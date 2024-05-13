雅特力新推車載型AT32A423系列 助攻車用電子方興未艾

AT32A423系列整合高效類比元件，提供5.33 Msps高速ADC、2組12-bit DAC和14個通道高速DMA控制器，提升資料交互傳輸效率，功能回饋更即時。為減化系統設計，片上集成多個通訊介面，提供8個USART，便於對接多種感測器，且TX/RX可配置引腳互換；帶3個SPI，均可複用為半雙工I²S模式；內建可校準的增強型RTC即時時鐘，具有自動喚醒、鬧鐘、亞秒級精度、及硬體日曆等功能，並支援高精度定時計數器，使其靈活運用擴展功能。同時提供2組CAN、USB OTG、IRTMR和多達87個GPIO等，且XMC作為LCD接口，相容於8080/6800模式，可用於TFT LCD控制器及各種多媒體介面，充份滿足車載影音多媒體、儀錶板等應用需求。

AT32A423系列工作環境溫度範圍-40~105 oC，對複雜的工作環境適應性強, 符合車用電子高可靠性和穩定性需求。近日，國際公認的測試、檢驗和認證機構SGS為雅特力科技頒發了AEC-Q100認證證書。作為全球汽車電子行業的黃金標準，AEC-Q100的嚴苛測試確保了AT32A423系列產品在不同極端環境下的可靠性和耐久性，不僅彰顯了雅特力科技在汽車電子領域的卓越品質和技術實力，也為其在汽車電子領域的應用打開了廣闊的前景。

雅特力完善豐富的生態系統為產品開發提供有力的支援，包括AT32調試量產工具、技術檔、軟硬體平台，包含AT-START開發板、AT-Link Family程式設計調試工具等，以及BSP標準庫、ICP/ISP程式燒寫工具、AT32 IDE、AT32 Workbench等圖形化（GUI）開發工具等軟體資源，同時支援如：Keil、IAR、Eclipse等協力廠商開發工具平台與RT-Thread OS、FreeRTOS及LVGL等OS/UI平台，供製造商快速開發車規應用專案，簡化產品量產時程和成本。

AT32A423系列的推出為AT32 MCU車載型系列產品擴大陣容。該系列提供了LQFP100、LQFP64、LQFP48、QFN48、QFN36、QFN32共六種封裝、21個型號供選擇，目前已開始寄送樣片，並正式投入量產供貨。

SOURCE 雅特力科技股份有限公司