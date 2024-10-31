AXOR盛大亮相2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）：全球創新與駕駛安全的舞台

印度貝爾高姆2024年10月31日 /美通社/ -- 作為國際知名安全帽品牌，AXOR隸屬於享譽全球的VEGA Auto，現正準備在2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）隆重登場。EICMA作為全球規模最大的電單車（摩托車）展覽，將在意大利米蘭舉行，備受期待。此舉標誌著AXOR的重要里程碑，展示其對安全、風格及尖端科技的承諾，並將這些核心價值帶到國際舞台之上。

從平凡起步到全球認可：

AXOR創立於2015年，短短數年間迅速成為全球35個國家/地區電單車（摩托車）愛好者信賴的品牌。AXOR專注於生產高品質防護裝備與配件，將駕駛安全和卓越駕駛體驗置於首位。

2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）：創新與聯繫的平台

米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）為AXOR提供了理想的舞台，讓其最新技術成果得以向全球觀眾展示。這項盛會不僅吸引了電單車（摩托車）愛好者，還吸引了業界專家和分銷商，為品牌曝光和拓展人脈創造了難得的機會。

提升駕駛體驗：揭示最新創新技術

AXOR參展米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA），彰顯了品牌在頭盔技術和「鐵騎士」保護方面不斷突破自我的決心。前來AXOR展位（24號展館，E82號攤位）的參觀者將欣賞到品牌最新創新產品的手工皮革復古系列展示，包括：

Brutale

Saber

Dominator

Rogue

擴大業務並建立夥伴關係：

AXOR參加米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）彰顯了其拓展全球市場的雄心。這次活動提供了一個策略性的機會，讓AXOR能夠與潛在的經銷商建立聯繫，並加強現有的夥伴關係，進一步鞏固其在電單車（摩托車）頭盔行業的重要地位。

建立於質量與創新之上的品牌：

自創立以來，AXOR一直將嚴格的測試和認證流程作為優先考量，以確保符合全球標準。這種對品質的堅定追求，加上迅速擴展的全球影響力，使AXOR成為與卓越和「鐵騎士」安全息息相關的品牌。

在2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）中體驗 AXOR：

我們誠邀2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）與會者蒞臨AXOR展位（24號展館，E82號攤位），親身體驗品牌在「鐵騎士」保護方面的創新理念。AXOR致力於與行業相關方及「鐵騎士」建立持久的聯繫，同時強化其卓越、安全和無與倫比舒適的品牌承諾。

欲深入了解AXOR及其參與2024年米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA）的資訊，請瀏覽www.axorhelmets.com

聯絡方式：Qurrattulain Choudhary, [email protected]

SOURCE Vega Auto Accessories Pvt Ltd