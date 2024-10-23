「AXA BetterMe Weekend」圓滿舉行 吸引近13,000人參與

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「AXA安盛一直相信，整全的健康不僅涵蓋身心健康，更需要建立積極正面的生活態度與習慣。今年再度舉辦AXA BetterMe Weekend嘉年華，為社會帶來歡樂及正能量。我們希望透過為廣大市民舉辦這個活動，向大眾傳遞追求身心健康的重要訊息，同時致力推動建立更可持續發展的社群，一同邁向更美好的自我——成為『BetterMe』。」

AXA 安盛全方位關注客戶身心靈健康，除了舉辦年度社區嘉年華AXA BetterMe Weekend外，其全方位身心支援服務平台「AXA BetterMe」亦提供近 20 項全面的身心服務，涵蓋健康體魄、心靈健康及健康管理，當中的「健康同步計劃」由家庭醫生、營養師及私人健身教練組成專家團隊，為客戶及市民提供全方位的健康指導。大眾只需透過Emma by AXA應用程式，就可隨時隨地享用 AXA BetterMe 的服務。

了解更多關於AXA BetterMe，可登入：https://www.axa.com.hk/zh/axa-betterme。

如欲觀看更多關於AXA BetterMe Weekend的精華片段，請瀏覽影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=-ri9x6GAKxI 。

活動花絮：

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

此新聞稿中可能包含若干前瞻性的陳述，其中包括但不限於對未來事件、趨勢、計劃、預期或目標的假設或預測。由於前瞻性陳述的本質受制於已知及未知的風險及不確定因素，與及其他因素可能令實際結果與前瞻性陳述內明示或暗示的描述出現重大差異，閣下不應過分依賴上列陳述。請參閱AXA於2020年12月31日登記文件第四部份中的「風險因素及風險管理」，有關可能影響AXA業務及/或營運業績的若干重要因素、風險及不確定性的重要描述。AXA並不承擔任何義務為此新聞稿中的任何前瞻性陳述作出任何公開更新或修改，不論是反映未來的資料、事件、情況或任何其他方面，除非適用法律和法規要求。

SOURCE AXA安盛