AXA安盛慶祝在澳門成立35周年 向大眾呈獻一連串精彩活動

香港2024年9月2日 /美通社/ -- AXA安盛一直為大眾提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，致力成為個人、企業及社區的全方位夥伴。爲慶祝AXA安盛在澳門（「AXA安盛」）成立35周年，公司特別策劃了一連串慶祝活動，與大眾一同慶賀這個重要里程碑。

早於今年六月，AXA安盛與澳門特別行政區政府體育局攜手合作，冠名贊助「AXA安盛澳門35週年呈獻：全城狂熱運動嘉年華」，率先為周年慶典打響頭炮。透過此活動，AXA安盛積極推廣健康生活，鼓勵大眾提升全面身心健康。該活動成功吸引3,500名市民參與運動，加強大眾對體育運動的興趣，並提高對身心健康的關注。

繼首輪活動後，AXA安盛宣布與澳門國際銀行聯手，推出第二浪的慶祝活動回饋客戶。慶祝獎賞包括升級「AXA安盛聯營卡」 （「聯營卡」）禮遇，加入更豐富的迎新獎賞，包括高達850澳門元的禮品以及繳付保費優惠，為客戶帶來更優質的消費體驗。推廣期由即日起至2025年2月28日，詳情如下：

高達850澳門元迎新獎賞 於推廣期內，首次申請聯營卡並獲成功批核的客戶可額外獲贈價值500澳門元的AXA安盛保費現金券； 全新客戶於領卡後兩個月内簽賬滿3,000澳門元，可獲贈300澳門元免找數簽賬額； 成功開通「提款卡功能」和「自動轉帳繳付卡數」，可獲贈50澳門元免找數簽賬額。



繳付保費優惠再加碼： 客戶憑聯營卡繳付AXA安盛澳門的保單保費，即可享兩倍信用卡積分。

「AXA安盛聯營卡」於2019年推出，設有澳門元、人民幣、港幣結算戶口，方便客戶外遊時消費，節省因兌換貨幣所產生的差額支出，深受需要穿梭三地的粵港澳人士熱烈歡迎。除提供價值500澳門元的AXA安盛保費現金券，該聯營卡亦將保留原有優惠，包括新申請的客戶可獲得350澳門元的現金回贈，日常簽賬可享1.5倍積分回贈，以及享受開卡首兩年免年費的優惠；提供特惠的信用卡分期利率，讓客戶消費更盡情，理財更輕鬆靈活。

其他慶祝活動 - 限時手機小程式遊戲和幸運大抽獎

此外， AXA安盛將於11月初推出微信小程式遊戲，名爲「AXA安盛澳門35載 時刻為你人生護航 x MOMEplay」，當中更包括幸運大抽獎。參加者只需參加以「棋盤形式」進行的小遊戲，便有機會贏取總值超過60,000澳門元的豐富獎品。

如欲了解更多關於「AXA安盛澳門35載 時刻為你人生護航 x MOMEplay」遊戲，請密切留意AXA安盛香港官方微信號及MOMEplay微信號。

如欲了解更多關於「AXA安盛聯營卡」的資料，請按此瀏覽。

以上資料僅供參考。有關活動、條款及細則，請參閱相關的宣傳單張。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛