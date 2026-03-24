Atruvia、NRB 與 LINE Bank Taiwan 運用 BMC 解決方案 加速大型主機轉型與工作流程編排

BMC 協助金融機構實現大規模現代化、降低成本、提升韌性並強化合規性

休士頓2026年3月24日 /美通社/ -- BMC為全球領先的軟體解決方案供應商，致力協助企業突破人力限制、提升營運效率，並與銀行及金融服務產業領導企業合作，透過BMC解決方案推動大型主機現代化、工作流程編排標準化，以及資料存取自動化。

從透過 BMC AMI 簡化大型主機應用開發，到運用 BMC Control-M 解決方案編排複雜的商業流程與資料管道，Atruvia、NRB、LINE Bank Taiwan 等企業正顯著提升營運效率、降低 IT 成本、強化服務交付能力，同時提高合規與營運韌性。

Atruvia 透過縮短資料復原時間 提升銀行業營運韌性

德國超過 670 家合作銀行、約 9,100 萬個帳戶，仰賴 Atruvia 的 IT 服務維持營運。隨著銀行業者需符合《數位營運韌性法案》（DORA）日益嚴格的安全與復原規範，Atruvia 把握契機推動資料庫復原流程現代化。

在審慎評估多種方案後，Atruvia 選擇 BMC AMI Recovery for Db2，主因其經過市場驗證的自動復原能力與平行復原模擬功能，讓 Atruvia 在測試復原情境時不會中斷業務。

Atruvia AG Db2-zOS 系統工程師暨產品負責人 Rüdiger Schmitt 表示：

「銀行的運作仰賴我們的營運，業務韌性也取決於我們的韌性。透過現代化資料庫復原能力，我們不僅協助銀行符合 DORA 與 BAFIN 規範，更進一步提升德國銀行體系的整體韌性。」

NRB 以開發者體驗為優先 推動大型主機應用轉型

隨著客戶追求快速且大規模的現代化，NRB 採取先優化軟體開發流程，再進行應用程式本身的轉型。身為歐洲指標性 IT 服務業者, NRB採用 BMC AMI DevX 解決方案, 利用其內建工具，追蹤生產環境變更並執行回復，協助客戶以協調、可控的方式加速應用開發，同時強化內部年輕開發者的使用體驗，讓他們能更自主地打造現代大型主機應用。

NRB 系統工程師 Benoît Ebner 表示：

「我們現在可以追蹤生產環境的每一項異動，並快速執行回復。我們也能取得過去沒有統計資料與關鍵績效指標，這有助於我們找出需要改善的環節。」

LINE Bank Taiwan 運用 Control-M 編排 打造高效靈活的數位銀行系統

作為台灣領先的線上金融平台，LINE Bank 從零開始建置平台，將數位銀行服務與廣受歡迎的 LINE 超級應用程式整合。其挑戰在於必須快速建構高效、可靠、可擴展的銀行業務流程，以服務超過 200 萬名客戶，並同時具備未來能高效整合新服務的能力。

透過Control-M進行應用程式與資料工作流程管理，LINE Bank 得以提供 24x7不間斷、順暢的數位銀行體驗。該行運用 Control-M自動執行並編排核心銀行服務工作流程，包含日常帳戶結算與關帳作業、每日財務資料分析與報表產製、跨系統數據同步等關鍵服務，涵蓋超過5000項Control-M建置管理的作業排程。

因此，LINE Bank 成為台灣首家提供全天候美元換匯服務的銀行，並達成以下成效：

人工服務等候時間縮短 30%

跨平台整合手動工作量降低30%

新產品發布相關維護時間縮短 30%

LINE Bank Taiwan 技術長 Leo Weng 表示：

「透過 Control-M，我們能執行安全、穩定且高效的流程，靈活整合橫跨多項解決方案的工作流程，同時符合金融產業規範。我們運用Control-M自動處理涵蓋大量資料的複雜工作流程，並期待未來進一步簡化雲端與AI解決方案的整合。」

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