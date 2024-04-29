AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA 及 MAHINDRA RACING 走上摩納哥街頭向賽車傳奇 GIUSEPPE 「NINO」 FARINA 致敬

Battista Edizione Nino Farina 只有限量的五款，並向出生於都靈的傳奇賽車手致敬。該系列的每輛車分別紀念了 Nino Farina 卓越賽車生涯中的五個里程碑，確保每位收藏家都擁有獨一無二的意大利設計鉅作。

1950 年，Nino Farina 領導一支有三輛車的車隊參加了由國際汽車聯合會 (FIA) 首個正式籌辦的大獎賽 (Grand Prix)，亦即是如今的世界一級方程式錦標賽。在其非常成功的職業生涯中，他有幾場著名的勝利，包括 1948 年在蒙地卡羅街頭上的著名獲勝。他在賽車賽道上無所畏懼的精神，以及對這項運動的熱情，造就了他的傳奇，並持續吸引著全球的賽車迷。

Automobili Pininfarina 首席測試車手 Georgios Syropoulos表示：「The Battista Edizione Nino Farina 對 Pininfarina 家族及這位無可爭議的傳奇致以最深的敬意。他的故事充滿了氣魄和勇氣，駕駛著以他的名字命名的賽車，在他曾取得最偉大的勝利之一的賽道上行駛，毫無疑問是紀念他所帶來的回憶的最佳方式。他傑出的賽車生涯中，有許多令人興奮的勝利，而摩納哥（賽道）是世界上最具標誌性的賽車賽道之一。」

Mahindra Racing 賽車手 Nyck de Vries表示：「駕駛 Battista 讓我和 Edo 有非常難忘的體驗。這是一輛極為特別的車，它的性能讓我深刻印象。能夠在摩納哥電動方程式賽道和開闊的道路上駕駛它，絕對是一種榮幸。」

Automobili Pininfarina 和 Mahindra Racing 都屬於 Mahindra Group；透過這一獨特關係，Automobili Pininfarina 獲取了 Mahindra Racing 的資源和專業知識。

Battista Edizione Nino Farina

這款獨一無二的外觀設計採用了色彩濃鬱的 Rosso Nino 紅色塗裝，搭配上特別設計的、Bianco Sestriere 和Iconica Blu 色調的下車身塗裝，配以 Glorioso Gold 輪胎和引人注目的「01」側面圖案。

外觀採用了 Furiosa Pack，包括經過改良的碳纖維前分割器、側葉片和後部擴散器，配備 Bianco Sestriere 細條，以及 Carbon Accent 套件，以 Black Exposed Signature Carbon 進行飾面處理。

暗色細節設計會延伸至 Goccia 車頂，而 Exterior Jewellery Pack 則是以由黑色陰極氧化的拉絲處理鋁材製成。這與黑色剎制鉗和內鎖鎖環相輔相成，它們的表面處理均為以經黑色陰極氧化的拉絲處理鋁材。

微妙的細節參考了 Nino Farina，前燈單元上刻有「Nino Farina」，也採用黑色陽極氧化鋁製造，而駕駛座位側的碳纖維翼則採用了「Nino Farina」圖案。

駕駛座椅內部採用了 Black Alcantara 飾面，而副駕座位則採用了 Beige Alcantara 飾面，以形成對比，兩者均帶有 Black Sustainable Luxury Leather 的元素。駕駛座位側設有客製化的頭枕，刺繡了金色的月桂花圈和「01」圖案，而副駕座位的頭枕則飾有紅色的 Automobili Pininfarina 「f」 標誌。兩個座椅的背部均飾有 Rosso Nino，與外觀相匹配。

Iconica Blu 安全帶與車輛外部的細節互相呼應，中央的通道、儀表板和座椅上均採用了米色和紅色的訂製雙色對比縫線。車輛內部也可以找到深色的細節，內部的珠寶裝飾採用經過黑色陽極氧化處理的拉絲鋁製製成。

意大利最強大的道路合法汽車，採用了最先進的動力總成驅動系統，可以提供 1,900 匹馬力和 2,340 Nm 扭矩。這是全球首款純電極級 GT，採用高容量的 120 kWh 鋰離子電池，電池裝在堅固但輕便的碳纖維外殼。其獨特的啟動控制技術有助於實現超越一級方程式賽車的加速，在 1.79 秒內達到 0-60 英里／小時，1.86 秒達到 0-100 公里／小時，4.49 秒達到 0-120 英里／小時，僅在 4.75 秒內便可達到 0-200 公里／小時。

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編輯注釋

關於 AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina 總部位於意大利坎比亞諾的營運總部，在德國慕尼黑設有商業辦事處，並由一支來自豪華和高級汽車品牌且經驗豐富的汽車業主管團隊提供資源。Automobili Pininfarina 的所有車輛均在意大利由手工設計、製造和生產，凝聚了世界上最有品味的製造商的設計經驗，呈現了 PURA 的設計理念。這種理念也將滲透到未來製造的所有汽車中，無縫地將靈感融入尖端技術中。

關於 AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA （ 連結至新聞稿 ）

Battista 是意大利設計和製造的，有史以來最強大的汽車，它所提供的性能水平，現今任何使用內燃發動機技術的道路合法跑車都無法實現。Battista 在 0 -100 公里／小時的低於兩秒短暫衝刺上，比目前一級方程式賽車的速度更快，並擁有 1,900 匹馬力和 2,340 Nm 扭矩，將極致的工程與技術結合至零排放的方式之中。Battista 的 120 kWh 電池為四台電動摩打（每個車輪各一台）提供動力，單次充電的 WLTP 綜合行駛里程可達 476 公里（美國 EPA 綜合里程： 300 英里）。位於意大利坎比亞諾的工作室將單獨手工打造數量不超過 150 輛的 Battista 樣車。

SOURCE Automobili Pininfarina