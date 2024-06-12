AUTOMOBILI PININFARINA在以布魯斯•韋恩為靈感的「 哥譚市」豪宅中成為焦點

西17街的體驗活動由華納兄弟Discovery Global Consumer Products和Relevance International聯合主辦，位於一棟豪華的七層聯排別墅內。 每件展品都經過精心挑選，以反映這位虛構住戶的生活方式，囊括了來自個人出行、時尚、技術和珠寶領域的最新設計。

每件商品——包括四款特別製作的全電動Battista和B95 hyper Barchetta——可供出售。 這些車型在4月30日首次亮相，是每款車的「 哥譚」和「黑暗騎士」變體。 每種型號僅有一輛。 請訪問BruceWayneX.com瞭解詳情並獲得訂購機會。

這一創新的韋恩企業體驗活動與DC漫畫共同慶祝蝙蝠俠系列發佈85週年，以紀念世界上最具標誌性和持久的流行文化角色之一。 該體驗的每個元素都受到布魯斯•韋恩的啟發，其他哥譚市居民阿爾弗雷德•彭尼沃斯和露西奧斯•福克斯也出現在體驗之旅中。

Automobili Pininfarina首席執行官Paolo Dellachà表示： 「 Automobili Pininfarina和布魯斯•韋恩是完美的合作夥伴。 布魯斯•韋恩是一位致力於技術進步且富有遠見的億萬富翁企業家，我們為Battista和B95創建了獨特的定製版本，其中包括為他的獨特品味和需求開發的新功能。 這些汽車肯定會出現在他的哥譚市車庫裡。」

Paolo補充道： 「 這次超獨家活動為新觀眾帶來了Automobili Pininfarina令人難以置信的以設計為中心的世界，為他們提供了一個獨特的機會，看到我們令人驚歎的超級跑車，購買我們正在創造的四款定制車型之一，並瞭解我們品牌的未來。」

Automobili Pininfarina創造了B95 hyper Barchetta和Battista hyper GT的兩個獨家版本，分別命名為「 哥譚」和「 黑暗騎士」 ，每款都具有獨特且之前未曾見過的規格。 所有四輛車均由大容量120kWh鋰離子電池和四個電機提供動力，可產生1,900馬力。 這足以在不到兩秒的時間內將每個純電動車型從0-100公里/小時（0-62英里/小時）推進 — 比目前的一級方程式賽車更快。

每一個都由意大利坎比亞諾的Automobili Pininfarina工程和設計團隊精心策劃，包括受韋恩企業啟發後的全新設計特色和技術。 例如，導航說明由韋恩家族管家Alfred Pennyworth配音，而信息娛樂系統則顯示帶有韋恩企業徽標的定制歡迎序列。

這四種設計都反映了韋恩企業對創新的追求和布魯斯•韋恩的個性。 Battista車型採用了新的性能增強規格，以提高空氣動力學效率，包括尾門鯊魚鰭和前後碳纖維機翼的百葉窗式開口。

為了強調Automobili Pininfarina的「 Dream Cars, Made Real」理念， Battista首次為駕駛員和乘客提供全景玻璃車頂，而內部則採用定制的環境照明。 所有型號的外觀和內飾上都印有獨特的韋恩企業徽標，以及受布魯斯•韋恩啟發的鋁制底盤和門板。

哥譚規格 詳情

這種設計旨在體現布魯斯•韋恩更加溫和且貼近大眾的格調。 B95和Battista型號均採用獨特的棕褐色皮革和縫線裝飾，其中包括中央面板的定制絎縫。

哥譚Battista的車身採用令人驚歎的Argento Vittorio光澤漆，輔以Nero Torino Goccia光澤車頂。 為了完善外觀，該品牌的標誌性「 F」徽標採用背光設計，由拉絲和拋光的陽極氧化鋁製成。 20英吋前輪和21英吋後輪合金輪轂採用Prezioso Evoluzione亮面黑色輪廓和啞光黑色輪輞。

哥譚B95的車輪與哥譚Battista的車輪非常相似，不同之處在於它們採用啞光黑色內圈和光澤黑色外圈，配有Titan卡鉗和拉絲鋁陽極氧化黑色輪輞中央鎖環，以完成外觀。

黑暗騎士規格 詳情

相比之下，黑暗騎士的設計體現了布魯斯•韋恩在對抗哥譚市黑社會的鬥爭中，如何利用技術保持優勢。 這些車輛採用黑色Alcantara和黑色皮革內飾，採用獨特的黑金雙色對比縫線。

黑暗騎士Battista的車身採用Nero Profondo光澤漆，配有Nero Torino Goccia車頂。 Glorioso陶瓷拋光輪輞完善了外觀。 黑暗騎士B95的外觀與Battista相匹配，還配有陶瓷拋光輪輞。

這四種設計都反映了韋恩企業對創新的追求和布魯斯•韋恩的個性。 從韋恩企業企業徽標在整輛車中的巧妙運用，到定制的座椅刺繡和Alfred Pennyworth的靈感，這些夢幻車是哥譚市偶像形象的體現。

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina以其定制化的策劃方法，站在純粹意大利奢華體驗的前沿，可以根據挑剔客戶的特定偏好進行精確的定制。 每輛車都是手工製作的傑作，反映了客戶的個性，靈感來自Automobili Pininfarina的工匠。

如需瞭解更多信息，請訪問

automobili-pininfarina.com/media-hub

關於AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina運營總部位於意大利坎比亞諾，在德國慕尼黑設有商業辦事處，並擁有一支由來自豪華和高端汽車品牌的經驗豐富的汽車行業高管組成的團隊。 Automobili Pininfarina的所有車輛在意大利設計、工程製造並手工打造，專注於為世界上最重要的品味製造者設計體驗，體現了PURA的設計理念。 這一理念也將滲透到所有未來生產的汽車中，將經典靈感與尖端技術無縫融合。

關於AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA（ 新聞資料包鏈接 )

Battista是意大利有史以來設計和製造的最強大的汽車，它提供了當今任何採用內燃機技術的道路合法跑車所無法達到的性能水平。 Battista在0至100公里/小時的加速時間不到兩秒，比目前的一級方程式賽車還要快，並且具有1,900馬力和2,340牛米的扭矩，將頂級工程技術與零排放封裝相結合。 Battista的120千瓦時電池為四個電動機供電，每個車輪一個，一次充電的總WLTP範圍可達476公里（美國綜合EPA：300英里）。 位於意大利坎比亞諾的工作室將單獨手工製作不超過150件Battista樣品。

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