Azentio 擴展領導團隊，任命兩位新主帥

在 Azentio，Ramesh 的主要工作是為客戶提供卓越的成功服務。在她的角色中，Aarthi 將透過監督所有面向客戶的活動，務求現有客戶滿意，轉變為常客。這包括管理客戶成功團隊、支援服務和客戶體驗策略，務求入門體驗順暢，並確保 Azentio 產品套件得到採用，進行持續互動。

Aarthi 對此公告表示：「很高興自己加入了 Azentio，帶領團隊努力實現完全以客戶為中心的目標。我在產品和服務方面的經驗豐富，加上我全心全意協助客戶實現成功，我相信自己可以對公司業務和客戶帶來切實利益。」

Foley 擁有超過 20 年的 B2B 營銷經驗，主要聚焦於美洲、亞太和歐洲市場的科技領域。在 Temenos 擔任歐洲、中東和非洲市場部主管的 Foley，致力於建立高積效的團隊，協助客戶完成營銷的轉型。她在運用數據分析，以提高營銷效率和效率方面的專業知識，預計將在塑造 Azentio 未來的營銷策略方面發揮關鍵作用。

她的主要工作重點是確保 Azentio 的價值主張清晰明確、令人信服、簡單易懂，並支持公司在中東、非洲和東南亞地區的戰略發展計劃，重點關注數碼營銷科技以及由數據驅動的營銷計劃。

Foley 談到她的任命，表示： 「我很高興加入 Azentio，這間公司因其先進的解決方案和客戶至上的理念，而為我所熟知和推崇。我期待善用我的經驗，為公司發展作出貢獻，發展讓客戶有共鳴的營銷戰略，並樹立業界新標準。」

Azentio 行政總裁 Sanjay Singh 補充說：「Aarthi 和 Emma 都是幹勁冲天、卓有績效的領袖，她們帶來豐富的經驗、遠見和創新思維，為塑造 Azentio 的未來發揮關鍵作用。隨著我們公司持續發展，我相信這兩位領袖都能幫助我們實現 Azentio 的願景和成長野心，同時倡導創新和客戶至上的思維。」

Azentio Software 於 2020 年在新加坡成立，由 3i Infotech、Candela Labs、Beyontec Technologies 和 Path Solutions 組成。Azentio Software 為銀行、金融服務和保險業的客戶提供關鍵任務專用軟件產品。Azentio 在 60 多個國家和地區擁有 800 多名客戶，團隊成員多達 2,300 名，業務遍佈全球 12 個國家和地區（並且不斷增長），並由 Apax Partners 提供諮詢服務的基金全資擁有。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd