AXA安盛與柏盛健康合作 擴展中國內地「醫療、健康生態圈」

憑藉柏盛健康強大的醫療網絡，AXA安盛將進一步擴展內地的醫療服務網絡，覆蓋包括北京、上海、及廣州、深圳、佛山等大灣區九市，合共296個城市。秉持高品質的服務理念，AXA安盛與柏盛健康從後者合作的眾多醫院網絡內，精心挑選出約1,350間三甲醫院，接近覆蓋內地首100間頂尖的公立醫院[2]，如復旦大學附屬中山醫院、華山醫院，北京協和醫院及中日友好醫院等，醫療服務網絡更同時覆蓋擁有良好口碑的私立醫療機構，譬如同屬新風天域集團的和睦家醫院，讓客戶在這些知名及優質醫院網絡內享用多元化和專業的醫療服務。

合資格的AXA安盛客戶[1]可於柏盛健康的醫療網絡享用直接結算服務，毋須提前繳付按金及專享出院免找數服務，大大簡化住院繁瑣的付款程序，方便客戶得到及時且無縫的醫療服務。同時，客戶更可專享24小時中英文支援專線服務，以及由具備超過十年經驗的資深醫護及專業客戶服務人員所組成的專人個案管理團隊，提供醫院轉介及預約服務、建立個人健康檔案和分析、藥物諮詢、公立醫院陪診服務、術後跟進探訪等，一站式為客戶締造一對一個人化健康管理服務體驗，貼心支援客戶在健康旅程上的醫療需要。

AXA 安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示：「AXA安盛一直緊貼市場動向，致力為客戶提供多樣化的醫療健康服務。自兩地全面通關後，雙向跨境人流急速增長，北上的香港市民和南下的內地旅客的跨境消費亦持續增加，不僅在旅遊、購物方面，更帶動對跨境醫療服務和品質的需求提升。AXA安盛作為香港首間與柏盛健康合作的保險公司，除了致力滿足客戶對內地醫院優質的住院服務需求，更為客戶提供貼心又全面的醫療支援，包括免找數服務及專人個案管理服務等。我期待雙方合作拓展中國內地『醫療、健康生態圈』的同時，更能帶動中港兩地醫療保健產業的深度合作，發揮彼此的優勢，加速跨境醫療保障的無縫銜接。」

柏盛健康聯合創始人兼首席執行官周晞燁表示：「柏盛健康擁有在中國內地健康險行業深耕20餘年的團隊，致力於把高品質的醫療服務傳遞給市場，同時透過與醫療機構的緊密合作，加強醫療資源的整合和優化，提高醫療服務的協同效應。這恰恰與AXA安盛為客戶提供優質醫療服務的承諾不謀而合。醫療保障作為一個本土化的業務，風險釐定和服務實施都和當地的醫療體系密不可分，這次我們為AXA安盛客戶進一步拓展在中國內地的醫療支持，包括廣泛的公立及私立醫院網絡，與專業化、個性化的專人個案管理服務，相信能為合作夥伴帶來服務品質的顯著提升。大灣區日益密切的交流，將催生大量配套保險產品及服務的市場需求，期望這次合作能成為進一步促進大灣區醫療資源協同綜合的契機，為與日俱增的跨境客戶提供更加優質便捷的醫療服務。」

通過是次合作，AXA安盛期望日後與柏盛健康繼續攜手完善中港兩地的「醫療、健康生態圈」，配合內地醫療網絡的蓬勃發展、先進及專業的醫療技術和配套，推動中港兩地的醫療服務深度融合，為身處兩地的AXA安盛個人和企業客戶提供便利、優質、多元化的醫療健康服務，以創新推動香港、大灣區及中國内地「醫療、健康生態圈」的未來發展，實現AXA安盛「致力守護，推動未來」的宗旨。

[1] 合資格客戶指AXA安盛僱員福利保險並設有住院保障的受保成員 [2] 根據復旦版中國醫院排行榜2023

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

柏盛健康簡介

柏盛健康是以會員為中心的健康險服務供應商。我們攜手中國領先保司，深度協作本土醫療服務提供者，為企業、個人客戶提供個性化的健康管理服務與保險解決方案。

我們將醫療融入健康險服務全流程。「私人健康管家」個性化、可信賴的管理式醫療服務，貫穿預防、治療、康復等環節；公立及私立醫療網絡覆蓋全球，連接更好的醫療服務；數位化工具提升使用體驗，打造一流的健康險服務平台。擁有新風天域集團生態支持，我們致力於將高質量醫療服務帶給更多人。

柏盛健康，讓保險簡單且人性化。

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