Automation Anywhere 成功推出自主 AI 代理並贏得早期客戶後，乘勝追擊，超越第二季目標

連續第四季獲得 non-GAAP 營業收入，其中超過 70% 的新訂單及追加訂單由 AI 驅動的自動化解決方案帶動

加利福尼亞州聖何塞2024年9月12日 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 驅動自動化領域的領導者 Automation Anywhere 公布了令人印象深刻的第二季度業績，連續第四季獲得非通用會計準則 (non-GAAP) 營業收入並提高利潤率。此公司的客戶，對自主 AI 代理的需求前所未有地激增，各行各業的領導者都在加速接受其潛力，帶動不斷增長的商機。

Automation Anywhere 行政總裁兼共同創辦人 Mihir Shukla 表示：「不斷演變的商業環境，帶動對 AI 驅動的自動化和自主 AI 代理前所未有的需求，以釋放生產力、改善客戶體驗，並產生巨大的經濟價值。我們第二季的業績，清楚反映出這策略轉變。我們加速採用新系統，反映出企業認識到自主 AI 代理的價值，協助員工並迅速從 AI 投資中獲得投資回報。」

6 月，此公司推出了新的 AI + 自動化企業系統 ， 將 AI 與自動化一起運作以驅動指數級成果。該產品在 Imagine 2024 推出，融入公司第二代 GenAI 流程模型，以加快複雜的端對端 AI 流程自動化的探索、開發和部署。包括全新的自主 AI 代理程式，可管理和協助處理複雜的認知任務，在企業的每個系統中自動化的程度比以往任何時候都高。新平台協助組織實現顯著的效率改善，將過去需要數小時的流程縮短至幾分鐘，並在包括客戶服務營運、財務、IT 和人力資源等工作流程中提供 3 倍的價值時間和高達 10 倍的業務影響。如今，各大公司可以更快速且更負責任地自動化更多關鍵任務流程，所有功能均內建安全性、合規性及管理功能。

業務重點

超過 200,000 美元的大型交易，同比增長 70％

超過 70% 的新交易和增銷交易，由 AI 驅動的自動化客戶推動

百萬美元客戶持續增長，主要地區表現強勁

自 6 月產品發布以來，AI 代理客戶交易獲得多項成功，創下新產品發布紀錄

持續成長且穩健的現金結餘

本季度其他亮點

全新 GenAI 功能，幫助 Document Automation 成為公司成長最快的產品線之一。

客戶 Net Promoter Score (NPS) 在 SaaS 公司的強大 NPS 範圍上升了 12%，強調了客戶忠誠度的顯著增長，並將 Automation Anywhere 定位為業界領導者，協助客戶規劃其自動化策略、衡量並達成 ROI 目標，以及持續提升自動化對其底線的價值。此公司以卓越的客戶服務、支援和卓越營運，在過去 18 個月內獲得了第 14 個客戶支援獎項，包括兩項令人期待的 Technology & Services Industry Association (TSIA) 獎項。

對大型企業客戶持續獲得超過 75% 的授權使用率，標誌著客戶正在獲得顯著的價值，並將公司視為 SaaS 業界業績的功臣。此公司認為，此授權使用率遠高於其競爭對手。

第二季度公告摘要

Automation Anywhere 的第二季度截至 2024 年 7 月 31 日。Automation Anywhere 是一間私人公司，並未披露詳細財務資料。

Automation Anywhere 簡介

Automation Anywhere 是 AI 驅動的流程自動化領域的領導者，使組織能夠提升生產力、促進創新、改善客戶服務並加速業務增長。公司的 AI + 自動化企業系統由專門的 AI 與自主 AI 代理程式提供支援，並提供流程探索、端對端流程協調、文件處理和分析 —— 一切以安全和管理為先。Automation Anywhere 憑藉其推動工作未來的願景指導，致力於透過 AI 驅動的自動化，釋放人類潛能。如欲了解更多資料，請瀏覽 www.automationanywhere.com

SOURCE Automation Anywhere, Inc.