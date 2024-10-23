ATR透過Syncron優化庫存管理

頂尖區域飛機製造商透過人工智能（AI）驅動的效率和預測分析工具增強服務能力

瑞典斯德哥爾摩2024年10月24日 /美通社/ -- 智能服務生命週期管理（Service Lifecycle Management）解決方案領先供應商Syncron今天宣佈，全球第一的區域飛機製造商ATR已選擇採用Syncron的零件規劃（Parts Planning）軟件，以提升其庫存管理的可靠性、準確性和一致性。

ATR總部位於法國布拉尼亞克（Blagnac），以其創新、高效和低排放的飛機而聞名，獲200家航空公司在100多個國家及地區廣泛採用。在當前全球環境的挑戰中，供應鏈的不穩定性讓業界面臨困難，因此需要一個現代化的解決方案，以支援公司對優質服務的承諾。在過去的一年中，公司已重新回歸增長，並需要一個能夠隨其業務擴展而擴展的解決方案。ATR選擇了Syncron的雲端平台，以優化其庫存營運，並進一步鞏固其加速與1,300個ATR飛機所服務機場之間可持續連接的承諾。

ATR 72-600型號原型：在「阿卡雄盆地」（Le Bassin d'Arcachon）與「皮拉沙丘」（La Dune du Pyla）之上的空中拍攝

Syncron的零件規劃（Parts Planning）平台將幫助ATR更有效地預測其飛機零件和庫存的複雜需求模式。透過人工智能（AI）、機器學習和先進分析，零件規劃（Parts Planning）軟件能準確追蹤需求趨勢，並配置先進的模擬技術以規劃和預測零件服務需求，從而最大化可用性，減少浪費，並透過降低不必要或緊急訂單來減少碳排放。

ATR備件業務及物料營運主管Costantino Chiancarella表示：「我們的首要任務是為航空公司客戶提供創新、高效和負責任的飛機技術，同時提供卓越的售後支援服務。」「透過將我們的營運操作轉向Syncron的零件規劃（Parts Planning）解決方案，我們將提升服務速度和效率，保持高標準的客戶滿意度，並在持續增長的過程中加強夥伴關係。」

Syncron平台的發展受到與客戶建立的穩固夥伴關係的影響。Syncron與ATR密切合作，已開始確定價值提升的措施，以應對航空業的獨特需求和複雜性。這種協作方法不僅確保了即時需求得到滿足，還持續推動創新，為Syncron和ATR在不斷變革的行業中奠定長期成功的基礎。

「ATR深信已找到Syncron這個專注的夥伴，相信這次合作將促成長期而互利的夥伴關係，」ATR的庫存規劃主管Roman Peisson表示。「我們開始尋找新的進階規劃系統時，目標是找到一個對我們的成長同樣投入的合作夥伴。我們很高興能夠在Syncron找到這樣的夥伴。」

「在飛機製造等動態且複雜的售後供應鏈中，精確的零件規劃至關重要，」Syncron行銷總監Claudine Bianchi表示。「我們的軟件為ATR提供了對其庫存數據的清晰掌控，助他們優化服務組織，為客戶提供更佳服務，並加速增長。ATR採用Syncron的零件規劃（Parts Planning）系統將幫助他們根據可持續和持續創新的使命引導其成長，並對行業產生深遠影響。」

Syncron簡介

Syncron 透過優化售後盈利能力、提升客戶忠誠度，並促進向服務型經濟的轉型，幫助製造商和經銷商把握全新的服務經濟機遇。Syncron的綜合可擴展尖端服務生命週期管理（Service Lifecycle Management，簡稱「SLM」）雲端平台，將數據置於售後業務的核心，以釋放服務協同效應和顯著的營收機會，幫助企業以卓越的售後客戶體驗實現差異化競爭。全球多個頂尖品牌均信賴Syncron，使其成為最大型的私人擁有智能服務生命週期管理軟件即服務（SLM SaaS）解決方案的全球領導者。欲深入了解詳情，請瀏覽syncron.com。

ATR簡介

ATR是全球首屈一指的支線飛機製造商，其ATR 42和72型飛機是90座以下市場中最暢銷的飛機。公司上下的共同願景是加速人員、社區和企業之間的可持續連結，無論其地理位置多麼偏遠。ATR的飛機獲得約200家航空公司在100多個國家及地區廣泛採用，並於2023年開通了160條新航線，這不僅促進了地區的發展，更使人們能夠獲得醫療和教育等重要服務。有賴ATR對持續創新的專注，以及渦輪螺旋槳技術的內在效率，ATR的飛機成為市場上最先進、最具多樣性、成本效益最佳且排放最低的區域性飛機，二氧化碳排放量比同類型的區域噴氣式飛機低45%。2022年1月，我們成功飛行了首架兩個引擎均使用100%可持續航空燃料（SAF）的商業航班。ATR是空中巴士（Airbus）與萊昂納多（Leonardo）的合資企業。

SOURCE Syncron