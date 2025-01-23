AXA 安盛首席贊助「第三十二屆綠色力量環島行」圓滿舉行

活動當日，多位嘉賓蒞臨主持50公里賽事起步典禮，為參加者打氣。主禮嘉賓包括漁農自然護理署助理署長(郊野公園)葉彥博士、AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士、AXA安盛香港及澳門首席市埸及客戶總監王微女士、恒比銀行蘇黎世(香港)有限公司替補行政總裁莫永光先生、香港保險業聯會主席譚國榮先生MH、香港私家醫院聯會主席梁誌邦醫生、香港物業管理公司協會理事葉志明先生，以及綠色力量發動人蕭雲裳小姐、總監鄭睦奇博士。本屆活動共籌得超過450萬港元善款，將全數用於環境教育及生態保育工作。

AXA 安盛的參賽隊伍分別參與10公里的綠行組、10公里、25公里和50公里的香港保險業聯會盃和隊制賽，另有參與男、女子組個人賽的健兒，共同見證這個年度盛事。其中，AXA安盛隊伍於本屆賽事表現卓越，在50公里香港保險業聯會盃及10公里隊制賽勇奪冠、季軍，更以破大會紀錄的成績贏得25公里香港保險業聯會盃冠軍 ，成績斐然。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士表示：「AXA安盛一直致力推動環保及可持續發展，並積極提倡健康生活。行山活動不僅讓我們放鬆身心靈，同時提醒我們保護大自然生態環境，以確保可持續發展。透過支持『綠色力量環島行』，我們期望能凝聚各界力量，共同推動環保教育。我們相信，只有在保護自然的基礎上，才能實現真正的可持續發展。AXA安盛將繼續履行企業公民責任，為香港的綠色力量作出貢獻，攜手邁向更環保的未來。」

AXA安盛秉持「致力守護，推動未來」的宗旨，透過提供綜合保障及創新產品，致力成為個人、企業及社區的全方位夥伴。公司同時舉辦不同活動，推廣綠色可持續生活方式，實踐推動可持續發展的承諾。

更多關於「第三十二屆綠色力量環島行」的精華片段，請瀏覽：https://youtu.be/urfoNavDxSY

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛