AXA安盛年度盛事 - AXA BetterMe Weekend強勢再臨

五大打卡推介 體驗充滿活力週末

打卡推介1：巨型充氣城堡

現場將設有兩座巨型的充氣城堡，可讓大小朋友盡彈跳玩耍，充滿歡樂笑聲，最適合小朋友「放電」，令他們盡興而回。

打卡推介2：開心泡泡屋

「開心泡泡屋」絕對是不可錯過的拍照打卡熱點之一。大家可走進泡泡屋，盡情擺出不同拍照姿勢，留下各個精彩瞬間。現場亦設有泡泡機，可做出不同形狀的「雲朵」，增添歡樂氣氛。

打卡推介3：16款攤位任你玩

是次AXA BetterMe Weekend精心設計合共16款主題及特色攤位，圍繞「精神健康」、「體能健康」和「身心健康與綠色生活」三大主題，為大眾帶來一系列豐富精彩活動，包括趣味攤位、免費工作坊和歡樂遊戲，讓大家享受每個玩樂時刻。

打卡推介4：主舞台才藝表演

主舞台將舉行多項精彩表演，包括街頭音樂表演、泡泡表演、運動及舞蹈表演，以藝術連結不同年紀的參加者，共同享受多元化的藝術娛樂。

打卡推介5：足球訓練體驗環節

現場更有與利物浦國際足球學校（香港）攜手舉辦「我係利物浦球星大挑戰」，透過多款足球遊戲宣揚運動的重要性，並讓小朋友有機會參與足球訓練體驗環節，一同感受運動樂趣。

參加者將有機會獲得餐飲及免費泊車券，還有機會贏取豐富獎品，包括機票、旅遊禮品卡、運動產品、飲品和餐飲禮券及其他禮品。獎品豐富，萬勿錯過！

AXA BetterMe Weekend

日期：2024年10月19及20日（星期六及星期日）

開放時間：下午12時30分至7時30分

地點：西九文化區安盛 x 竹翠公園（大會將提供往返九龍站的免費穿梭巴士服務）

費用全免，無需預先登記

更多詳情，可瀏覽AXA BetterMe Weekend官方網站：https://www.axa.com.hk/zh/betterme-weekend-2024

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

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SOURCE AXA安盛