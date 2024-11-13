AXOR Helmets 在米蘭 EICMA 2024 上大放異彩，與全球接軌

由於印度著名影響力人士的出席，其中包括 XBHP、JS Films 和荷里活名人如 John Abraham 等著名人士參觀 AXOR 攤位，讓此活動蓬蓽生輝。他們的興趣和業務有助於 AXOR 參與 EICMA 的成功，彰顯出 AXOR 在國內和國際不斷增長的影響力。

根據 EICMA 建立的聯繫和積極反饋，AXOR 已準備將 EICMA 列為年度活動，以確保有一個持續性的國際平台，與全球電單車社群分享其最新進展。

EICMA 2024 也是 AXOR Helmets的重要里程碑，因為品牌計劃在印度果阿邦舉行的 India Bike Week (IBW) 2024 上推出 Brutale 及其他熱門頭盔系列。這項擴充功能，讓印度騎手也能體驗到全球聞名的創新頭盔設計。

從 2025 年 1 月起，包括 Brutale 頭盔在內的 AXOR Retro 系列將在多個平台發售，包括 AXOR 的官方網站、Amazon 和 Flipkart 等熱門第三方市場。此外，AXOR 的全國授權經銷商網絡將確保廣泛使用這些產品，以滿足印度車手與日俱增的需求。

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Qurrattulain Choudhary

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SOURCE Vega Auto Accessories Pvt Ltd