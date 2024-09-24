Azentio 推出 REACH 合作夥伴計劃，以加速成長並擴闊 ERP 生態系統

REACH 計劃的主要亮點包括：

需求產生協作： REACH 合作夥伴將藉助共同品牌營銷材料、線索產生活動和聯合銷售計劃，能夠有效地創造和捕捉需求。

REACH 合作夥伴將藉助共同品牌營銷材料、線索產生活動和聯合銷售計劃，能夠有效地創造和捕捉需求。 獲得先進技術： 該計劃為合作夥伴提供機會，為其客戶配備由全套 Azentio SaaS 支援的 ONE ERP 解決方案，包括財務、供應鏈管理、製造和分銷雲端垂直領域。這個強大的平台採用可擴展和靈活的架構設計，完美契合中小企 (SME) 的需求。

該計劃為合作夥伴提供機會，為其客戶配備由全套 Azentio SaaS 支援的 ERP 解決方案，包括財務、供應鏈管理、製造和分銷雲端垂直領域。這個強大的平台採用可擴展和靈活的架構設計，完美契合中小企 (SME) 的需求。 專責支援與培訓： REACH 計劃包括由專責合作夥伴成功經理 (PSM) 團隊持續推動合作，確保合作夥伴能夠有效地銷售、搭載和支持 Azentio ONE ERP 解決方案。

REACH 計劃包括由專責合作夥伴成功經理 (PSM) 團隊持續推動合作，確保合作夥伴能夠有效地銷售、搭載和支持 Azentio ERP 解決方案。 協作創新： 合作夥伴將有機會與 Azentio 的團隊密切合作，為 ERP 軟件的持續發展做出貢獻，並塑造業界的未來。

Azentio ONEERP 管道領導者 Amit Pant 表示：「我們很高興推出 REACH 合作夥伴計劃，這是一項變革性的計劃，對 Azentio 和我們的合作夥伴來說更是重要的里程碑。我們與 REACH 的願景是打造一個充滿活力的生態系統，諮詢和實施公司可以將我們世界級的 ERP 解決方案無縫整合到他們的產品中，從而提高他們的能力並擴闊其市場覆蓋。本計劃旨在與 Azentio 共同營造一個充滿活力的合作夥伴生態系，透過雙方對卓越 ERP 解決方案的共同追求，實現互利共贏。我們深信，藉由提供我們的技術與支援予合作夥伴，能共同在 ERP 領域開創嶄新局面，取得更大的成功。」

關於 Azentio

Azentio 為超過 60 個國家/地區的客戶提供銀行、金融服務、保險和企業資源規劃的關鍵任務軟件。我們的解決方案為組織提供先進技術，使其能夠實現卓越的營運並提供卓著的客戶體驗。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd