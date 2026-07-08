遠端桌面軟體重大突破！AweSun 首創 AI MCP 伺服器引領智慧遠控

新加坡2026年7月8日 /美通社/ -- 在混合辦公與數位協作加速普及的時代，遠端控制工具正從「連線工具」進化為「智慧生產力中樞」。AweSun 遠端桌面軟體此次全新版本正式登場，透過 AI MCP 伺服器、跨平台整合與多項效率升級，重新定義遠端桌面與裝置管理方式，打造更高效、更安全的智慧遠端協作體驗。

一、AweSun 全新版本：六大核心功能與技術升級亮點

業界首創「AweSun MCP 伺服器」 ：基於標準 MCP（Model Context Protocol），將遠端控制與裝置管理封裝為 AI 可調用工具，支援 stdio／HTTP 傳輸，實現「截圖 → 視覺辨識 → 自動操作」的智慧自動化流程。

：基於標準 MCP（Model Context Protocol），將遠端控制與裝置管理封裝為 AI 可調用工具，支援 stdio／HTTP 傳輸，實現「截圖 → 視覺辨識 → 自動操作」的智慧自動化流程。 macOS 客戶端正式上線 ：支援 macOS 與 Windows 雙向互控，最低延遲可達 7ms，最高支援 4K 解析度與 144FPS 高幀率畫面，帶來流暢跨平台體驗。

：支援 macOS 與 Windows 雙向互控，最低延遲可達 7ms，最高支援 4K 解析度與 144FPS 高幀率畫面，帶來流暢跨平台體驗。 安全便利「免密遠控」 ：完成設備綁定與雙重驗證後，即可免輸入設備碼與密碼，一鍵快速安全連線。

：完成設備綁定與雙重驗證後，即可免輸入設備碼與密碼，一鍵快速安全連線。 跨端應用整合能力「超級桌面」 ：將被控端應用映射至主控桌面，支援遠端與本地應用同屏運行與操作，提供更接近原生的使用體驗。

：將被控端應用映射至主控桌面，支援遠端與本地應用同屏運行與操作，提供更接近原生的使用體驗。 效率提升「閃傳檔案」 ：支援跨設備點對點高速傳輸，透過拖拽即可快速傳檔，無需雲端中轉。

：支援跨設備點對點高速傳輸，透過拖拽即可快速傳檔，無需雲端中轉。 硬體延伸「舊電腦變副屏」：閒置電腦可一鍵變身延伸螢幕，無需額外外接設備，即可輕鬆實現雙螢幕甚至多螢幕工作流。

二、精準對接痛點：AweSun 四大核心適用人群與應用場景

AweSun 將新功能整合為實際生產力，滿足不同使用族群需求：

IT 網管／運維工程師｜AI 智慧運維

透過 MCP 伺服器串接 AI 工具，自動完成設備查詢、維護與遠端重啟，並支援 BIOS 級排錯，提升維運效率與穩定性。

透過 MCP 伺服器串接 AI 工具，自動完成設備查詢、維護與遠端重啟，並支援 BIOS 級排錯，提升維運效率與穩定性。 商務與行動辦公族｜跨平台高效連線

Mac 與 Windows 跨平台互通，搭配免密遠控，一鍵快速連回辦公環境，多螢幕操作更流暢。

Mac 與 Windows 跨平台互通，搭配免密遠控，一鍵快速連回辦公環境，多螢幕操作更流暢。 設計師／創作者｜高畫質遠端創作

支援高解析與真彩顯示，舊電腦可作副屏使用，提升多工與創作效率。

支援高解析與真彩顯示，舊電腦可作副屏使用，提升多工與創作效率。 遊戲玩家／實況主｜高幀率遠端遊玩

支援高幀率遠端操控與手柄映射，並可遠端開機與掛機，隨時無縫接續遊戲體驗。

三、為什麼選擇 AweSun？超越傳統遠端桌面軟體的 7 大核心優勢

核心優勢 說明 承諾個人免費 提供免費的個人使用方案，告別頻繁的商業檢測彈窗干擾，確保純淨流暢的遠端連線體驗 高性價比方案 相較同類遠端軟體，提供更具競爭力的訂閱價格，降低企業與個人使用升級門檻 軟體硬體結合 搭配旗下經典硬體 AweSun Cloud KVM Q1，打造從軟體到硬體的一體化遠端解決方案 AI 智慧遠控 透過 MCP 伺服器，率先讓 AI 能調用遠端控制能力，支援自動化維運與設備管理 全平台支援 支援 Windows、macOS、Android、iOS，實現跨裝置無縫遠端連線 多語言國際化 全面支援繁體中文、英語、日語、韓語等多國語言介面，無縫貼合用戶的操作習慣，提升部署效率 全方位多場景支援 覆蓋遠端辦公、設計創作、遊戲娛樂與 IT 運維等多元生活與工作場景

四、企業級安全防護：AweSun 如何打造個人與企業的隱私防護盾？

在 AweSun 遠端控制軟體中，除了採用金融級端到端數據加密技術外，更強調「自主控管」與「主動防護」，透過多層安全機制確保遠端連線的安全與可控性：

敏感進程檢測：

可自訂敏感程式清單，當遠端連線進行時偵測到相關進程，系統會即時提醒本機使用者，企業版亦支援告警通知，有效降低未授權操作風險。

可自訂敏感程式清單，當遠端連線進行時偵測到相關進程，系統會即時提醒本機使用者，企業版亦支援告警通知，有效降低未授權操作風險。 桌面隱私保護：

支援隱私螢幕功能，啟用後被控端螢幕自動黑屏，防止現場窺視，保障遠端操作隱私與資訊安全。

支援隱私螢幕功能，啟用後被控端螢幕自動黑屏，防止現場窺視，保障遠端操作隱私與資訊安全。 精細化訪問控制：

提供 IP 過濾、勿擾時段與黑名單管理等功能，可依需求靈活設定存取權限，提升整體安全性與管理效率。

五、新手必看！AweSun 遠端桌面連線3步驟一鍵秒連

第一次使用 AweSun？只需三步即可快速連線：

步驟 1：下載安裝

在主控端與被控端設備下載並安裝 AweSun 客戶端（支援 Windows / macOS）。

步驟 2：取得代碼

在被控端開啟 AweSun，查看設備識別碼與驗證碼。

步驟 3：輸入連線

於主控端輸入設備識別碼並完成驗證，即可建立遠端連線。

*提示：登入同一帳號並綁定設備後，可啟用「免密碼遠端」，省略驗證步驟。

限時活動：

目前 AweSun 官方推出限時活動，可免費領取 MCP 伺服器體驗與首年優惠方案。

立即領取：https://activity.awesun.aweray.com/en/mcp-server

想了解完整功能與下載體驗，可前往 AweSun 官網：https://awesun.aweray.com/tw/product/feat

結語

隨著本次 AweSun 全新版本的正式推出，遠端控制不再只是單純的連線工具，而是進一步進化為結合 AI、自動化與跨平台整合的智慧協作中樞。無論是企業運維、跨國辦公，還是創作與娛樂場景，都能透過更直覺、更高效且更安全的方式完成工作流程。未來，AweSun 將持續深化 AI 與遠端技術的融合，打造更完整的智慧遠端生態，讓每一台裝置都能成為生產力的延伸節點。

媒體聯絡窗口：

Mayacia Hwang

國際合作夥伴經理

AweRay Pte.,Ltd

[email protected]

SOURCE AweRay Pte.,Ltd