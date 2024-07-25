AXA 安盛呈獻：「Star Nest Music Festival」 引爆亞洲音樂盛會，匯集頂流韓星

這場音樂節由擁有豐富音樂節籌辦經驗的「友善的狗」以及經手多場韓國天團演唱會的娛樂公司「ZENITH」聯合承辦，確保活動的高品質和專業性。

出席韓國藝人包括：

CL：作為2NE1的隊長，她以極度精彩的表演和充滿活力的音樂活動廣受歡迎。

SUNMI（宣美）：二代女團人氣歌手，音樂風格多變，魅力十足。

HyunA（泫雅）：號稱性感小野馬舞者，以其火辣的舞台表演著稱。

TREASURE：爆人氣的寶藏男孩強勢登場，來自YG的男團值得粉絲TEUME全體朝聖。

NCT WISH：NCT WISH是來自NCT旗下的團隊，在日韓兩地雙線發展。

KISS OF LIFE：新晉韓國女子組合，成員由多國籍組成，匯聚不同音樂文化。

BEBE：7人女子組合，贏得《Street Woman Fighter 2》冠軍，人氣新晉女舞團。

出席台灣流行歌手包括：

Marz23、ØZI、J.Sheon：亞洲嘻哈天王，帶來最具熱力和感染力的嘻哈音樂。

其中SUNMI、KISS OF LIFE, NCT WISH, BEBE將首度登陸香港，為歌迷帶來最精彩的演出。AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》不僅僅是一場音樂演出，更是一場跨文化的音樂交流，期待所有音樂愛好者的參與，共同見證這場盛會。

前往購票

觀眾可前往KKTIX/大麥/攜程售票平台購票，參與這場音樂盛會，7月25日公開售票。

Star Nest Music Festival 將以其頂尖的藝人陣容和創新的音樂體驗，為觀眾帶來無與倫比的視聽享受。敬請關注Star Nest Music Festival官方網站和社交媒體，了解更多活動資訊和最新動態。讓我們一起相約9月，共同迎接這場音樂的狂歡！

日期：2024.9.7-9/8

地點 ：安盛ｘ竹翠公園，西九

主辦單位：Star Nest

承辦單位：Friendly Dog Entertainment、Zenith

# 平台｜KKTIX・大麥・攜程

# 票種｜

早鳥時段｜ 7.19 （五） 12 pm

GA 兩日通行證・$1,400

VIP 兩日通行證・$2,900 預售時段｜ 7.19 （五） 5 pm

GA 單日票・$800

VIP 單日票・$1,800 恒生 Mastercard 信用卡優先訂票時段｜ 7.22 （一） 11 am

(免行政手續費）

GA 單日票・$1,000

VIP 單日票・$2,000 公開發售時段｜ 7.25 （四） 12 pm

GA 單日票・$1,000

VIP 單日票・$2,000

【VIP門票權益】

專屬入場通道

專屬VIP觀賞區域

VIP獨家紀念T-Shirt（1票1件）

VIP 粉絲福利劵抽獎機會

粉絲福利內容包括隨機獲得簽名海報、簽名寶麗來、後台單組藝人合照機會

詳情可至售票網站/日後公布的VIP完整權益貼文，請留意社交網站最新公布！

相片下載：

20240718 韓Show - Google Drive

場地提供：耀榮文化

SOURCE 耀榮文化