全球業界獨佔鰲頭！ATEN旗艦級電視牆影像處理器榮獲國際設計大獎三冠王

31 5月, 2024, 11:00 CST
以卓越硬體效能、4K60超清畫質和直覺的使用者介面，顛覆既有顯示框架，獲評審高度肯定
台北2024年5月31日 /美通社/ -- 全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商–宏正自動科技(ATEN International，6277) 今日宣布旗下專業影音產品線的旗艦級電視牆影像處理器系列再創佳績，該系列以其採用FPGA架構之卓越硬體效能、4K60超高清視訊畫質與直覺的使用者介面，再度榮獲全球指標性設計大獎-2024年德國紅點設計獎 (Red Dot Award)，這是繼榮獲國際標竿設計大獎-2024年德國 iF設計獎 (iF DESIGN Award)及2023年日本Good Design優良設計獎後的第三座國際大獎，成為全球業界唯一同時獲三大設計獎肯定之電視牆影像處理器。
ATEN的旗艦級電視牆影像處理器系列專為關鍵任務環境，如交通運輸監控中心、災害應變中心、中控室和戰情室等設計，提供4K60超高清全方位視覺化控制技術，幫助使用者即時掌握環境狀態。該系列搭載FPGA架構的出色硬體效能，以卓越的資訊處理能力，支援近乎零秒的無縫切換，能在無延遲及無卡頓的情況下支援電視牆同時開啟多達16個視窗，讓指揮官在緊急情況下能輕鬆地在高解析度、零延遲的螢幕上顯示、切換和排列數據，迅速且精確地做出決策。此外，此系列支援在電視牆上自由分配最多四個獨立顯示畫面－畫布(Canvas)功能，每個顯示畫面可客製化視窗排列，同時顯示多種訊源，如即時影像、路線資訊及監控攝影機畫面，並支援視窗重疊、子母畫面(Picture-in-Picture)、並列畫面(Picture-by-Picture)、拖移、裁剪和縮放。這些功能可即時顯示公共車輛位置、乘客資訊及路線狀態，協助決策者實時監控並迅速應對安全問題或突發事件。
宏正自動科技董事長陳尚仲表示：「連續獲三大殿堂級國際設計獎肯定之榮耀，不僅為宏正締造歷史佳績，更證明宏正一直以來對產品研發設計的堅持與承諾。此外，ATEN旗艦級電視牆影像處理器系列搭載卓越的硬體效能，是全球業界唯一獲三大國際設計獎肯定的電視牆影像處理器。此系列兼具技術與實用性，旨在打造全方位超高清的視覺化影像控制，期望透過此技術能提高交通運輸監控中心效能，提升公共交通系統安全性，並增強災害應變能力。」
ATEN旗艦級電視牆影像處理器系列的主要特點包括：
- 模組化設計，可靈活配置：提供7個輸入插槽、5個輸出插槽和2個子卡插槽，並支援至多36個輸入訊號和20個螢幕裝置。
- 卓越的硬體效能：採用FPGA硬體架構，可維持高度的安全性及穩定性；支援近乎零秒的無縫切換，保證操作無延遲及無卡頓。
- 極致4K60的沉浸式視覺饗宴：先進的縮放及訊號處理技術可自訂解析度，並可將視訊解析度放大至4K@60 4:4:4，以確保在任何顯示器大小或類型如LED、LCD、DLP或其他屏幕上都能提供無與倫比的清晰度，確保控制室的每個細節都能清楚顯示，提升監控和操作的精確度。
- 客製化的獨立顯示畫面－畫布功能(Canvas)：可在電視牆上自由分配最多四個獨立顯示畫面，且每個獨立顯示畫面可客製化編排視窗，增加顯示靈活性。
- 靈活的模組化視窗管理：支援電視牆2x2與4x4多視窗功能，使用者可彈性且輕鬆排列視窗，支援多種視窗模式如子母畫面(Picture-in-Picture)、並列畫面(Picture-by-Picture)，以及視窗的重疊、拖移、裁剪和縮放功能，協助使用者更有效率且直觀地顯示多種訊源視窗。
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關於宏正自動科技
宏正自動科技成立於1979年，以ATEN品牌行銷全球，為全球智慧製造及物聯網方案領導廠商，提供各項智慧方案包括智慧製造、人工智慧與智慧自動化，可應用於物聯網、雲端運算與高科技製程，並提供整合性的KVM多電腦切換器、專業級影音產品、SOHO與節能感測電源分配器等解決方案，其超過1000項的產品可輕鬆控制與連接不同的電子設備，並廣泛應用於不同領域，包含企業、政府、教育、醫療、工業製造、運輸與廣播及媒體等多元環境。ATEN在台灣(新北、台南)、中國及加拿大設有研發中心，每年均持續開發創新解決方案，至今已獲得超過650+件的全球專利。宏正總部設於台灣，同時在中國、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其、波蘭、印度、羅馬尼亞、南非、墨西哥與印尼設有子公司與辦事處，透過全球銷售網絡將產品行銷各地以滿足客戶的多元需求。如需進一步資料，請造訪宏正自動科技網站 : www.aten.com/tw/zh/
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SOURCE ATEN International
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