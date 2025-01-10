AXA安盛、安盛天平與中國人民財產保險加强合作 簽署「綠動全球」項目合作備忘錄

在人保集團副總裁兼人保財險總裁于澤、AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧、AXA安盛香港及澳門首席一般保險業務總監黎柱基、及安盛天平財產保險有限公司首席執行官左偉豪等嘉賓的見證下，人保財險車輛保險部副總經理姚睿與AXA安盛香港及澳門首席核保總監黃宇德及安盛天平總精算師、首席定價官兼上海再保險運營中心總經理殷兆男共同簽署項目合作備忘錄，標誌著兩大保險集團將攜手推動保險業的可持續發展，包括服務網絡、研發創新產品和技術等多方面的合作。同時，AXA安盛亦會透過其銷售渠道網絡的優勢，為客戶提供更多元化及全面的保險方案外，並助力中國企業 「出海」。

AXA 安盛香港及澳門首席一般保險業務總監黎柱基表示：「是次合作充分展現了AXA安盛對推動綠色金融及可持續發展的堅定承諾。我們將利用全球資源和專業優勢，透過發展成熟的銷售渠道，助力相關業務在香港市場發展。此合作將增強AXA安盛在香港市場的新能源車險風險管理能力。我們期待與人保財險深入交流經驗，建立更緊密的合作關係，共同推進保險業的可持續發展。」

人保集團副總經理兼人保財險總裁于澤表示：「 此次合作備忘錄的簽署，不僅標誌著雙方在業務層面的深度融合，更是對全球保險業合作模式的創新探索，具有深遠的意義和影響。 雙方的合作，不僅有助於加強大陸和香港保險企業在全球市場的競爭力，更是推進中國汽車及供應鏈產業全球布局的重要一步，有助於推動中國保險業進一步構建『雙向開放』的高質量發展格局。」

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛