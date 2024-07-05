AXA安盛「Week for Good 2024」聚焦水資源和氣候行動

多元化活動提升海洋保育及水資源重要性的知識

AXA安盛義工由6月3日至14日參與了由四個非政府組織和社會企業舉辦的環保工作坊及活動，旨在推廣海洋保育和水資源對各個年齡層人士的重要性。

在水口灣的海岸清潔活動和生態導賞團中，AXA安盛義工連同其親友成功清理了超過500公斤的垃圾，包括塑膠、繩索和其他來自紅樹林岸邊的雜物。綠色力量的專家更帶領參與者探索這片生態寶地。

由世界自然基金會香港分會主辦的「珊瑚底座繪畫工作坊」旨在教育參加者有關香港海洋生態系統和珊瑚恢復過程。活動期間，參加者設計了珊瑚底座，以支持世界自然基金會與香港中文大學珊瑚學院合作展開的「珊海無盡」珊瑚保育計劃。在綠壹研究所舉辦的海玻璃升級再造工作坊中，AXA安盛員工學習將風化和拋光的玻璃廢料（即海玻璃）透過再造轉化為創意手工藝品。而用海玻璃製成的木盒將在AXA BetterMe Weekend進行義賣，為滴水行動籌集資金，以支持其在東南亞的潔水項目，支援香港以外的地區。

AXA安盛與點滴是生命攜手合作，義工們協助了約50名有特殊教育需求的學生舉辦工作坊，使學生透過簡單的手工藝活動，深入了解水資源的保育。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧女士表示：「我們除了關注客戶整體健康之外，亦致力於與社區共同打造可持續發展的未來。AXA安盛的『Week for Good』是一項我們非常關注的年度傳統，凝聚AXA安盛義工一起為本地社區帶來實際影響。今年，我們聚焦『水資源』，致力應對全球最迫切的環境挑戰，例如確保潔淨水源和海洋生態系統的保育，以實踐我們『致力守護，推動未來』的承諾。」

AXA安盛致力成為客戶、經濟和社會在氣候過渡及適應方面的重要合作伙伴。透過策劃各種活動，AXA安盛旨在為環境方面帶來實際積極的影響，同時激勵各持份者立即行動，共同打造更綠色及可持續的未來。

[1] 聯合國環境規劃署(UNEP)：氣侯變化及水相關災害 [2] 世界經濟論壇：專家警告，全球淡水的需求將超過供應40%

AXA安盛簡介

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛