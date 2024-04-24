Automation Anywhere 委任 Tim McDonough 為行銷總監，以推動這家人工智能驅動自動化領域領導者的全球知名度和增長

Automation Anywhere 行政總裁 Mihir Shukla 表示：「Tim 在我們旅程中的絕佳時機加入，現階段我們的生成式人工智能流程自動化模型帶來的變革性好處所正引發新的增長，這些模型正在改變我們客戶的業務。Tim 豐富的經驗對我們的努力十分重要，我們正致力讓機構能夠透過將百分之四十以上的工作流程和任務自動化，從而節省數百萬甚至數十億美元，達至驚人的成果。」

McDonough 在加入 Intel 前，曾在多家領先的科技公司擔任高管，包括 Unity Technologies、Qualcomm 和 Microsoft。McDonough 在企業和最高管理層行銷方面的經驗涵蓋成熟和新興技術，包括人工智能工具、應用程式、軟體即服務 (SaaS) 解決方案，以及開發人員生態系統。

McDonough 表示：「我期待幫助帶領 Automation Anywhere 進入下一階段的成長，同時讓該公司幫助其他公司進行業務轉型。看到客戶如何利用 Automation Anywhere 的平台進行創新，讓我看到我們擁有無比出色的市場機會。當您將自動化與生成式人工智能結合，客戶現在可以超越任務或部門的影響，在企業層面進行自動化，讓公司和員工能夠發揮最佳的工作水平。」

McDonough 的任命正值公司遇上龐大機遇的時刻，Automation Anywhere 最近的第四季度業績創新紀錄、持續實現盈利，而且當前財政年度亦展望良好。上一季度，Automation Anywhere 報告其大型企業交易比前一季增長 50%，突顯了公司的動力和強大的市場地位。

關於 Automation Anywhere

Automation Anywhere 是人工智能驅動程序自動化領域的領導者，可將人工智能應用於各個組織。公司的 Automation Success Platform 採用生成式人工智能，提供流程挖掘、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能，並採用安全和治理優先的方法。Automation Anywhere 協助全球企業提高生產力、推動創新、改善客戶服務並加速業務成長。公司的願景是透過人工智能自動化釋放人類潛能，為未來的工作提供動力。如欲了解更多資訊，請到訪 http://www.automationanywhere.com/。

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SOURCE Automation Anywhere, Inc.