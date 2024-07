Automation Anywhere 與 Microsoft 合作，透過整合企業自動化和 Microsoft Azure OpenAI 服務，化不可能為可能

東京2024年7月11日 /美通社/ -- AI 驅動自動化領域的領導者 Automation Anywhere 透過將 Microsoft Azure OpenAI 服務整合至 Automation Anywhere 的全新 AI + 自動化企業系統中,協助企業使用 AI 代理程式跨企業應用程式自動化複雜的端對端流程,進而擴大與 Microsoft 的合作關係。

這項聲明,是對 Automation Anywhere 企業自動化平台與 Azure AI 文件智能現有集成的擴展。其新的 AI Studio 解決方案,讓客戶可以在 Azure OpenAI 服務中的 GenAI 模型上,為任何複雜的企業自動化使用案例建立 AI 代理程式。Automation Anywhere 已將 Azure AI 文件智慧嵌入,作為用於處理標準表單的文件自動化解決方案的一部分。借助 Automation Anywhere 的文件自動化增強功能,客戶可以使用 Azure 開放 AI 服務作為基礎模型提供商,使非結構化文件的處理成為可能。

Automation Anywhere 共同創辦人兼客戶總監 Rushabh Parmani 表示:「Azure OpenAI 服務與我們新的 AI 工作室的整合,使組織能夠自動執行以前無法想像的任務。與 Microsoft 的這項合作,基於我們長期的人工智慧合作夥伴關係,旨在為我們的共享客戶提供最大價值。」

Azure AI 產品副總裁 Marco Casalaina 則表示:「借助 Automation Anywhere 的全新自動化 + AI 企業系統,企業客戶可以快速建立和部署與 Microsoft Azure OpenAI 服務結合的 AI 驅動程序自動化,以安全的方式為大型企業提供各種關鍵功能,包括客戶服務營運、財務、IT 和人力資源。

這些新整合預計將於第二季度推出,而 Azure OpenAI 服務的擴充模型選項將於第三季推出。

