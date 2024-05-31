Azentio 宣佈委任新銷售總監 Rahul Arora

新聞提供者

Azentio Software Pvt Ltd

31 5月, 2024, 11:28 CST

新加坡2024年5月31日 /美通社/ -- BFSI 領域的專業從業者、領先的點對點軟件公司 Azentio Software（「Azentio」）今天宣佈委任 Rahul Arora 為其新的銷售總監。因 Arora 能按照公司的願景，逐步擴大銷售規模和促進銷售額的增長，此舉能進一步加強 Azentio 領導團隊的工作能力。

Arora 談及其新職位時表示：「我很高興能加入 Azentio 的團隊，擔任銷售總監一職，他們籍助 BFSI 行業的技術推動企業的未來轉型。我期待能充分利用我的經驗，並與我們才華橫溢的銷售團隊合作，增加收入並繼續擴大我們的業務在市場上所佔份額。我相信 Azentio 的產品定能為我們的客戶帶來卓越的商業價值，並著力建立深徹客戶參與度，為未來增長蓄勢。」

Rahul Arora, Azentio's New Chief Sales Officer
Rahul Arora, Azentio's New Chief Sales Officer

行政總裁 Sanjay Singh 表示：「誠摯歡迎 Rahul 加入 Azentio，擔任我們的銷售總監一職。他在全球管理和增長銷售方面的專業知識和背景，以及他對我們關鍵市場的深入了解，使他成為這個職位的不二之選。我認為，憑藉其在新業務開發、建立客戶關係和對執行方面的豐富經驗，Arora 將在 Azentio 未來發展中扮演著關鍵角色。」

Arora 在 IT 行業擁有多達 25 年的經驗，參與支援多項重要的客戶計劃，並且為抓住行業內特定商機，制定了必要的入市策略。他曾在 Trellix (McAfee Enterprise + FireEye) 擔任南亞首任董事總經理，他主要的成就是建立卓越的研發生產系統並促進其增長、穩健的開展銷售以及推動客戶關係以實現可持續增長。

關於 Azentio Software

Azentio Software 於 2020 年在新加坡成立，剝離於 3i Infotech、Candela Lab、Beyontec Technologies 和 Path Solutions。Azentio Software 為銀行、金融服務和保險業的客戶提供能實施關鍵任務的縱向專用軟件產品。Azentio 在 60 多個國家和地區擁有 800 多名客戶，團隊成員多達 2,300 名，業務遍佈全球 12 個國家和地區（並且不斷增長），並由 Apax Partners 提供諮詢服務的基金全資擁有。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd

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