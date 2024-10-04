數字王國攜手AWS拓展自主虛擬人技術並引入生成式AI功能

全面擴展虛擬人技術可及性 解鎖虛擬人潛能開拓應用

香港2024年10月4日 /美通社/ -- 全球頂尖的荷里活視覺特效製作公司數字王國集團有限公司（「數字王國」，股份代號：547），憑藉近二十年開創性的虛擬人技術而聞名，現宣佈與「亞馬遜網絡服務」（Amazon Web Services，AWS）合作，將其自主虛擬人（Autonomous Virtual Human，AVH）技術遷移至雲端。此次合作利用AWS先進的雲端基礎設施、生成式AI，以及機器學習服務，旨在推動數字王國虛擬人技術的演進和全球覆蓋，並拓展其在娛樂、遊戲、醫療保健、禮賓接待和商業應用等多個行業的使用。

創新「虛擬人Zoey」為數字王國所創造並於2022年推出，此次合作對數字王國而言是重要里程碑。AWS雲端服務中的AI全託管平台「Amazon Bedrock」，提供了推動自主虛擬人技術發展所需的適應性，憑藉其高性能的基礎模型，Amazon Bedrock顯著提升虛擬人在實時互動中的能力。此外，數字王國並使用語音合成服務「Amazon Polly」幫助增強語音輸出，並計劃使用影像分析服務「Amazon Rekognition」於面部識別和基於視頻的服務。AWS強大的安全性和合規功能將保護數字王國的數據，強化自主虛擬人平台的完整性及可延伸性。通過與領先技術顧問公司Slalom合作，成功協助數字王國在短短九個月內將所有自主虛擬人相關工作轉移至AWS，從而使公司能夠有效拓展自主虛擬人技術，以滿足現時全球對實時AI驅動的互動服務所日益增長的需求。

數字王國運用AWS的雲端基礎設施，將解鎖自主虛擬人技術拓展所需的靈活性和效能。這種可延伸性不僅確保虛擬人技術的未來，更為其發展開啟了更多可能。藉著將相關技術工作遷移到雲端，數字王國能以更快的速度、更高的可靠性和更有效的成本以提供自主虛擬人技術，使禮賓接待、娛樂、醫療保健和其他商業領域的客戶，能夠無縫地將先進虛擬人整合至營運中。全球各地的企業皆可利用自主虛擬人技術提供個性化實時互動、精準客戶服務、增加參與度並提升品牌體驗。無論是提供虛擬禮賓服務、客戶互動支援，還是沉浸式故事情境，企業現在可更輕鬆利用此強大技術，根據其獨特所需進行調整並提升營運服務。

數字王國行政總裁謝安先生表示：「與AWS的合作象徵著數字王國在虛擬人技術發展上的重要里程碑，通過將自主虛擬人技術遷移到雲端，我們不僅提升了技術延伸性及虛擬人的效能表現，還擴大對全球企業的可及性。AWS的參與為技術推動突破扮演重要的角色，使我們能夠為客戶及其受眾創造更加沉浸和互動的體驗；此次合作也將使我們與全球最大獨立機場貴賓室網絡的環亞集團（Plaza Premium Group）的協作上，為全球禮賓接待和旅遊業建立新的行業標準。」

AWS媒體與娛樂、遊戲和體育總經理Samira Bakhtiar表示：「我們很高興與數字王國合作，共同踏上雲端變革之旅。隨著虛擬人在各行各業中扮演重要角色直接與人互動，數字王國將前瞻性的自主虛擬人技術，結合AWS最安全、最廣泛和最可靠的全球雲端基礎設施，以及AWS生成式AI和機器學習服務，確保每個人都能夠使用此技術。我們期待與數字王國合作，進一步擴展自主虛擬人的能力，並將虛擬人帶給更多的AWS客戶。」

數字王國的自主虛擬人技術，為創造實時互動及逼真虛擬人的一大躍進。通過與AWS的合作以及使用先進的AI和機器學習工具，數字王國將重新定義虛擬人體驗的標準，開啟在故事講述、客戶參與和互動娛樂方面的嶄新可能性。

媒體資料下載：

https://wdrv.it/cf91884ad

關於數字王國

數字王國集團有限公司（「數字王國」）是感官體驗虛擬化先鋒。經歷 30 多年的蛻變，誕生於荷里活的數字王國已逐步實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展。對創意實力與先進技術的追求，促使數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程，以打造數百部電影和劇集、數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含：斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《飛越來生緣》和《奇幻逆緣》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

作為首間成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於 2016 年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段，數字王國構建了一系列照片寫實級且具備情感表現力的全實時化數碼角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。

數字王國於香港聯交所上市（股份代號：547）；總部設在香港，而在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市均設有業務據點。

數字王國官方網站 - WWW.DIGITALDOMAIN.COM

SOURCE 數字王國集團有限公司