的水位，從而避免盲目選擇，造成洗不乾淨或費水費電的情況發生。為了提高檢測精度及降低成本，基於AT32F421洗衣機方案憑藉高性能的CPU算力，能夠自動感知並計算衣物的重量，其演算法精度遠超行業標準。

不僅避免了水資源的浪費，還保障了衣物得到恰到好處的清潔，保護了衣物纖維，延長了衣物使用壽命。同時，智能秤重也讓用戶操作更加簡便，只需將衣物放入洗衣機，選擇相對應的程式，即可享受智能化的洗滌服務。

衣物不平衡偵測

衣物在洗滌過程中因分佈不均導致的偏心現象，是傳統洗衣機常見的困擾之一。AT32F421通過感測器和演算法，以實現衣物不平衡的即時偵測，並根據檢測結果來進行相對應的控制。洗衣機可自動調整洗滌程式，如增加脫水前的再平衡步驟，或通過改變水流方向等方式，有效減少振動，確保洗滌過程的平穩進行。同時還具備對角偏心檢測功能，作為偏心檢測的輔助手段，能即時監測並調整因衣物在洗滌過程中移動所導致的偏心量變化。

電機生態系統賦能

在電機開發生態上，雅特力提供了豐富多樣的電機控制演算法庫BSP包，包含編碼器、霍爾有感與無感FOC弦波向量控制，可應用於三電阻、雙電阻和單電阻等電流回饋方式，以及霍爾有感與無感6-step BLDC控制。提供了霍爾狀態自我學習、電機線圈參數自動辨識和電流PI控制參數自定義等智能化自動調試功能。電機監控上位機調試軟體提供了友善的UI調試介面，可即時監看電機運轉參數、狀態與動態顯示回應波形，便於進行線上調試相關控制參數。這些功能強大的開發工具包與易用的電機控制演算法BSP包，從方波驅動到FOC弦波驅動、霍爾感測器回饋到無感測器回饋，全方位支持工程師實現高效電機控制方案。相對完善的電機開發生態系統讓智能家電廠商能更輕鬆的開發產品，加速實現產品的量產及上市。

此外，AT32 MCU為家電安全性提供了強而有力的保障，全系列產品已順利通過IEC 60730功能安全認證，可提供符合Class B標準的完整功能安全庫，減少家電廠商產品認證時間與成本，從硬體底層架構層面顯著增強了產品的穩定性和安全性，為家電產品的市場准入與消費者信賴奠定了堅實基礎。

SOURCE 雅特力科技股份有限公司