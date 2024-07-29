AXA安盛與Trip.com加強全球戰略合作關係 推出「Trip.com智悠遊」

為旅客提供應用程式或網上一鍵投保的無縫體驗

香港2024年7月29日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）與領先的全球旅遊服務平台Trip.com宣布，推出專為旅客而設的「Trip.com智悠遊」（「智悠遊」），進一步加強AXA安盛和Trip.com的全球戰略合作夥伴關係。「智悠遊」是專為Trip.com客戶度身制訂的旅遊保險。

「智悠遊」提供三種不同的計劃：單程、來回基本以及來回優越計劃。各個計劃全面保障旅客不同的外遊需要，提供包括醫療費用及人身意外保額高達150萬港元、個人責任保額高達200萬港元、行李、旅程延誤，以及因惡劣天氣而取消行程的保障。

一鍵購買旅遊保障，享受無憂旅程

作為AXA Partners推動的全球戰略合作的一部分，AXA安盛及Trip.com致力為Trip.com客戶提供無憂旅遊體驗，確保客戶無縫享有AXA安盛的旅遊保障。透過提升合作及整合AXA安盛的數碼技術，Trip.com客戶可以在網站或應用程式預訂機票時，輕鬆購買「智悠遊」。只需一鍵，旅客即可獲得保障，享受真正無憂的旅遊體驗。此外，他們亦可以為單次旅程獨立購買「智悠遊」。Trip.com客戶可經AXA安盛的Emma by AXA應用程式，輕鬆管理保單及提交索償。

AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示：「隨著旅遊需求日益增長，保險不再是可有可無的附加服務，而是為現代旅客提供完善配套的關鍵部分。透過與 Trip.com 的合作及其全球客戶網絡，我們致力以客為先，並提供全面的保險方案。我們期待深化與Trip.com的合作，確保客戶能安心享受無縫旅遊體驗。」

AXA Partners 區域行政總裁 Adelane Mecellem 表示：「這次與Trip.com合作是一個重要的里程碑，不但豐富我們的旅行保障產品，亦象徵著我們一直為客戶提供最優質服務和支持的承諾。透過結合雙方優勢，我們致力提供卓越的支持和價值，確保旅客享受無縫的旅行體驗。此外，這次合作讓我們能夠充分發揮雙方的專長，提供先進的旅遊產品方案，提升客戶的服務體驗。」

Trip.com副總裁王哲表示：「Trip.com平台包涵多元化的旅遊產品，致力為用戶提供完美旅程並提升旅行體驗。透過與全球領先的保險公司 AXA安盛合作，我們在平台上增加了各個保險計劃，用戶可輕易選購，旅行時加倍安心。期待我們攜手合作，為用戶提供最優質的解決方案和出色的旅行體驗。」

Trip.com客戶為單次旅程獨立購買「智悠遊」可賺取Trip Coins，以在Trip.com平台上購買旅行相關的產品和服務，包括酒店、機票、火車票、當地體驗等。

如欲了解更多關於「Trip.com智悠遊」的資料，請按此瀏覽。

產品資料僅供參考。有關產品特點、內容、條款及不保事項的詳情，請參閱產品說明書及保單條款。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

關於AXA Partners

AXA Partners是跨國企業，為AXA集團之成員，提供廣泛方案，包括援助服務、旅遊保險、信用保障和個人生活保障。

我們的使命是透過與企業客戶共同建立創新的方案，幫助他們提升其客戶體驗。我們擁有 8,500 名員工，能夠隨時隨地為企業客戶提供協助和支援。於2023 年，AXA Partners 的收入達 33 億歐元。

關於 Trip.com

Trip.com是國際一站式旅遊服務平台，提供39個國家或地區的24種語言版本，並接受35種當地貨幣交易。Trip.com集合逾170萬間酒店，提供逾600間航空公司的航班覆蓋220國家或地區，連接3,400多個機場，為用戶提供當地體驗、火車票、租車、機場接送等產品。Trip.com亦於愛丁堡、東京和首爾等多地設置客戶服務中心，提供24小時多語言客戶服務支援。「讓每一次旅行都是完美之旅」是 Trip.com 為全球數百萬客戶服務的承諾。預訂您下一次旅程，請瀏覽 trip.com。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

有關前瞻性陳述的重要法律訊息及警示聲明

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SOURCE AXA安盛