Avaloq研究: 本港金融機構有空間整合財富科技提升個人化服務

大部分亞洲財富管理專業人士認為現時使用的系統已過時，未能切合需要且使用困難

本港受訪者表示將個人化產品規模化時經常面臨困難

超過三分之二受訪亞洲投資組合經理認為改善監察投資組合、再平衡投資組合，以及建立投資組合流程會提升生產力

香港2024年7月30日 /美通社/ -- Avaloq 調查顯示，逾半數（56%）亞洲財富管理業專業人士認為現時使用的財富管理系統和程式已過時，其中香港受訪者的比例更高達63%。相比之下，只有37%來自歐洲的受訪者認為工作日常所用系統已過時。近半數本港受訪者（49%）表示現時系統設計未有針對他們的需要。另外，44%受訪者在尋找提供給客戶的資料時遇上困難。

隨著亞洲財富管理行業持續發展，金融機構正面臨為更大型及更多樣化的客戶群提供個人化服務的壓力。但在香港，有78%受訪者認為難以將財富科技規模化，在一定程度及很大程度上，是為客戶提供個人化服務的阻礙，比例亦較全球平均水平的70%高。調查亦發現，69%亞洲受訪者認同利用現有技術草擬投資方案的步驟過於繁複。在香港該比例更到達75%，為財富管理機構提供自動化及簡化流程的契機。

科技工具及平台為財富管理專業人士提供有力支援並有助提高客戶參與度。現時香港只有約半數（56%）財富管理顧問運用科技工具為客戶服務，比例較亞洲平均值低（64%）。至於未有在客戶會議上使用諮詢工具的香港受訪者當中，83%表示他們願意使用，反映有空間整合能夠勝任的系統，協助他們提供服務。對全球財富管理專業人士而言，在客戶會議上使用諮詢工具面臨的最大挑戰為使用介面未完善（69%），以及因現有技術令人困惑而無法與客戶使用。

隨著全權委託投資服務 (discretionary portfolio management)日益受亞洲尤其是香港投資者歡迎，超過三分之二香港投資組合經理表示改善監察投資組合的方式（87%）、再平衡投資組合（80%）及建立投資組合（69%）會非常有益他們的工作。調查亦顯示香港財富管理專業人士認為自動化非常重要。另外大多數受訪者認為增強數據分析（68%）及數據視覺化（52%）能夠顯著改善全權委託投資服務。人工智能及機器學習日益進步有望進一步推動財富管理行業自動化。

Avaloq 北亞區市場負責人 Eliza Chang 表示：「可規模化的科技基建設施是提供高度個人化及高效財富管理服務的基礎。儘管銀行及財富管理機構近年投入大量資源進行技術升級，但該轉型仍在進行中。為了在當今快速變化的環境中與時並進及保持競爭力，銀行及財富管理機構需充分利用新科技創造個性化體驗。投資於數字工具將提升財富管理顧問能力、簡化營運，及促進以數據為本的決策，對於保持競爭優勢至關重要。」

編按：Avaloq於2023年2月至3月在歐洲和亞洲共六個市場（德國、瑞士、英國、香港地區、日本及新加坡）進行網上問卷調查，共訪問200名具最少5年經驗的財富管理相關專業人士。BlackRock、Accenture、Synpulse及Datos Insights亦為報告做出貢獻。

如欲參閱報告全文，請訪問Avaloq網站。

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