AXA 安盛推出全新「愛唯守危疾保障」系列

針對港人忽視早期健康風險 提供超前關顧 鼓勵及早治療

AXA安盛最新調查[3]反映，近九成（86%）受訪者表示不非常了解自己的健康狀況（包括癌症指數、心臟功能、血液指數及肝膽腎功能等）。原來，逾六成（63%）港人沒有每年定期體檢的健康習慣。值得留意的是，受訪者發現身體出現狀況時，超過六成（61%）表示不會立刻尋求專業醫療意見，若不幸患上危疾，超過七成（77%）受訪者選擇療程時會考慮經濟負擔，逾八成（84%） 受訪者擔心未能負擔治療及持續復康費用。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「AXA安盛的危疾保險產品一直以『持續守護』領先市場，為客戶帶來安心。這次推出的『愛唯守危疾保障』系列，除了創新加入中風持續賠償外，更突破地超前保障三大常見危疾的特定早期風險狀況，以及擴大手術保障範圍，在客戶發展成嚴重疾病前提供保障，回應市場需要，確保客戶在病程前、中、後期得到全面的保障和支援。」

全程守護 涵蓋三大早期風險狀況 多重賠償及持續守護

「愛唯守系列」產品設計理念創新，提供超前保障，針對三大常見危疾的早期風險狀況並須進行指定手術提供保障，包括市場首創[4]的乳房癌前病變，大腸癌及心臟病之早期高風險狀況包括大腸息肉（鋸齒狀腺瘤）及心肌病（早期擴張型），並將重大手術保障範圍增至 51種，支援客戶把握早期黃金治療。

新系列更超越傳統危疾產品，就其他嚴重疾病提供持續保障，爲客戶在不同治療階段提供支援保障。若不幸患上危疾，「愛唯守系列」針對癌症、心臟病發作及中風2等復發率較高的常見危疾提供多重持續支援。包括持續癌症賠償長達111個月；於不幸確診患上中風及支付保額的100%後，每月額外派發保額的5%長達11個月，於關鍵黃金康復期提供穩定的財政支援；並就嚴重認知障礙症每年額外派發持續現金支援至 100 歲，高達保額12%。

創新的母嬰守護方案 加强成長階段的特殊支援

超前關顧和持續守護的產品理念亦延伸至保障母親及寶寶的領域。同一調查發現，準父母希望為未出生的子女投保已成主流（73%）。「愛寶保」版本接受市場最早18週投保，除了分娩身故保障外，更為被保孕婦提供的妊娠併發症保障，以及為父母提供的產後抑鬱保障，每次就診接受精神科專科醫生或註冊心理學家的診治，賠償金額最高2,000港元，就每次懷孕下所有「愛唯守（升級版） - 愛寶保」保單合共最多50次就診。「愛寶保」版本亦涵蓋未知的先天性病況，讓寶寶由出生開始便獲得保障，更可享首年雙倍保障，為孩子展開人生旅途帶來及早守護。

針對特殊教育需求學童的日益增多，「愛唯守系列」提供別具特色的保障方案，包括針對過度活躍症（ADHD）、自閉症、視覺或聽力障礙等學童提供教育特殊支援，確保被保子女在學習旅程中獲得支持。

產品資料僅供參考。如欲了解更多關於產品特色、內容、條款及不受保項目的詳細信息，請參閱產品說明書及保單條款。

「愛唯守危疾保障」系列保障全面，主要特點包括：

• 「三大超前關顧」：

保障三大危疾的早期風險狀況並須進行指定手術，包括市場獨有的乳房癌前病變，以及大腸癌及心臟病之早期高風險狀況包括大腸息肉（鋸齒狀腺瘤）及心肌病（早期擴張型）；

涵蓋72種非嚴重疾病及63種嚴重疾病，並根據理賠數據和經驗，再綜合自願醫保複雜手術清單，將重大手術保障範圍由 22 種增至 51 種，鼓勵提早介入治療；

「愛寶保」版本提供市場最早 18 週懷孕投保，妊娠併發症保障，以及爲準爸爸和媽媽提供產後抑鬱保障；母親因分娩身故可獲豁免保單所有保費。寶寶出生後，可享市場最多的首年雙倍保障。

• 「三大持續守護」：

多重賠償及總保障高達保額的1,300%：針對癌症、心臟病發作及中風2等復發率較高的常見危疾提供持續支援。包括持續癌症賠償長達111個月；於不幸確診患上中風2及支付保額的100%後，每月額外派發保額的5% 長達 11 個月，在關鍵的黃金康復期中提供穩定的財政支援；嚴重認知障礙症每年額外派發持續現金支援至 100 歲，高達保額12%。

• 關注學童的特殊教育需要，覆蓋9種特殊教育需要，6至18歲學童首次確定有特殊教育需要，及入讀特殊學校一年便可受到保障。

• 結合危疾保障與精神健康服務，投保即享免費心靈課堂[5]，包括 YMCA 藝術工作坊或 Pure 瑜伽課堂/健身通行證，守護精神健康。確診危疾後，被保人及照顧者亦可獲不同的支援服務。

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AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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[1] 三大早期風險狀況包括乳房癌前病變、大腸息肉（鋸齒狀腺瘤/息肉）、心肌病（早期擴張型）。 [2] 只適用於愛唯守危疾保障（升級版）及愛唯守危疾保障（升級版）- 愛寶保。 [3] 調查由AXA安盛委託市場研究調查機構YouGov於2024年4月進⾏，主要研究有關港人對了解自身健康及壓力狀況，共有1,035位年齡介乎18⾄50歲的受訪者參與。 [4] 市場首創參考市場上提供新造保單的同類型危疾保險計劃，就乳房癌前病變提出一筆過賠償 (根據AXA安盛內部市場調查，資料截至2024年6月24日) 。 [5] 有關增值服務由AXA安盛不時指定的第三方服務供應商提供。AXA安盛將不會就第三方服務供應商所提供的任何增值服務或任何行爲或不作為負上任何責任。第三方服務供應商將爲相關增值服務及所有附帶服務履行的全部責任及義務負責。如有任何問題及爭議，AXA安盛及第三方服務供應商保留最終決定權。

SOURCE AXA安盛