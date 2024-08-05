AXA 安盛推出首創「酷熱天氣參數型保險」

應對香港炎夏不斷升級的氣候風險 為戶外從業員護航

香港2024年8月5日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「安盛」）致力推動各界應對氣候變化，利用氣候風險評估方面的專長，支持企業應對相關風險，構建可持續發展未來。因此，我們今天很高興宣布推出市場首創的「酷熱天氣參數型保險」，該創新產品旨在為需要在炎夏戶外工作的從業員加強保障。

參考過去三十年的氣候數據，自1994年至2023年起，香港的年平均溫度每十年上升攝氏0.30度[1]。持續顯著上升的高溫天氣為部分職業帶來更大風險，例如建築工人、物業管理人員，以及公用事業和交通行業從業員。這些從業員經常需要在極端酷熱天氣下在戶外環境工作，情況令人擔憂。有見及此，AXA安盛率先推出「酷熱天氣參數型保險」，提供靈活簡便的預防中暑健康福利，保護受影響的從業員。

該氣象參數型保險機制簡單易明，每人保費僅19.9港元，若八月至十月期間連續三天錄得超過攝氏36.0度[2]，投保人即可獲得100港元或同等價值的「抗熱包」。AXA安盛將持續監察溫度水平，當氣溫觸及預設機制條件，AXA安盛將主動通知客戶並提供賠償。投保人無需證明遭受損害或損失，也無需額外申請理賠或提交索償表格及證明文件，理賠過程簡單便利。

AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉表示： 「全球暖化引致極端天氣，香港的高溫天氣不斷加劇，為大眾帶來健康風險。面對這些氣候挑戰，企業擔任著關鍵角色，必須實施最合適的僱員福利策略，以支持及保護員工適應不斷變化的環境。我們的新產品不僅是本港首個專為減低氣候變化對僱員影響而設的參數型保險，更展示了我們在保險預防方面的專長，以及對氣候風險評估的全面洞察力。此項措施體現了我們將可持續發展元素融入業務的堅定承諾，為應對因環境變遷帶來的風險提供更超前的保障。」

新產品由 AXA 安盛開發的先進科學氣候模型提供支援，該模型由全球超過 150 名專家，包括氣候學家、數據科學家、農學家、金融和核保專家合作設計。產品利用簡單的支付觸發機制簡化理賠程序，有效省去理賠時間，將成為企業加強僱員保障的實用解決方案。

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁： AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求

SOURCE AXA安盛