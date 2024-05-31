全球業界獨佔鰲頭！ATEN旗艦級電視牆影像處理器榮獲國際設計大獎三冠王

ATEN的旗艦級電視牆影像處理器系列專為關鍵任務環境，如交通運輸監控中心、災害應變中心、中控室和戰情室等設計，提供4K60超高清全方位視覺化控制技術，幫助使用者即時掌握環境狀態。該系列搭載FPGA架構的出色硬體效能，以卓越的資訊處理能力，支援近乎零秒的無縫切換，能在無延遲及無卡頓的情況下支援電視牆同時開啟多達16個視窗，讓指揮官在緊急情況下能輕鬆地在高解析度、零延遲的螢幕上顯示、切換和排列數據，迅速且精確地做出決策。此外，此系列支援在電視牆上自由分配最多四個獨立顯示畫面－畫布(Canvas)功能，每個顯示畫面可客製化視窗排列，同時顯示多種訊源，如即時影像、路線資訊及監控攝影機畫面，並支援視窗重疊、子母畫面(Picture-in-Picture)、並列畫面(Picture-by-Picture)、拖移、裁剪和縮放。這些功能可即時顯示公共車輛位置、乘客資訊及路線狀態，協助決策者實時監控並迅速應對安全問題或突發事件。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示：「連續獲三大殿堂級國際設計獎肯定之榮耀，不僅為宏正締造歷史佳績，更證明宏正一直以來對產品研發設計的堅持與承諾。此外，ATEN旗艦級電視牆影像處理器系列搭載卓越的硬體效能，是全球業界唯一獲三大國際設計獎肯定的電視牆影像處理器。此系列兼具技術與實用性，旨在打造全方位超高清的視覺化影像控制，期望透過此技術能提高交通運輸監控中心效能，提升公共交通系統安全性，並增強災害應變能力。」

ATEN旗艦級電視牆影像處理器系列的主要特點包括：

模組化設計，可靈活配置： 提供7個輸入插槽、5個輸出插槽和2個子卡插槽，並支援至多36個輸入訊號和20個螢幕裝置。

提供7個輸入插槽、5個輸出插槽和2個子卡插槽，並支援至多36個輸入訊號和20個螢幕裝置。 卓越的硬體效能： 採用FPGA硬體架構，可維持高度的安全性及穩定性；支援近乎零秒的無縫切換，保證操作無延遲及無卡頓。

採用FPGA硬體架構，可維持高度的安全性及穩定性；支援近乎零秒的無縫切換，保證操作無延遲及無卡頓。 極致 4K60的沉浸式視覺饗宴： 先進的縮放及訊號處理技術可自訂解析度，並可將視訊解析度放大至4K@60 4:4:4，以確保在任何顯示器大小或類型如LED、LCD、DLP或其他屏幕上都能提供無與倫比的清晰度，確保控制室的每個細節都能清楚顯示，提升監控和操作的精確度。

先進的縮放及訊號處理技術可自訂解析度，並可將視訊解析度放大至4K@60 4:4:4，以確保在任何顯示器大小或類型如LED、LCD、DLP或其他屏幕上都能提供無與倫比的清晰度，確保控制室的每個細節都能清楚顯示，提升監控和操作的精確度。 客製化的獨立顯示畫面－畫布功能 (Canvas)： 可在電視牆上自由分配最多四個獨立顯示畫面，且每個獨立顯示畫面可客製化編排視窗，增加顯示靈活性。

可在電視牆上自由分配最多四個獨立顯示畫面，且每個獨立顯示畫面可客製化編排視窗，增加顯示靈活性。 靈活的模組化視窗管理：支援電視牆2x2與4x4多視窗功能，使用者可彈性且輕鬆排列視窗，支援多種視窗模式如子母畫面(Picture-in-Picture)、並列畫面(Picture-by-Picture)，以及視窗的重疊、拖移、裁剪和縮放功能，協助使用者更有效率且直觀地顯示多種訊源視窗。

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宏正自動科技成立於1979年，以ATEN品牌行銷全球，為全球智慧製造及物聯網方案領導廠商，提供各項智慧方案包括智慧製造、人工智慧與智慧自動化，可應用於物聯網、雲端運算與高科技製程，並提供整合性的KVM多電腦切換器、專業級影音產品、SOHO與節能感測電源分配器等解決方案，其超過1000項的產品可輕鬆控制與連接不同的電子設備，並廣泛應用於不同領域，包含企業、政府、教育、醫療、工業製造、運輸與廣播及媒體等多元環境。ATEN在台灣(新北、台南)、中國及加拿大設有研發中心，每年均持續開發創新解決方案，至今已獲得超過650+件的全球專利。宏正總部設於台灣，同時在中國、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其、波蘭、印度、羅馬尼亞、南非、墨西哥與印尼設有子公司與辦事處，透過全球銷售網絡將產品行銷各地以滿足客戶的多元需求。如需進一步資料，請造訪宏正自動科技網站 : www.aten.com/tw/zh/

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