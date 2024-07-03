AXA 安盛推出「盛滿愛住院現金保障」

舒緩住院財政壓力 專注健康管理需要

成功投保指定計劃 即可享「盛滿愛住院現金保障 – 首年一元附加契約」

香港2024年7月3日 /美通社/ -- AXA 安盛香港及澳門（「AXA 安盛」）宣布推出「盛滿愛住院現金保障」（或「計劃」），為客戶提供每日住院現金保障，貼心支援客戶復康路上的每一步。計劃更引入簡易核保1程序，讓客戶可以專注健康，省卻繁瑣。

客戶只需就最近兩年的健康狀況回答三條簡單健康核保問題，即可無需驗身輕鬆投保1。計劃設有每日1,000港元的住院現金保險賠償2（每個保單年度賠償最多120日）、由第三個保單年度起保障投保前已存在的情況引起的住院3、保證續保至100 歲4以及免費身體檢查5等特色，為客戶提供適切的保障。同時，除了可以選擇「盛滿愛住院現金保障」作為獨立的基本計劃，客戶亦可以選擇「盛滿愛住院現金保障附加契約」作為指定個人人壽或醫療保障基本計劃的附加契約，擁有更具彈性的保障選項。

此外，計劃亦提供首年一元附加契約的選項。凡符合指定條件6，客戶亦可申請「盛滿愛住院現金保障 – 首年一元附加契約」，以1港元之首年保費，享有與「盛滿愛住院現金保障附加契約」相同保障7。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「擁有健康並非理所當然，但每個人都值得擁有適切可靠的保障，從而舒緩住院期間的財政壓力。去年我們推出『盛滿愛危疾保障』計劃，提供全方位的健康增值服務，鼓勵客戶投入更健康的生活習慣。今年我們繼續致力為客戶提供適切可靠的產品，推出住院現金保障，並由第3個保單年度起保障涵蓋至投保前已存在的情況3。AXA安盛將繼續積極聆聽客戶的健康管理需要，不斷完善產品。」

「盛滿愛住院現金保障」計劃特點包括：

每日 1,000 港元的住院現金保險賠償 2 ： 若不幸需要住院，計劃提供每日1,000港元的住院現金保險賠償，每個保單每年可獲高達120 天賠償，能夠為客戶於住院期間提供每日津貼。假如客戶身在外地（香港、澳門或中國內地以外的地方）時需要住院，賠償將按50%調整，獲得每日500 港元的住院現金保險賠償，令客戶無論身在何處，均能獲得適切的支援。

若不幸需要住院，計劃提供每日1,000港元的住院現金保險賠償，每個保單每年可獲高達120 天賠償，能夠為客戶於住院期間提供每日津貼。假如客戶身在外地（香港、澳門或中國內地以外的地方）時需要住院，賠償將按50%調整，獲得每日500 港元的住院現金保險賠償，令客戶無論身在何處，均能獲得適切的支援。 簡易核保 1 要求及輕鬆投保： 計劃引入簡易核保程序，讓客戶輕鬆獲得所需的保障。客戶只需集中就過往兩年內的健康狀況回答三條健康核保問題，無需驗身即可投保，令投保過程更加簡易順暢。

計劃引入簡易核保程序，讓客戶輕鬆獲得所需的保障。客戶只需集中就過往兩年內的健康狀況回答三條健康核保問題，無需驗身即可投保，令投保過程更加簡易順暢。 由第三個保單年度起，保障涵蓋先前已存在的情況 3 ： 由第三個保單年度起，如客戶因投保前已存在的身體情況所引起的住院，均會受到保障，令健康得到更全面的保護。

由第三個保單年度起，如客戶因投保前已存在的身體情況所引起的住院，均會受到保障，令健康得到更全面的保護。 保證續保，保障至 100 歲 4 ： 計劃提供每年保證續保 8 ，直至受保人100歲。無論客戶於計劃下之理賠紀錄如何，或健康狀況隨後有任何變化，保障也不會受影響，減省客戶在續保方面的擔憂。

計劃提供每年保證續保 ，直至受保人100歲。無論客戶於計劃下之理賠紀錄如何，或健康狀況隨後有任何變化，保障也不會受影響，減省客戶在續保方面的擔憂。 免費身體檢查5，積極管理健康：為提供更全面的健康及預防支援，計劃提供一次免費身體檢查，以鼓勵客戶保持健康生活，不論檢查結果如何，AXA安盛都會向客戶提供相當於該保單年度保費10% 的保費回贈作為身體檢查獎賞，用作支付保單的日後保費。

如欲了解更多「盛滿愛住院現金保障」，請瀏覽：https://www.axa.com.hk/zh/care-for-all-hospital-cash-plan

產品資料僅供參考。有關產品的特點、內容、條款及不保事項的詳情，請參閱相關的產品說明書及保單條款。

1 您的申請受限於本公司不時生效的核保規定及任何其他規定。我們可能要求您提供合乎我們要求的進一步資料及證據，以供我們進行評估。如有任何問題及爭議，AXA安盛保留最終決定權。 2 住院現金保險賠償的支付上限每份保單最多為2,000日。任何在中國內地的住院必須在獲認可醫院內進行。獲認可醫院指獲中國衛生部正式評估及評級為「三級甲等」醫院的任何醫院及／或本公司批准或指定的醫院。如住院地點為香港、澳門或中國大陸以外的地方，50%的賠償調整百分比將被應用於住院現金保險賠償就每天住院支付的應付金額。對於被保人因精神紊亂、心理或精神疾病直接或間接地導致的每次住院，本保險賠償的支付期總計將不會超過最多90天。就該次因精神紊亂、心理或精神疾病直接或間接地導致的住院的地點為中國大陸，本公司只會就於公立醫院進行的診斷及住院支付住院現金保險賠償。對於被保人在住院期間曾離院外出的任何一天，本公司將不會按本保險賠償支付保險賠償。任何尚欠的保費將從應予支付的保險賠償中扣除。 3 即使有先前已存在的情況，被保人只要通過核保問題，他／她也可受保於盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約／盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約。有關核保要求、條款及細則，請參閱完整的核保問題。 4 若保單週年日與被保人的生日為同月同日，「100歲」指被保人100歲生日時的保單週年日當天。否則，「100歲」則指緊接著被保人100 歲生日之後的保單週年日。 5 盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約於第1個保單年度提供1次免費身體檢查，其身體檢查獎賞金額，將相等於第1個保單年度之年度化保費的10%。 盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約於第2個保單年度提供1次免費身體檢查，其身體檢查獎賞金額，將相等於第2個保單年度之年度化保費的10%。相應保單年度結束後，身體檢查獎賞金額將會存入保費儲備金戶口（「戶口」）。於盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約／盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約的相關保單週年日，AXA安盛會把已存入戶口的全部或部份的身體檢查獎賞（視乎情況而定）用作抵銷相關保單於下一個保單年度或其後保單年度的日後保費，一切以AXA安盛認為合適為準。身體檢查獎賞一律不可從戶口中提取。若相關盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約／盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約因任何原因終止、取消或不續保，在戶口中仍未用的身體檢查獎賞將被沒收及取消。 6 投保指定個人人壽保障基本計劃，而該基本計劃及其附加契約（如適用）之總首年年繳保費達5,000 港元或以上（或等值外幣）；或投保「AXA安盛智尊守慧醫療保障」、「AXA安盛守慧醫療保障」、「智尊守護醫療保障」、「智輕鬆醫療保障」或「真智安心醫療保障」之其中一份基本計劃。 7 除繕發年齡及於不同保單年度提供免費身體檢查外，盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約及盛滿愛住院現金保障附加契約的保障範圍相同。 詳情請參閱產品說明書内「盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約／盛滿愛住院現金保障 - 首年一元附加契約資料一覽表」及「保障表」。 8 受保單的條款所規限下，您可享有保證續保盛滿愛住院現金保障／盛滿愛住院現金保障附加契約／盛滿愛住院現金保障- 首年一元附加契約的權利。我們會在相關保單週年日之前，在合理的時間內預先通知您為續保而當時須繳付的保費的金額。

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求

SOURCE AXA安盛