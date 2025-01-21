AXA 安盛與柏盛健康 首創大灣區癌症醫療專屬個案管理服務[1]

聯同柏盛健康推出 「大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡」

香港2025年1月21日 /美通社/ -- AXA 安盛香港及澳門（「AXA 安盛」）宣布，與中國領先的綜合私立醫療服務機構之一新風天域集團旗下以會員為中心的健康險服務供應商 ── 柏盛健康合作，攜手為AXA安盛合資格客戶推出高端跨境醫療支援服務，進一步完善AXA安盛的大灣區醫療服務網絡。

中港兩地人口往來日益頻繁，根據政府統計處的資料，截至2023年，有約50萬[2]名香港居民經常逗留在廣東省，對跨境醫療服務的需求也大幅上升。在眾多健康風險中，癌症一直是香港人的首要威脅。於2022年，香港錄得癌症新病例高達35,373宗[3]，當中，肺癌和乳腺癌更是第一和第二位[4]最常見的癌症。這些因素使得對跨境癌症管理的需求愈加迫切。

AXA 安盛一直致力為客戶提供適切和便利的健康保障，不斷加強大灣區醫療生態圈。爲了回應對跨境癌症管理的需求日益增加，AXA 安盛於首階段夥拍柏盛健康及同屬新風天域集團、位於深、廣兩地的和睦家醫院，為AXA安盛合資格客戶提供治療肺癌和乳腺癌的一站式「大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡」，當中包括跨境癌症治療免找數、專屬醫療專案經理支援服務等。

深、廣兩地的和睦家醫院均綜合性醫院，正式納入大灣區「港澳藥械通」的指定醫療機構。醫院嚴格遵循政策要求，回應患者需求，引進已在港澳上市的藥品和醫療器械，為病患提供更全面、更有效的創新醫療服務。此外，和睦家醫院擁有全面的綜合醫療能力以及創新的醫療設備，其醫療團隊更連續多次高分通過JCI認證[5]，肯定其在醫療質量、管理和服務等多方面的卓越表現。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「繼去年首次與柏盛健康合作，共同推進中港兩地『醫療健康生態圈』後，我們非常高興能夠與柏盛健康再度攜手，進一步在大灣區拓展個人醫療服務。我們希望通過推出領先市場的『大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡 』，結合內地及香港的醫療優勢，為客戶在大灣區提供專業高質素的癌症治療一站式服務，並確保他們在整個治療和康復過程中獲得全面的支援。」

柏盛健康聯合創始人兼首席執行官周晞燁表示：「去年雙方圍繞着擴展中國內地與香港『醫療健康生態圈』，正式開啟了全面合作，本次『大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡』則是此前合作的進一步深化。 在大灣區『北上南下』雙向奔赴、加速融合的大趨勢中，我們致力於綜合大灣區醫療資源，賦能兩地客戶的跨境醫療旅程。同時，拓寬高端醫療服務的邊界，從專業化的醫療支持到個性化的服務支持，為有特定醫療服務需求的客戶提供更全面的幫助。」

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃表示：「深圳新風和睦家醫院立足大灣區，以全科為基、專科協同，護航全生命週期健康。 院內名醫與海外專家攜手，聯合體系內專家推行多學科診療，還有香港專家跨境出診、手術。此次聯合 AXA 安盛，醫院將憑專業優勢，為跨境患者打造一站式癌症治療優質體驗，推動灣區醫療共進。」

廣州和睦家醫院院長夏凱莉表示：「廣州和睦家醫院自成立16年以來，通過精細化管理、精湛技術、貼心照護和舒適環境樹立了口碑，我們通過引入相關先進的醫療技術和設備，匯聚國內外頂尖醫療專家團隊，致力為患者提供安全，有效，便捷的全方位、全周期的健康服務體系。逐步發展成為華南乃至灣區的高端醫療領航者。」

AXA 安盛的大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡，將通過柏盛健康為每位客戶安排由具備資深經驗並擁有相關醫療保險經驗的專業醫護人員所組成的專屬醫療專案經理。透過結合中港兩地專業醫療團隊和腫瘤專科醫生的意見，提供一對一的貼心服務，包括收集病歷、協助獲取第二醫療意見、中國內地治療和就診預約、治療方案介紹和保險預先核准申請等事宜，確保每位客戶在治療過程中獲得所需且度身訂造的支援。

此外，客戶可享有便捷的點對點交通服務，包括從香港、澳門及指定大灣區的城市往返內地指定醫院的商務車接送，減輕出行負擔。如有需要，客戶可於治療前後於就診醫院入住及接受專業護理， 確保治療期間獲得充分休息。專屬醫療專案經理將全程陪診，提供必要的支持和陪伴。

AXA安盛明白客戶在選擇合適的醫療服務時可能會遇上挑戰，因此，AXA安盛除了在香港打造信譽領先的AXA安盛特選醫療網絡外，並於去年透過與柏盛健康合作，為AXA安盛僱員福利保險客戶[6]完善跨境醫療服務配套，將醫療服務進一步擴展至內地醫院網絡，覆蓋包括北京、上海、及廣州、深圳、佛山等大灣區九市，合共296個城市。這次合作進一步印證了AXA安盛不斷努力為客戶及加強健康保障的重要舉措。展望未來，我們會繼續密切審視市場情況，並會陸續拓展和加强大灣區的醫療網絡，希望於年内向合資格的客戶提供由癌症篩查至復後治療等更全面的專屬醫療服務。

如欲了解更多AXA 安盛大灣區跨境癌症醫療專屬服務網絡，請瀏覽：

www.axa.com.hk/zh/greater-bay-area-cancer-medical-concierge-service-network

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

新風天域集團

新風天域集團是一家在中國香港創立和發展的創新醫療集團。 集團已經在香港和中國內地建立了以患者為中心、創新型、全生命週期、高品質的醫療系統，旗下覆蓋綜合醫院、專科醫院、康復醫院、居家醫療網路、互聯網診療、健康保險服務、創新醫療科技等業務。 新風天域醫療集團由香港前財政司司長梁錦松和黑石集團前董事總經理吳啟楠於2016年聯合創立。

新風天域集團是中國領先的私立醫療系統之一。 集團旗下共運營32家綜合、專科和康復醫院、9,000多張床位，覆蓋城市達到77個; 運營醫療機構共聘用約12,000名全職員工，其中包括3,000多名醫生及2,000多名護理人員，覆蓋包括女性健康、兒童健康、腫瘤、心腦血管、綜合內科、神經中心、康復醫療、家庭醫學和初級診療、重症醫學等全方位綜合臨床能力。 新風天域旗下醫療服務機構服務患者次數約1,200萬服務人次，住院天數約190萬天。

柏盛健康簡介

柏盛健康是以會員為中心的健康險服務供應商。我們攜手中國領先保司，深度協作本土醫療服務提供者，為企業、個人客戶提供個性化的健康管理服務與保險解決方案。

我們將醫療融入健康險服務全流程。「私人健康管家」個性化、可信賴的管理式醫療服務，貫穿預防、治療、康復等環節；公立及私立醫療網絡覆蓋全球，連接更好的醫療服務；數位化工具提升使用體驗，打造一流的健康險服務平台。

深圳新風和睦家醫院簡介

深圳新風和睦家位於深圳福田區，距離福田口岸（香港落馬洲站）10分鐘車程，是一家建築面積約73,000平方米的綜合性醫院。醫院遵循嚴謹的循證醫療實踐，以全科醫療為中心，結合高水準專科服務，聘請香港醫生與護士、全國知名的醫生和優秀的外籍醫生提供綜合治療，致力為粵港澳大灣區的民眾提供國際醫療服務。

醫院設有全科、健康管理、牙科、內外科等26個科室及專科服務。醫院配備先進的醫療設備，如西門子3.0T核磁共振、雙源螺旋電腦斷層掃描等。藥物方面，受惠於國家藥品採購制度，在醫生的評估下客人能在醫院享有具有價格優勢的香港同款藥品。

深圳新風和睦家注重客戶就醫體驗，針對香港客戶還能提供中英文報告、24小時香港熱線和粵語專職服務人員，方便客戶致電查詢預約及就診。

廣州和睦家醫院簡介

廣州和睦家為和睦家醫療集團旗下綜合性醫院，地處廣州市琶洲CBD核心位置，憑藉優越的地理位置、國際資深醫師及國內專家組成頂尖的醫療團隊及先進的醫療設備，為病人提供卓越優質的醫療健康服務。

廣州和睦家醫院總建築面積超 6 萬平方米，床位超 100 張。提供超 60 個專科及亞專科的多學科專業服務，含全科、內科、外科、婦產科、兒科、腫瘤科等。另設全科家庭醫療、家庭式一體化產房等特色服務。醫院期望在中港跨境醫療領域加強專科交流，促進就診服務與科研項目發展。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛