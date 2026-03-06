Aurelion 官宣迎來首位 AI 虛擬員⼯ Duncan.Aure

香港2026年3月6日 /美通社/ -- 全球首家以 Tether Gold（XAU₮）為核心儲備資產的納斯達克上市公司 Aurelion（NASDAQ: AURE）今⽇宣佈，公司正式迎來⾸位 AI 虛擬員⼯—— Duncan.Aure（「Duncan」）。

Duncan 是一名 AI Agent，將代表 Aurelion 參與鏈上交易執行。通過一系列預設的 AI Agent Skills 模塊，Duncan 可為開發者與各類應用提供標準化接口，以支持自動化 XAU₮ 交易策略、跨協議 DeFi 執行與數字黃金資產配置。

目前，Duncan 已上線專屬網站（ www.xaue.com/shop ），並開設官方賬號：X（@aure_duncan）與 Telegram（@Aure_DuncanBot）。

戰略願景：從數字資產儲備管理邁向 AI ⾦融參與者

此舉標誌著 Aurelion 戰略定位的重大拓展：在服務個人與機構 XAU₮ 資產持有者的基礎上，Aurelion 將 AI 視為既能提升效率的工具，也可能成為重要的金融參與者。Duncan 的推出，體現了公司圍繞數字黃金為核心，構建智能金融基礎設施的長期願景。Aurelion 將持續推進以下方向：

構建全新金融參與者模型： 以AI驅動為核心，發掘人類投資邏輯與 AI 的協同潛力，降低策略執行過程中的安全風險。

拓展 XAU₮ 應用場景： 將 XAU₮ 打造為 AI Agent可配置的 「結算節點」 與 「避險錨點資產⼊⼝」，提升規模化投資的流動性與資產穩定性。

數字黃金基礎設施：提供面向 Agent 時代的金融 Skills

Duncan 將逐步配備一系列預設技能包，為各類AI 代理提供標準化操作接口，包括：

跨協議執行能力： 實現 DeFi 協議間自主交互，從基礎現貨交易到複雜抵押借貸，保障資產流轉的連貫與順暢。

面向用戶：開放透明的鏈上 XAU₮ 兌換入口

通過訪問 www.xaue.com/shop ，用戶可連接錢包，並體驗由 Duncan 驅動的透明鏈上 XAU₮ 兌換流程。未來，Duncan 也將支持公司更廣泛的戰略目標，包括探索 XAU₮ Shop 等創新場景，推動延展數字黃金的更多真實世界應用。

Aurelion 首席執行官 Björn Schmidtke 表示：「我們正處在一個'人機共生'的新金融範式轉折點。我們相信，以數字黃金（XAU₮）為核心構建安全、穩定且智能的金融基礎設施，將在未來發揮重要作用。招募Duncan並推出 www.xaue.com/shop ，是 Aurelion 朝這一使命與目標邁出的重要一步。」

關於Aurelion

Aurelion 是納斯達克首家以 Tether Gold（XAU₮）為核心資產、專注於代幣化黃金業務的現實世界資產（RWA）公司。XAU₮ 將實物黃金的穩定性與區塊鏈技術的效率相結合，為投資者提供獲取代幣化黃金資產的渠道，並在應對通脹、貨幣貶值及加密資產波動等宏觀環境中提供潛在的避險價值。在推動代幣化黃金業務發展的同時，Aurelion 亦為客戶提供財富管理與資產管理服務。

安全港聲明

本新聞稿包含可能構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款項下所指「前瞻性」陳述的聲明。這些前瞻性聲明可通過諸如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等類似表述加以識別，但並非所有前瞻性聲明均包含上述詞語。

所有非歷史事實的陳述，均基於 Aurelion 結合其經驗以及對歷史趨勢、當前狀況、未來趨勢研判及其他相關因素的判斷而作出。由於前瞻性聲明涉及未來事件，因此具有不確定性，本公告中所提及的相關因素，可能導致實際結果或發展與前瞻性聲明中存在重大差異。儘管公司認為前瞻性聲明中所反映的預期是合理的，但無法保證該等預期一定會實現。因此，提醒投資者不要過度依賴這些僅反映本公告發佈日期情況的前瞻性聲明。

前瞻性聲明並不構成對未來業績的保證。多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明內容存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司產品與服務市場環境的變化；公司獲取額外資本的能力；公司吸引和留住合格人才的能力；宏觀經濟、商業環境及行業條件的變化；適用法律法規的變化；公司業務擴展計劃；加密貨幣及穩定幣生態監管體系的變化；數字資產（包括 XAU₮）價格的變化；現貨黃金價格的變化；穩定幣與其錨定資產（包括 XAU₮ 與黃金）之間價格相關性的變化；持有數字資產（包括 XAU₮）相關的風險，例如價格波動、流動性不足及交易量有限、交易參與者身份相對匿名性、市場操縱風險、交易平台合規與內部管控失效風險，以及數字資產完全電子化、虛擬化及去中心化網絡所帶來的固有風險；公司經營業績的波動，包括由於公司可能需要按照公允價值對其持有的數字資產進行會計計量；公司在數字資產購買時機及價格判斷方面的能力限制；因公司持有的數字資產未實現公允價值收益，公司可能需要繳納企業替代最低稅；與數字資產相關的法律、商業、監管及技術環境的不確定性，以及監管機構對持有數字資產公司的加強監管，包括監管機構可能將公司持有的任何數字資產（包括 XAU₮）重新認定為證券或「現金類資產」，從而導致公司違反證券法律，或被認定為《1940年投資公司法》項下的「投資公司」；來自其他數字資產儲備型公司、黃金資產儲備型公司以及各類黃金相關金融產品的競爭；相較於傳統資產交易市場，數字資產交易平台可能更容易面臨欺詐、安全漏洞或運營問題；同時，底層區塊鏈協議發生故障、中斷或被棄用，或其他技術問題，均可能導致數字資產無法訪問或使用；在市場環境變化時，若公司持有的 XAU₮ 可能被再質押，從而增加再質押風險；當公司通過第三方托管機構持有數字資產時，公司可能失去對相關資產的直接控制，並依賴托管機構的安全措施與運營能力；若托管機構破產、內部人員盜竊資產，或托管機構的安全系統受到攻擊（包括網絡攻擊），均可能導致數字資產損失。

有關上述風險及其他風險的更多信息，請參閱公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括公司年度報告 Form 20-F。

除非適用法律要求，公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性聲明的義務。本公告中所載信息均截至發佈之日，公司亦無義務對相關信息進行更新，除非適用法律另有要求。

