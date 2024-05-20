雅特力AT32 MCU通過IEC 60730功能安全認證，為家電產品提供安全保障

IEC 60730作為國際電子電機委員會制定的家電產品安全標準，AT32 MCU獲得此認證不僅證明了其在家電領域的領先實力，更為消費者提供了安全無憂的使用體驗，家電廠商可以將認證過的AT32 MCU安全庫，快速嵌入家電和電子產品軟體系統中進行自檢，進而申請最終產品的IEC 60730功能安全標準相關認證，減少開發時間和成本，加速產品上市時程。

IEC 60730標準涵蓋了電器設備的機械、電氣、電子、EMC和異常操作，其中為電子控制器軟體定義了三種類別：

A類軟體：軟體僅實現產品的功能，不涉及產品的安全控制。

B類軟體：軟體的設計要防止電子設備的不安全操作。

C類軟體：軟體的設計為了避免某些特殊的危險。

AT32 MCU安全庫在家電及電子設備功能安全設計上經過不斷的測試、維護，確保符合IEC 60730 Class B認證標準，其測試內容包含：啟動時測試和執行時間測試。

啟動時測試內容：

CPU檢測

看門狗檢測

系統時鐘檢測

Flash完整性檢測

RAM功能檢測

控制流檢測

運行時週期檢測包括：

局部CPU核心暫存器偵測

系統時鐘運轉檢測

Flash CRC分段檢測

堆疊邊界溢位元檢測

控制流檢測

局部RAM自檢(在中斷服務程式中進行）

看門狗喂狗

AT32 MCU全系列產品在開發設計初期便已考慮到電子設備功能安全重要性，提供相關的硬體外設、使用檔及函式庫，支援開發者在產品開發設計上符合安規，順利通過安全標準認證，加速產品上市時程。

AT32 MCU安全庫使用手冊下載：AN0041

https://www.arterychip.com/en/support/index.jsp?index=1

SOURCE 雅特力科技股份有限公司