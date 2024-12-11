AXA安盛與香港寬頻加強合作 推出「香港寬頻『卓越』豐盛優遊樂」

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示：「我們很高興與香港寬頻繼5月成功合作推出家居保險後，再度攜手推出全新旅遊保險產品，標誌著我們的夥伴關係更進一步。憑藉香港寬頻廣大的客戶基礎和分銷網絡，我們定能創造協同效應，並提供更便捷的投保渠道以提升客戶體驗。我們將一如既往地致力為客戶提供卓越的旅遊保障，確保他們安心享受旅程。」

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士表示：「繼早前與AXA安盛合作推出一站式家居保險服務，是次深化合作充分反映香港寬頻決心持續增加無限合一服務策略下的選擇，不論是家中網絡安全防護以至家居保險，抑或配合港人殷切外遊需求的外遊數據服務Global SIM及香港寬頻『卓越』豐盛優遊樂旅遊保險，均全面照顧客戶所需。我們將繼續與AXA安盛發掘合作機會，積極為客戶帶來更多切合需求及高價值的服務。」

如欲了解更多關於「香港寬頻『卓越』豐盛優遊樂」的資料，請瀏覽：https://www.hkbn.net/personal/travelinsurance/tc

以上資料僅供參考。有關產品特點、內容、條款及細則，請參閱產品說明書和保單內文。

受條款及細則約束。

重要事項: 以上保單由安盛保險有限公司（「AXA安盛」）承保，AXA安盛已獲香港保險業監管局授權並受其監管。AXA安盛將負責按保單條款為您提供保險保障以及處理索償申請。香港寬頻網絡有限公司 (「香港寬頻」）(牌照號碼：GA1056) 乃根據保險業條例（香港法例第41章）註冊為AXA安盛於香港特別行政區分銷一般保險產品之授權保險代理商。一般保險計劃乃AXA安盛之產品而非香港寬頻之產品。

[1] 子女的年齡應介於 30 日至 18 歲以下之間，及列名於其父母的承保表內，同時於整個旅程與其父母同行；享受此保障的子女可享的醫療費用和個人意外的保額較低，如有需要，亦可選擇為子女提升保障。 [2] 需出示中國內地住院按金保證卡。只適用於全年保障。 [3] 有關增值服務由AXA安盛不時指定的第三方服務供應商提供。AXA安盛將不會就第三方服務供應商所提供的任何增值服務或任何行爲或不作為負上任何責任。第三方服務供應商將爲相關增值服務及所有附帶服務履行的全部責任及義務負責。如有任何問題及爭議，AXA安盛及第三方服務供應商保留最終決定權。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

關於香港寬頻網絡有限公司

香港寬頻網絡有限公司營運香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）旗下與住宅方案相關的業務。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港接近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於 2024 年獲 MSCI ESG 最高 AAA 評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻網絡有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛