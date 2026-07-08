遠端桌面軟體重大突破！AweSun 首創 AI MCP 伺服器引領智慧遠控
新聞提供者AweRay Pte.,Ltd
08 7月, 2026, 10:30 CST
新加坡2026年7月8日 /美通社/ -- 在混合辦公與數位協作加速普及的時代，遠端控制工具正從「連線工具」進化為「智慧生產力中樞」。AweSun 遠端桌面軟體此次全新版本正式登場，透過 AI MCP 伺服器、跨平台整合與多項效率升級，重新定義遠端桌面與裝置管理方式，打造更高效、更安全的智慧遠端協作體驗。
一、AweSun 全新版本：六大核心功能與技術升級亮點
- 業界首創「AweSun MCP 伺服器」：基於標準 MCP（Model Context Protocol），將遠端控制與裝置管理封裝為 AI 可調用工具，支援 stdio／HTTP 傳輸，實現「截圖 → 視覺辨識 → 自動操作」的智慧自動化流程。
- macOS 客戶端正式上線：支援 macOS 與 Windows 雙向互控，最低延遲可達 7ms，最高支援 4K 解析度與 144FPS 高幀率畫面，帶來流暢跨平台體驗。
- 安全便利「免密遠控」：完成設備綁定與雙重驗證後，即可免輸入設備碼與密碼，一鍵快速安全連線。
- 跨端應用整合能力「超級桌面」：將被控端應用映射至主控桌面，支援遠端與本地應用同屏運行與操作，提供更接近原生的使用體驗。
- 效率提升「閃傳檔案」：支援跨設備點對點高速傳輸，透過拖拽即可快速傳檔，無需雲端中轉。
- 硬體延伸「舊電腦變副屏」：閒置電腦可一鍵變身延伸螢幕，無需額外外接設備，即可輕鬆實現雙螢幕甚至多螢幕工作流。
二、精準對接痛點：AweSun 四大核心適用人群與應用場景
AweSun 將新功能整合為實際生產力，滿足不同使用族群需求：
- IT 網管／運維工程師｜AI 智慧運維
透過 MCP 伺服器串接 AI 工具，自動完成設備查詢、維護與遠端重啟，並支援 BIOS 級排錯，提升維運效率與穩定性。
- 商務與行動辦公族｜跨平台高效連線
Mac 與 Windows 跨平台互通，搭配免密遠控，一鍵快速連回辦公環境，多螢幕操作更流暢。
- 設計師／創作者｜高畫質遠端創作
支援高解析與真彩顯示，舊電腦可作副屏使用，提升多工與創作效率。
- 遊戲玩家／實況主｜高幀率遠端遊玩
支援高幀率遠端操控與手柄映射，並可遠端開機與掛機，隨時無縫接續遊戲體驗。
三、為什麼選擇 AweSun？超越傳統遠端桌面軟體的 7 大核心優勢
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核心優勢
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說明
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承諾個人免費
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提供免費的個人使用方案，告別頻繁的商業檢測彈窗干擾，確保純淨流暢的遠端連線體驗
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高性價比方案
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相較同類遠端軟體，提供更具競爭力的訂閱價格，降低企業與個人使用升級門檻
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軟體硬體結合
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搭配旗下經典硬體 AweSun Cloud KVM Q1，打造從軟體到硬體的一體化遠端解決方案
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AI 智慧遠控
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透過 MCP 伺服器，率先讓 AI 能調用遠端控制能力，支援自動化維運與設備管理
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全平台支援
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支援 Windows、macOS、Android、iOS，實現跨裝置無縫遠端連線
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多語言國際化
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全面支援繁體中文、英語、日語、韓語等多國語言介面，無縫貼合用戶的操作習慣，提升部署效率
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全方位多場景支援
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覆蓋遠端辦公、設計創作、遊戲娛樂與 IT 運維等多元生活與工作場景
四、企業級安全防護：AweSun 如何打造個人與企業的隱私防護盾？
在 AweSun 遠端控制軟體中，除了採用金融級端到端數據加密技術外，更強調「自主控管」與「主動防護」，透過多層安全機制確保遠端連線的安全與可控性：
- 敏感進程檢測：
可自訂敏感程式清單，當遠端連線進行時偵測到相關進程，系統會即時提醒本機使用者，企業版亦支援告警通知，有效降低未授權操作風險。
- 桌面隱私保護：
支援隱私螢幕功能，啟用後被控端螢幕自動黑屏，防止現場窺視，保障遠端操作隱私與資訊安全。
- 精細化訪問控制：
提供 IP 過濾、勿擾時段與黑名單管理等功能，可依需求靈活設定存取權限，提升整體安全性與管理效率。
五、新手必看！AweSun 遠端桌面連線3步驟一鍵秒連
第一次使用 AweSun？只需三步即可快速連線：
步驟 1：下載安裝
在主控端與被控端設備下載並安裝 AweSun 客戶端（支援 Windows / macOS）。
步驟 2：取得代碼
在被控端開啟 AweSun，查看設備識別碼與驗證碼。
步驟 3：輸入連線
於主控端輸入設備識別碼並完成驗證，即可建立遠端連線。
*提示：登入同一帳號並綁定設備後，可啟用「免密碼遠端」，省略驗證步驟。
限時活動：
目前 AweSun 官方推出限時活動，可免費領取 MCP 伺服器體驗與首年優惠方案。
立即領取：https://activity.awesun.aweray.com/en/mcp-server
想了解完整功能與下載體驗，可前往 AweSun 官網：https://awesun.aweray.com/tw/product/feat
結語
隨著本次 AweSun 全新版本的正式推出，遠端控制不再只是單純的連線工具，而是進一步進化為結合 AI、自動化與跨平台整合的智慧協作中樞。無論是企業運維、跨國辦公，還是創作與娛樂場景，都能透過更直覺、更高效且更安全的方式完成工作流程。未來，AweSun 將持續深化 AI 與遠端技術的融合，打造更完整的智慧遠端生態，讓每一台裝置都能成為生產力的延伸節點。
媒體聯絡窗口：
Mayacia Hwang
國際合作夥伴經理
AweRay Pte.,Ltd
[email protected]
SOURCE AweRay Pte.,Ltd
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