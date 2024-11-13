AXOR Helmets 在米蘭 EICMA 2024 上大放異彩，與全球接軌
新聞提供者Vega Auto Accessories Pvt Ltd
13 11月, 2024, 21:03 CST
米蘭2024年11月13日 /美通社/ -- Vega Auto 的附屬公司 AXOR Helmets，在米蘭著名的 EICMA 活動中首次亮相，吸引全球電單車擁躉、影響力人士和名人的關注。這場充滿能量的展示，突出了 AXOR 對安全、創新和設計的執著，來自南美、歐洲、中國和美國的主要買家和業界人士的反應尤其熱烈。
在 AXOR 的展位上，世界各地的訪客體驗公司的優質設計頭盔系列。由 AXOR 管理團隊推出的高級 Brutale 頭盔是此活動的傑出產品之一，引人注目。Brutale 採用兩條擋板設計，可增強空氣動力學性能，並讓騎行的穩定性變得更高，體現出 AXOR 對風格、安全性和功能性結合的承諾。這款頭盔，為專業和日常騎手提供完美平衡了高速穩定性和舒適性的解決方案。
由於印度著名影響力人士的出席，其中包括 XBHP、JS Films 和荷里活名人如 John Abraham 等著名人士參觀 AXOR 攤位，讓此活動蓬蓽生輝。他們的興趣和業務有助於 AXOR 參與 EICMA 的成功，彰顯出 AXOR 在國內和國際不斷增長的影響力。
根據 EICMA 建立的聯繫和積極反饋，AXOR 已準備將 EICMA 列為年度活動，以確保有一個持續性的國際平台，與全球電單車社群分享其最新進展。
EICMA 2024 也是 AXOR Helmets的重要里程碑，因為品牌計劃在印度果阿邦舉行的 India Bike Week (IBW) 2024 上推出 Brutale 及其他熱門頭盔系列。這項擴充功能，讓印度騎手也能體驗到全球聞名的創新頭盔設計。
從 2025 年 1 月起，包括 Brutale 頭盔在內的 AXOR Retro 系列將在多個平台發售，包括 AXOR 的官方網站、Amazon 和 Flipkart 等熱門第三方市場。此外，AXOR 的全國授權經銷商網絡將確保廣泛使用這些產品，以滿足印度車手與日俱增的需求。
傳媒聯絡
Qurrattulain Choudhary
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SOURCE Vega Auto Accessories Pvt Ltd
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