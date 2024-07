Automation Anywhere 推出全新的人工智能 + 自動化企業系統，透過人工智能代理和變革性的關鍵工作流程，幫助企業實現 10 倍的營運衝擊

第 2 代 GenAI Process Models 和新的 AI Studio 可以創建大眾化人工智能代理、進行快速的自動化開發,並將價值實現時間加速 3 倍

東京2024年7月11日 /美通社/ -- 人工智能驅動自動化領域的領導者 Automation Anywhere 宣布了新的人工智能 + 自動化企業系統,該系統將人工智能與自動化結合,推動指數級成果。該公司在 Imagine 2024 期間發佈這項新產品,產品融入了該公司的第二代 GenAI Process Models,以加快人工智能流程自動化的探索,開發和部署。該公司亦推出了新的人工智能代理,用於管理複雜的認知任務,並在企業中的各個系統中實現前所未有的自動化。這些解決方案將幫助機構顯著提升效率,將過去需要數小時的流程任務縮短到幾分鐘,並在客戶服務營運、財務、IT 和人力資源等業務工作流程中實現加速 3 倍的價值實現時間,以及高達 10 倍的營運衝擊。

Automation Anywhere 技術總監 Prince Kohli 表示:「在現今的商業環境,必須採取更智能的策略來提升增長和效率,而不是僅靠增加投入。自動化已經奠定堅實的基礎,但人工智能驅動的自動化的則是向前邁進的革命性一步。它讓我們能夠解決以前無法克服的任務、重新定義業務營運,並在整個企業進行非凡的轉型。」

使用企業人工智能代理從基本任務到快速認知工作流程

使用新的 AI Agent Studio 創建自訂人工智能代理是一項突破性的功能。人工智能代理能夠從企業數據中學習,作出明智的決策,並在任何企業系統中負責任地採取行動,將流程加快高達 90%,將自動化提升到新的水平。AI Agent Studio 提供低程式碼工具,讓各個技能水平的開發人員都可以快速創建專門的人工智能代理,以協助他們處理特定使用案例,無需資料科學家參與。這些人工智能代理會結合人工智能和行動來解決更複雜的認知工作,例如在缺貨時識別出產品並進行自動替換。它們具有適應性,能夠從複雜的企業數據中學習,並且迅速採取行動,快速解決問題及提高的投資報酬率。

企業人工智能代理亮點:

新的 AI Agent Studio 現已上線,為各個級別的開發人員提供低程式碼工具,以便輕鬆構建、管理和治理自訂的人工智能代理。開發人員可以從自選的基礎模型開始,包括來自 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure OpenAI Service 等的模型。

現已上線,為各個級別的開發人員提供低程式碼工具,以便輕鬆構建、管理和治理自訂的人工智能代理。開發人員可以從自選的基礎模型開始,包括來自 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure OpenAI Service 等的模型。 開發人員還可以透過原生的檢索增強生成 (RAG) 服務和將於 10 月加入的 Amazon Bedrock,增強人工智能代理的企業知識。最後,在啟動人工智能代理前,開發人員可以進行內置的快速測試,以確保輸出能切合任何使用案例。

增強的安全性與治理為人工智能代理提供內置控制功能,以保護和監控人工智能和公司數據的使用方式,確保安全性和合規性。新功能包括監控和審核代理和模型效能、確保一致使用的防護機制,以及人工驗證和提示測試,以限制幻覺並最大限度地提高輸出品質。未來的數據屏蔽功能將會在模型處理的任何輸入內容中自動刪減敏感數據。

GenAI Process Models 2.0 – 使用人工智能驅動的飛輪加速開發生命週期

為人工智能 + 自動化企業系統提供動力的底層引擎是 Automation Anywhere 獨有的 GenAI 流程模型。GenAI Process Models 2.0 專為提升流程探索速度而設計,加快 30% 的自動化創建速度、提升 90% 的文件處理準確度,以及增加 50% 的自動化彈性,遠超出單純使用大型語言模型 (LLM) 能提供的效果。這些模型採用 Automation Anywhere 雲端原生平台上超過 3 億次流程自動化運行產生的豐富元數據進行調整。

以新的 GenAI Process Models 2.0 為基礎的一套全新開發人員自動化解決方案包括:

全新的 Automator AI 現已上線,這是一套全面的生成式人工智能產品和功能,可以加快自動化生命週期,使構建、部署和管理自動化變得更加快捷和輕鬆。其功能包括: Generative Recorder (生成式記錄器)可以讓團隊透過生成式人工智能回退功能來建構更具彈性的 UI 自動化,此功能會自動偵測來源應用程式介面中的變化,即時進行自我修復,讓工作持續進行,從而將自動化停機時間縮短高達 50%。 Enhanced Autopilot (增強版自動操控)現已上線,透過使用生成式人工智能將流程文件快速轉換為流程自動化草案,讓跨職能團隊能夠以創紀錄的速度完成從探索到自動化的過程。Autopilot 現在接受以來自任何挖掘工具的 BPMN 格式輸入資料構建自動化。

現已上線,這是一套全面的生成式人工智能產品和功能,可以加快自動化生命週期,使構建、部署和管理自動化變得更加快捷和輕鬆。其功能包括:

Document Automation(文件自動化)的客戶回應熱烈,客戶增長達年同比 9 倍,此功能利用生成式人工智能的增強功能,可以即時處理任何類型的文件(包括非結構化文件),而且準確率達到超過 90%。現時,藉著可從複雜表格中提取數據、支援超過 30 種語言並提供更多模型選項的新功能,企業可以從任何類型的文件中快速擷取工作流程中的數據。透過全新的測試和設定體驗,以及針對內部部署的全新支援功能,設定和部署模型比以往任何時候都更快、更輕鬆。

IDC 智能流程自動化研究副總裁 Maureen Fleming 表示:「Automation Anywhere 繼續無縫整合人工智能和自動化,以幫助客戶從他們的人工智能投資中獲得更多收益。包括人工智能代理在內的最新增強功能和平台功能讓人工智能驅動的自動化變得更加易用,使機構和員工能夠以新的方式運用人工智能,幫助他們以比以往更有效率的方式工作。」

利用為企業而設人工智能解決方案加速商業生產力

為了幫助客戶快速實現價值,Automation Anywhere 亦提供了一套人工智能驅動的解決方案,以幫助加快所有關鍵業務職能取得業務成果。

Automation Co-Pilot (自動化副手)是為機構而設並可以嵌入到任何地方的企業助理,由於新加入與 Amazon Q Service 的整合,此功能現提供對話功能(預覽狀態)。現時,企業用戶在任何應用程式中都可以更快地完成工作、透過聊天功能獲得按需協助、向知識庫提問、調用人工智能代理,或啟動自動化。企業準備就緒的 Automation Co-Pilot 可以嵌入到用户使用的任何應用程式,並在機構中的任何系統中執行操作。

(自動化副手)是為機構而設並可以嵌入到任何地方的企業助理,由於新加入與 Amazon Q Service 的整合,此功能現提供對話功能(預覽狀態)。現時,企業用戶在任何應用程式中都可以更快地完成工作、透過聊天功能獲得按需協助、向知識庫提問、調用人工智能代理,或啟動自動化。企業準備就緒的 Automation Co-Pilot 可以嵌入到用户使用的任何應用程式,並在機構中的任何系統中執行操作。 Service Operations Solution Accelerator(服務營運解決方案加速器)現已上線,此功能可幫助團隊利用針對各種服務營運使用案例預先包裝的人工智能代理和預先定義工作流程,更快地實現業務影響。員工不僅可以快速執行流程自動化,還可以調用人工智能代理完成訂單管理、退貨處理和服務問答等認知任務,從而改善與客戶的每一次互動。在未來的幾個季度,將陸續推出適用於金融、IT、人力資源,以及醫療保健、銀行和製造業等行業的新解決方案。

Automation Anywhere 簡介

Automation Anywhere 是人工智能驅動流程自動化領域的領導者,促進多個組織普及人工智能運用。本公司的 Automation Success Platform 是專業人工智能和生成式人工智能驅動,採用安全和治理優先的方法,提供流程探索、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能。Automation Anywhere 協助全球企業提升生產力、推動創新、改善客戶服務,以及加速業務成長。本公司的願景是透過人工智能驅動自動化流程,充份發揮人類潛能,推動未來工作。請瀏覽 www.automationanywhere.com 以了解更多。

與 Automation Anywhere 互動:

Automation Anywhere 是 Automation Anywhere Inc. 在美國及其他國家和地區的註冊商標/服務商標。所有引用的商標均為其各自所有者的財產。

SOURCE Automation Anywhere, Inc.