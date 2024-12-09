AXA 安盛與香港快運航空推出全新航班延誤參數型保障

AXA安盛香港及澳門首席一般保險業務總監黎柱基表示：「作為客戶的可靠夥伴，AXA安盛一直致力透過跨業界合作，為客戶提供創新的保障方案。我們很高興延續與香港快運的夥伴關係，進一步加強合作，推出嶄新的航班延誤參數型保障產品。這項創新方案以簡便、透明、以及高效的機制，滿足客戶需求。未來我們將繼續開發更多元化的保障方案，全方位照顧客戶需要，為客戶帶來更多快捷便利的保障體驗。」

香港快運商務總監王基傑表示：「作為香港唯一低成本航空公司，除了提供實惠的票價，亦讓顧客按行程所需選擇不同的增值產品，體驗『遊』你選擇更多的彈性及自主。今次香港快運跟保險界的權威AXA安盛進一步加強合作，為購買U-First的顧客提供航班延誤保障，讓他們減少對航班延誤的不便，連同早前推出的各項保障產品，包括單次旅遊保險、全年旅遊保險和個人意外保險等，全方位保障旅客的需要，讓他們玩得自在又安心，無顧慮地盡情去飛！」

AXA Partners 區域行政總裁 Adelane Mecellem 表示：「我們對與AXA安盛及香港快運的合作奠下這個新的里程碑，感到非常驕傲。這次合作展示了AXA Partners在旅遊保險方面的卓越專業知識，為旅客提供創新的方案，提升他們在旅程每個階段的體驗。」

擴展旅遊保障產品至中國內地及南韓市場

在 AXA Partners的支持下，香港快運航空也與 AXA安盛集團其他的亞洲成員合作，提供全面的旅遊保險解決方案，並逐步將產品擴展至不同市場。現時，保障涵蓋的市場包括中國大陸和韓國，旅客可透過香港快運的官方微信小程式及指定網頁享用優惠購買單次旅遊保險。

「卓越」豐盛守護樂個人意外保險

為慶祝雙方加強合作，AXA安盛特別為香港快運的客戶提供「卓越」豐盛守護樂個人意外保險的至抵優惠。客戶投保即享限時保費終身半價優惠！保費折扣後每年低至港幣183元，每日僅需港幣0.5元！優惠期由即日起至2025年4月30日，名額有限，先到先得。

如欲了解更多有關航班延誤參數型保障以及「卓越」豐盛守護樂個人意外保險，請瀏覽指定網頁。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

關於AXA Partners

AXA Partners是跨國企業，為AXA集團之成員，是援助服務、信用保障和個人生活保障，以及旅遊保險的全球領先服務供應商之一。

我們透過與企業客戶共同建立創新的方案，以提升客戶體驗，或以 AXA 品牌直接向客戶銷售。

我們在世界各地擁有8,500 名員工，他們結合熱情和先進的專業知識，在日常生活中為客戶遇到的突發事件提供協助和支援，並肩負著在重要時刻保護重要事物的使命。 於2023 年，AXA Partners 的收入達 33 億歐元。

關於香港快運航空

香港快運航空（HK Express）為國際航空運輸協會運行安全審計（IOSA）認證的註冊航空公司。憑藉其卓越的安全紀錄及行業領先的航班準時率而聞名。香港快運榮獲領先航空數據分析公司Cirium（睿思譽）評為全球準點率第三名、並位列亞洲第一名的低成本航空公司，並獲國際知名獨立航空評價機構airlineratings.com頒發「七星航班安全評級」的最高榮譽。

作為國泰集團成員，香港快運自轉型為低成本航空公司以來，累計接載超過2,200萬名旅客，深受廣大旅客喜愛和信任。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛