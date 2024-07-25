Atlas Corp. 發佈2023年可持續發展報告

Atlas展示其致力於建立包容、無障礙的工作場所，讓所有個人表現、成長和發展的承諾，透過建立嶄新的包容工作場所的支柱，並為員工提供無意識偏見和包容工作場所（Unconscious Bias and Inclusive Workplace）培訓，繼續加強其對多元、公平和包容的承諾。強大的管治和道德實踐仍然是Atlas營運的基礎，確保整個組織的透明度和問責。

主席兼行政總裁Bing Chen表示：「我們的ESG原則深入於我們的決策和業務策略中，為所有利益相關者帶來長期價值。我們致力於以負責任和可持續的方式經營我們的業務，同時透過引領業界在負責任的資產管理方面為利益相關者創造積極的影響。我們認識到環境、社會和管治原則在我們的集體成功中的重要性，我們的營運模式包括前瞻性的投資，這些投資將繼續推動我們的ESG旅程向前，並為我們的利益相關者產生積極影響。」

欲知詳情，請於esg.atlascorporation.com下載完整的2023年可持續發展報告

關於Atlas Corp.

Atlas是一家全球領先的資產管理公司，其特色在於作為一流的持有者和營運者，專注於嚴謹的資本投放，致力於為股東創造可持續的長期價值。我們旨在於海事、能源及其他基礎設施垂直領域的優質基礎設施資產中，追求風險調整後的長期回報。更多資訊請瀏覽atlascorporation.com。

更多資訊，請聯絡：企業傳播主管Cailey Murphy，電郵：[email protected]

SOURCE Atlas Corp.