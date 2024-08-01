Axis慶祝影像監控革新四十週年

引領創新安防解決方案邁入 40 週年里程碑

香港2024年8月1日 /美通社/ -- 全球網路影像領導廠商- 安訊士網絡通訊有限公司 (Axis Communications) 慶祝該公司在影像監控產業四十年的創新與卓越表現。從 1984 年創立以來，Axis 徹底革新了安防的樣貌，成為將監控從類比轉換到數位領域的先驅，並設立了影像監控技術的新標準。

在 Axis 慶祝 40 周年之際，公司回顧改革安防產業的創新貢獻。從推出全球首創的網路攝影機，到開發先進的分析與 AI 解決方案，Axis 仍位居於技術革新的最前線，時至今日已推出 153 項產品，為客戶提供更智能、更有效率的安防解決方案。

Axis 北亞區總監張佩瑀表示：「達成此里程碑展現出我們對於創新、品質與永續性的承諾。Axis 致力朝向打造更安全、更智能且更永續世界的目標方向邁進，為產業與環境都帶來深遠的影響。而客戶持續選擇 Axis，是因為我們堅持高品質的產品不斷提升業界的標準。」

張佩瑀進一步指出：「 40 年來，Axis 在每一階段提供客戶全面的支援與專業知識。我們技術服務團隊所提供的支援，確保解決方案能夠順利的建置與維護。我們的顧問專家隨時提供分析資訊與指導，運用多年的經驗來解決您的獨特挑戰。同時，透過安訊士學院，賦予專業人員所需的技能與知識，最大化我們產品的價值。從影像監控到門禁管制，以及其他更多領域，我們廣泛多元的產品系列確保能針對每一需求，提供合適的解決方案。在 Axis，我們不僅銷售產品；同時提供全面的支援系統，以協助客戶保護其資產與場所安全。」

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關於 Axis Communications

Axis Communications (安訊士) 透過打造網絡解決方案，協助改善安全與創新企業營運，讓世界變得更智能且更安全。身為網絡技術公司和行業的領導者，Axis提供影像監控、門禁控制、對講機和音訊系統解決方案，透過智能分析應用提升成效，並提供高品質的培訓支援。Axis 在 50 多個國家擁有約 4500 名專業員工，並與全球技術和系統整合夥伴合作，提供客戶解決方案。安訊士成立於 1984 年，總部位於瑞典隆德市。

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SOURCE 安訊士網絡通訊有限公司