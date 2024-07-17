Auria 宣布委任 QiuMing Yang 為總裁兼行政總裁，接替卸任的 Brian Pour

美國密歇根州紹斯菲爾德2024年7月16日 /美通社/ -- Auria 是一家領先的供應商，專門提供用於汽車及電動車輛的汽車聲學、紡織品與貨運管理的高度工程化系統。該公司今日宣布委任 QiuMing Yang [CHOO-ming Yahng] 為新任的總裁兼行政總裁，Yang 將於 2024 年 7 月 22 日上任。Yang 會接替自公司在七年前成立以來一直領導業務的 Brian Pour。

自公司在 2017 年成立以來，Yang 一直擔任 Auria 的執行副總裁及董事總經理，負責亞洲/南非的營運，期間他拓展了公司的客戶群，並在該地區新增了五個生產設施。Yang 將會在公司位於紹斯菲爾德的營運總部工作。

將於 2024 年 7 月 22 日上任的 Auria 總裁兼行政總裁 QiuMing Yang

董事會主席 Zhijun Lu 表示：「我們很有信心 Qiuming Yang 憑藉對業務的深入了解以及他令人印象深刻的職業成就，非常適合順利過渡到總裁兼行政總裁的職位。我們恭喜 Yang 獲得這次應得的任命！」

Yang 表示：「我很榮幸能夠領導這家出色的公司和我們才華橫溢的員工。能與 Brian 並肩工作是我的榮幸，我很期待在他的領導所奠定的基礎之上繼續推動公司發展。隨著我們繼續實現遠大財務目標和可持續發展標準，我相信 Auria 的未來必定是一片光明！」

Pour 表示：「Auria 在過去的 7 年來一直是我生命中的重要組成部分。我為我們團隊共同取得的成就感到自豪。我們攜手將 Auria 從一家初創合資企業轉變為汽車軟裝飾及聲學系統領域的全球領導者。我在 Auria 及其前身與 Yang 緊密合作了 20 年，我完全相信和確信在他的領導下，Auria 將繼續保持成功並蓬勃發展。」

Lu 表示：「我們代表整個董事會感謝 Brian 他的卓越領導，和他為 Auria 帶來的重大貢獻。他在將 Auria 建立成為現今的公司規模，並為公司奠定持續成功的基礎方面功不可沒。我們祝願他未來的事業一帆風順。」

Auria 的網頁上現已提供 QiuMing Yang 的完整簡介。

Auria 是汽車聲學、地板、頂蓬、飾件與貨運管理的高度工程化系統方面的領導者。我們隨時準備提供創新、輕量且可持續的解決方案，讓現今的車輛更加安靜、耐用且舒適，同時將對環境的影響降至最低。

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SOURCE Auria