Azentio 宣佈在 2024 IBSi 銷售排行榜中穩居三個類別的全球市場領導者地位

並且跨類別獲得另外六個領導俱樂部排名

新加坡2024年7月10日 /美通社/ -- Azentio Software（簡稱「Azentio」）是一家領先的專注於 BFSI 行業的端到端軟件公司，今日宣佈 IBS Intelligence 在 2024 年 IBSi 銷售排行榜 (SLT) 中認可其在三個類別的全球市場領導地位。Azentio 在伊斯蘭數位銀行、伊斯蘭貸款 – 零售，以及文件管理類別中獲得領導地位，並在另外六個類別中獲得第二名的領導俱樂部排名，包括財富管理 – 投資和基金管理、伊斯蘭 – 全能銀行核心、伊斯蘭 – 風險管理、區域領導者 – 中東、國內領導者 – 印度、全球領導者 – 產品廣度。

IBSi SLT 擁有超過二十年的歷史，展示銀行技術供應商的銷售業績，客觀地對 20 個類別的產品進行排名。SLT 受到持續關注和廣泛參與，有 50 多家技術供應商提交了 2,100 多筆交易，遍及 151 個國家/地區。

IBSi SLT 認可技術供應商在全球成百上千個系統選擇活動中的銷售業績，而 SLT 領導俱樂部則會表彰在各類系統和各個地區均表現突出的傑出系統。

IBS Intelligence 研究與數位資產總監 Nikhil Gokhale 在評論 Azentio 的成就時表示：「我祝賀 Azentio 在2024 年 SLT 獎項中贏得 7 個類別的卓越成就。同時，他們還提交了 10 種系統類型的產品，贏得了『產品廣度』類別的角逐。這一認可證明了 Azentio 對銀行技術行業創新和卓越的奉獻精神。他們在這些類別中的成功展示了其提供尖端解決方案的能力，這些解決方案能為金融機構賦能並推動數位轉型。」

Azentio 行營總監 Emma Foley 評論道：「我們很高興 Azentio 再次在 IBSi 銷售排行榜的多個類別中名列前茅，這表明我們持續致力於為客戶提供尖端技術。我們的專用銀行產品是專門針對我們所在地區的需求而建立和開發的，這使我們能夠將創新工作完全集中在發展和進步上，從而為客戶帶來切實利益。我相信，這樣的專注讓我們成為銀行和金融機構的首選供應商，滿足他們想透過具有地區針對性的世界一流技術來實現現代化的需求。」

Azentio Software 於 2020 年在新加坡成立，由 3i Infotech、Candela Labs、Beyontec Technologies 和 Path Solutions 組成。Azentio Software 為銀行、金融服務和保險業的客戶提供能實施關鍵任務的縱向專用軟件產品。Azentio 在 60 多個國家和地區擁有 800 多名客戶，團隊成員多達 2,300 名，業務遍佈全球 12 個國家和地區（並且不斷增長），並由 Apax Partners 提供諮詢服務的基金全資擁有。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd