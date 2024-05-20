雅特力AT32 MCU通過IEC 60730功能安全認證，為家電產品提供安全保障

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雅特力科技股份有限公司

20 5月, 2024, 15:21 CST

新竹2024年5月20日 /美通社/ -- 近日，雅特力AT32 MCU安全庫順利通過IEC 60730功能安全認證，為家電產品提供安全品質保證。國際公認的測試、檢驗和認證機構SGS為雅特力科技頒發了IEC 60730認證證書，彰顯了雅特力科技在家電控制領域的卓越品質和技術實力，也為其在全球範圍內的廣泛應用奠定了堅實基礎。

在我們的生活環境中，家電及電子產品功能安全的重要性不容忽視，為避免系統故障時產生危害人身安全的風險，在家電和電子產品上市前都嚴格要求通過安規認證，確保使用操作上的安全性。雅特力AT32F4、AT32A4、AT32M4、AT32WB4通用和專用系列產品均通過了IEC 60730家電安全認證，可提供符合Class B標準完整的功能安全庫，協助客戶實現產品功能安全設計。

▲IEC 60730 B類功能安全證書及測試報告
▲IEC 60730 B類功能安全證書及測試報告

IEC 60730作為國際電子電機委員會制定的家電產品安全標準，AT32 MCU獲得此認證不僅證明了其在家電領域的領先實力，更為消費者提供了安全無憂的使用體驗，家電廠商可以將認證過的AT32 MCU安全庫，快速嵌入家電和電子產品軟體系統中進行自檢，進而申請最終產品的IEC 60730功能安全標準相關認證，減少開發時間和成本，加速產品上市時程。

IEC 60730標準涵蓋了電器設備的機械、電氣、電子、EMC和異常操作，其中為電子控制器軟體定義了三種類別：
A類軟體：軟體僅實現產品的功能，不涉及產品的安全控制。
B類軟體：軟體的設計要防止電子設備的不安全操作。
C類軟體：軟體的設計為了避免某些特殊的危險。

AT32 MCU安全庫在家電及電子設備功能安全設計上經過不斷的測試、維護，確保符合IEC 60730 Class B認證標準，其測試內容包含：啟動時測試和執行時間測試。

啟動時測試內容：

  • CPU檢測
  • 看門狗檢測
  • 系統時鐘檢測
  • Flash完整性檢測
  • RAM功能檢測
  • 控制流檢測

運行時週期檢測包括：

  • 局部CPU核心暫存器偵測
  • 系統時鐘運轉檢測
  • Flash CRC分段檢測
  • 堆疊邊界溢位元檢測
  • 控制流檢測
  • 局部RAM自檢(在中斷服務程式中進行）
  • 看門狗喂狗

AT32 MCU全系列產品在開發設計初期便已考慮到電子設備功能安全重要性，提供相關的硬體外設、使用檔及函式庫，支援開發者在產品開發設計上符合安規，順利通過安全標準認證，加速產品上市時程。

AT32 MCU安全庫使用手冊下載：AN0041
https://www.arterychip.com/en/support/index.jsp?index=1

SOURCE 雅特力科技股份有限公司

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