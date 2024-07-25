AXA 安盛呈獻：「Star Nest Music Festival」 引爆亞洲音樂盛會，匯集頂流韓星

25 7月, 2024, 18:23 CST
香港2024年7月25日 /美通社/ -- AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》將於9月7日至8日在香港安盛x竹翠公園盛大舉行。本次音樂節由 Star Nest 主辦，將匯集韓國與華人頂流歌手，成為亞洲國際音樂交流盛會。
Star Nest 致力於利用元宇宙和人工智能技術重新塑造音樂產業，打造全新的音樂生態系統，此次的 Star Nest Music Festival 將成為其首個對外的大型音樂活動。
這場音樂節由擁有豐富音樂節籌辦經驗的「友善的狗」以及經手多場韓國天團演唱會的娛樂公司「ZENITH」聯合承辦，確保活動的高品質和專業性。
出席韓國藝人包括：
CL：作為2NE1的隊長，她以極度精彩的表演和充滿活力的音樂活動廣受歡迎。
SUNMI（宣美）：二代女團人氣歌手，音樂風格多變，魅力十足。
HyunA（泫雅）：號稱性感小野馬舞者，以其火辣的舞台表演著稱。
TREASURE：爆人氣的寶藏男孩強勢登場，來自YG的男團值得粉絲TEUME全體朝聖。
NCT WISH：NCT WISH是來自NCT旗下的團隊，在日韓兩地雙線發展。
KISS OF LIFE：新晉韓國女子組合，成員由多國籍組成，匯聚不同音樂文化。
BEBE：7人女子組合，贏得《Street Woman Fighter 2》冠軍，人氣新晉女舞團。
出席台灣流行歌手包括：
Marz23、ØZI、J.Sheon：亞洲嘻哈天王，帶來最具熱力和感染力的嘻哈音樂。
其中SUNMI、KISS OF LIFE, NCT WISH, BEBE將首度登陸香港，為歌迷帶來最精彩的演出。AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》不僅僅是一場音樂演出，更是一場跨文化的音樂交流，期待所有音樂愛好者的參與，共同見證這場盛會。
前往購票
觀眾可前往KKTIX/大麥/攜程售票平台購票，參與這場音樂盛會，7月25日公開售票。
Star Nest Music Festival 將以其頂尖的藝人陣容和創新的音樂體驗，為觀眾帶來無與倫比的視聽享受。敬請關注Star Nest Music Festival官方網站和社交媒體，了解更多活動資訊和最新動態。讓我們一起相約9月，共同迎接這場音樂的狂歡！
日期：2024.9.7-9/8
地點 ：安盛ｘ竹翠公園，西九
主辦單位：Star Nest
承辦單位：Friendly Dog Entertainment、Zenith
# 平台｜KKTIX・大麥・攜程
# 票種｜
- 早鳥時段｜7.19（五）12 pm
GA 兩日通行證・$1,400
VIP 兩日通行證・$2,900
- 預售時段｜7.19（五）5 pm
GA 單日票・$800
VIP 單日票・$1,800
- 恒生 Mastercard 信用卡優先訂票時段｜7.22（一）11 am
(免行政手續費）
GA 單日票・$1,000
VIP 單日票・$2,000
- 公開發售時段｜7.25（四）12 pm
GA 單日票・$1,000
VIP 單日票・$2,000
【VIP門票權益】
- 專屬入場通道
- 專屬VIP觀賞區域
- VIP獨家紀念T-Shirt（1票1件）
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相片下載：
場地提供：耀榮文化
SOURCE 耀榮文化
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