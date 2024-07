Automation Anywhere 宣佈採用由 Amazon Q 提供支援的生成式人工智能對話式自動化功能，以簡化複雜的企業工作流程

Automation Anywhere 攜手 Amazon Q,藉助對話式自動化功能,提升時效要求高的工作流程,助力企業高效簡化複雜流程

東京2024年7月11日 /美通社/ -- Amazon.com, Inc.(納斯達克股票代碼: AMZN)旗下公司 Amazon Web Services (AWS) 與人工智能驅動自動化解決方案領域的領導者 Automation Anywhere 宣佈加大合作力度,推動業務轉型,並透過生成式人工智能自動化複雜的企業工作流程來幫助客戶快速節省成本。Automation Anywhere 將會透過對話式自動化功能,讓客戶在幾分鐘內輕鬆建立涵蓋全企業的流程自動化方案。憑藉 Amazon Q 的支援,客戶可以迅速將自然語言指令轉化成強大的自動化操作。Amazon Q是一項全面托管的生成式人工智能助理,可配置成根據企業數據回答問題、提供摘要、生成內容和完成任務。

Automation Anywhere 技術總監 Prince Kohli 表示:「全企業引入支援對話式自動化功能後,藉助 AWS Q,我們賦予每位員工所需的工具,自動化和革新複雜的工作流程,將原本需要數日或數星期處理時間大幅縮短至短短幾分鐘。憑藉生成式人工智能驅動的自動化功能,我們的客戶一直見證顯著成本效益,同時由此降低成本和提升生產力,這令很多人感到驚訝。」

企業使用者可利用 Amazon Q 解決問題、生成內容並獲得見解。Amazon Q 向員工提供即時相關的資訊和建議,以簡化任務、加速決策和解決問題,並幫助激發創造力。全新的 Automation Success Platform 內建多層功能,令業務用戶可即時採取行動,釋放更多時間處理更高價值的任務,激勵工作場所創新,為企業節省數以千萬計的成本。

Automation Anywhere 採用 Amazon Q 的生成式人工智能驅動自動化功能,可顯著增強支援企業客戶的虛擬人工智能代理程式的功能。這個整合方案賦予他們恍如經過多年訓練和經驗的技能組合,大大提升客戶體驗,令客戶互動更加自然、切身和滿意。

此項合作也是 Automation Anywhere 的 AI + 自動化企業系統的一部分。

去年,Automation Anywhere 宣佈與 AWS 簽訂戰略合作協議 (SCA),將新的流程自動化功能和生成人工智能解決方案帶到市場上,這兩家公司已經從核心基礎架構發展到了人工智能應用層的多年的合作關係。Automation Anywhere 繼續使用 Amazon SageMaker JumpStart、Amazon Bedrock 以及其他 AWS AI 和 ML 服務來開發客戶體驗、文件處理和客服中心智慧方面的特定生成解決方案。Automation Anywhere 還加入 AWS Partners 共同銷售計劃—— AWS 獨立軟件供應商 (ISV) 加速計劃,提供在 AWS 上執行或與 AWS 整合的軟件解決方案,進一步加強上市關係。

