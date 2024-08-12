AXA安盛研究揭香港人工作壓力過大和心理健康欠佳

工作過勞與抑鬱問題日益嚴重

研究顯示，近半（49%）受訪者表示感到工作過勞（burnout），較去年上升超過一倍（2023年：22%），但僅16%的受訪者尋求專業人士幫助。大部分受訪者曾經歷過度疲勞和精力耗盡（61%）、無法控制的壓力和焦慮（52%）、專注力或決策能力下降（51%）、睡眠障礙（49%）以及飲食失調（39%）等心理健康問題。

這些心理健康挑戰嚴重影響受訪者的工作表現，近半（48%）受訪者因心理健康原因計劃告病假，41%盡量在家工作避免與同事接觸，38%通過内部調職以轉換工作部門，而有35% 的受訪者則有計劃離職。

心理健康福利措施有助提高員工留任率

研究亦顯示，超過一半（53%）受訪者期望向公司反映工作過勞問題後，能夠獲得更積極的回應。此外，近三分之二（63%）的受訪者認為，儘管現時的心理健康保障有限，但心理健康福利和措施對他們決定是否留任現職非常重要，這反映僱主可以加強對員工心理健康的支援和保障，以提高員工留任率。

AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉（Emily Li）表示：「幾乎每位在職人士都經受一定程度的心理健康問題困擾，情況令人擔憂。AXA安盛一直致力提升大眾對心理健康的關注，現在我們更進一步，提供切實可行的解決方案和治療，鼓勵大眾積極面對，付諸行動。同時，我們正積極開發全新的心理健康產品和服務，以加強客戶以至香港人的抗壓能力。我們相信，通過與各方合作夥伴攜手，才能有效解決這個普及問題，這也是我們為客戶加强心理健康服務方案的關鍵策略方向。」

自2021年起，AXA安盛率先在香港推出市場首個「心理健康網絡」，一直致力提倡心理健康的預防、診斷和治療，積極拓展心理健康生態系統。AXA安盛的服務範疇廣泛，涵蓋日常線上靜觀冥想以及虛擬心理諮詢服務等，務求為大眾提供全方位的心理健康支援。

[1] 報告特意使用「心理健康」而非「精神健康」一詞，以強調研究的正面目的，致力消除與精神疾病相關的負面標籤。

關於「AXA 安盛心理健康研究」（研究）

AXA 安盛心理健康研究為一項年度研究，旨在評估全球各地大眾整體的心理健康現況，並為個人和企業就培養正面心理健康方面提供所需的見解和建議。

AXA 安盛心理健康研究 2024 由 AXA 安盛與益普索合作進行，於 2023 年 11 月 15 日至 12 月 11日期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、中國大陸和香港、日本、泰國及菲律賓共 16 個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的 16,000 名年齡介乎 18 至 75 歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行調查。

於香港，共有769位年齡介乎18 歲及以上的在職人士參與是次研究。

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛