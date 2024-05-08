靈感源自五十年代汽車傳奇：AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA CINQUANTACINQUE 豪華旅行車簡介

它的車身採用無瑕「藍色薩伏依光澤」(Blu Savoia Gloss) 噴漆，除與「白色塞斯特列雷光澤」(Bianco Sestriere Gloss) 車頂成對比外，並綴以優雅「坑紋陽氧化」 (Brushed Anodised) 珠寶套裝，予人感覺完美。車廂方面，則採用 Mahagoni（Poltrona Frau 傳統皮革）軟椅墊。這 Cinquantacinque 公司標誌和名稱均為「55」的意大利文翻譯，優雅地向 Carrozzeria Pininfarina 設計的經典著名 1955 年 Lancia Florida 車款作致敬。

Cinquantacinque 車款以多個獨特字刻牌為特色，展示自身歷史與來源。乘客車門踏板和主動車尾翼底，均以「Cinquantacinque 55」標誌點綴。

每架 Battista 座駕，均以四個獨立引擎和一個強大 120 千瓦時鋰離子電池驅動，帶來 1,900 馬力和 2,340 奈米扭矩。這款先進動力系統確保帶來令人興奮效能，例如 1.86 秒內加速 0-100 km/h，4.75 秒內加速 0-200 km/h，以及高達 476 公里的舒適駕駛距離。

Battista Cinquantacinque 將於日本東京首次公開亮相，並攜手零售合作夥伴 SKY GROUP 向該區客戶介紹，作為 Automobili Pininfarina 持續全球擴展的一部份。

該地區的客戶將可以目睹 Automobili Pininfarina 的「夢想座駕」(Dream Cars) 承諾。兌現承諾。第一手提供個人客戶體驗，確保每架從意大利坎比亞諾工作室前往日本的手工製座駕，均獨特展現每位客戶的個性。

Automobili Pininfarina 首席設計總監 Dave Amantea 表示： 「這是真正特別兼獨特的機會，設計一款向 Pininfarina SpA 傳統致敬的汽車。Battista Cinquantacinque 令人難以置信的色彩組合，展現 Battista Farina 在五十年代初，設計 Lancia Florida 時所擁有的視野。不僅如此，同樣車型也有助我建立 PURA Vision 設計概念。這款真正獨特的汽車，為 Automobili Pininfarina 的未來車款，建立範例。」

Lancia Florida 房車不僅賦予 Cinquantacinque Battista 的靈感，為 PURA Vision 設計概念帶來多個重要設計元素，並為未來所有 Automobili Pininfarina 車款樹立典範。

50 年代房車設有車尾開門和沒有 B 柱，直接轉化為 PURA Vision 的「休息廳廳門」 (Lounge Doors)。這些「廳門」可顯著往上傾斜，並結合無柱開口和具備鉸鏈的車尾門，可以無限制地實現寬敞的 2+2 座位設計概念。

Automobili Pininfarina 是純意大利奢華體驗先驅，可根據個人客戶的特定喜好，訂做製造方法和精準地度身訂造。每架靈感源自 Automobili Pininfarina 工匠的房車，均為獨特手工製傑作，反映客戶個性。

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編輯摘要

AUTOMOBILI PININFARINA 簡介

Automobili Pininfarina 於意大利坎比亞諾設立營運總部，並於德國慕尼黑設立營業辦事處，該公司的汽車管理團隊成員經驗豐富，均曾任職豪華兼高檔汽車品牌公司。Automobili Pininfarina 的所有車輛均在意大利由手工設計、製造和生產，凝聚了世界上最有品味的製造商的設計經驗，呈現了 PURA 的設計理念。這理念也將融入全部未來製造的汽車中，無縫結合靈感與尖端技術。

PININFARINA BATTISTA 汽車（ 新聞稿連結 ）

Battista 是意大利史上最具影響力的汽車設計及製造商，該公司出產汽車均超越任何合法道路內燃引擎科技賽車的效能水準。Battista 出產的汽車，除了較現時一級方程式賽車 0-100 公里/小時兩秒以內衝刺速度為快，帶來 1,900 匹馬力和 2,340 Nm 扭矩。在零排放方案中，Battista 更結合極致的工程與科技。Battista 的 120 kWh 電池驅動四個電動馬達（各輪一個），單次充電的 WLTP 綜合行駛里程，更可達 476 公里（美國 EPA 綜合里程：300 英里）。Pininfarina SpA 工作室位於意大利坎比亞諾，獨立手工製造 Battista 經典座架，數量不超過 150 架。

SOURCE Automobili Pininfarina